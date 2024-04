Your browser doesn’t support HTML5 audio

04/04/2024 · 09:16 AM

En un acto masivo fueron juramentados por el partido Justicia Social (JS) más de 500 dirigentes políticos provenientes de las filas del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en la provincia de San Cristóbal, encabezados por el reconocido líder político Oliver Santos.

Los dirigentes que pasaron formalmente a JS, renunciaron a la tolda morada hace algunas semanas siguiendo los pasos de Santos, quien es un alto dirigente político de reconocida trayectoria, que se desempeñó como secretario de organización del PLD en la provincia, miembro del Comité Central, y subsecretario de Asuntos Económicos a nivel nacional.

En la actividad multitudinaria estuvieron presentes las autoridades de Justicia Social, lideradas por su presidente, Julio César Valentín; Anyolino Germosén, secretario general; y Rafael Hidalgo, secretario de organización y responsable de la región sur; Nildo César, vicepresidente de la entidad, además de invitados especiales del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Entre los nuevos miembros juramentados se encuentran dos regidores actuales, cuatro ex precandidatos a regidores, quince ex presidentes de Comité de Intermedio y más de quinientos ex presidentes de Comité de Base del PLD.

Julio César Valentín.

Optimismo hacia mayo

Oliver Santos, quien fue precandidato a alcalde, expresó que esta “avalancha política” hacia Justicia Social, se debe a que está organización "ha despertado la esperanza y el deseo de trabajar de personas que no tenían un espacio para desarrollar su carrera política, y que ahora tienen la oportunidad de seguir creciendo políticamente y trabajar por el desarrollo de San Cristóbal”.

Por su parte, Julio César Valentín, manifestó su satisfacción por el ingreso de esta "legión de líderes comunitarios", con amplia trayectoria a favor de la provincia, que se suman a trabajar por el bienestar colectivo y la consolidación del cambio que lidera el presidente de la República, Luis Abinader.

En su intervención, el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno, Gustavo Lara, aseguró que con la integración de estos nuevos dirigentes está garantizada "una victoria contundente" en los próximos comicios, proyectando además que Justicia Social será el partido de mayor crecimiento en San Cristóbal.

Shirlie Soto, regidora electa de Yaguate y secretaria provincial de la Juventud de JS, habló en nombre de los jóvenes justicialistas, enfatizando la visión incluyente e innovadora de este partido "que va rumbo a convertirse en la organización del pueblo de San Cristóbal".

Con esta juramentación, Justicia Social cobra mayor fuerza política en esta provincia, sumando importantes liderazgos que se espera realicen un aporte significativo de cara a la reelección del presidente de la República, Luis Abinader, en las próximas elecciones del 19 de mayo a celebrarse en el país.