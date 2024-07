Your browser doesn’t support HTML5 audio

30/07/2024 · 07:00 AM

El diputado dominicano José Horacio Rodríguez, del partdido Opción Democrática, consideró indefendible lo ocurrido en las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela.

En un comentario en la red X, comparó lo hecho por el gobierno de Venezuela con lo que hacía el presidente dominicano Joaquín Balaguer, bajo cuyos mandatos se denunciaron innúmeros fraudes electorales.

El joven diputado le envía un mensaje de aliento y fuerza al pueblo venezolano. A continuación la publicación de José Horacio Rodríguez:

José Horacio Rodríguez @JoseHoracioR

"No hay afinidad ideológica que me permita defender lo indefendible. El publicado no es un resultado creíble; las señales que inducen a un gran fraude son más que notorias.

Lo que vive hoy Venezuela en términos electorales, lo padecimos los dominicanos con Balaguer hasta los años 90. Y en su momento, el respaldo precisamente de Venezuela fue determinante para poner fin a los 12 años y devolvernos la libertad a los dominicanos.

¡Mucha fuerza y aguante en estas horas difíciles para el pueblo venezolano desde la República Dominicana"