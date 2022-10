Janet Camilo concibe una ciudad gestionada para la gente y con servicios eficientes

Janet Camilo.

Janet Camilo, que se define como una política feminista, aspira a la Alcaldía del Distrito Nacional, con una visión de ciudad para la gente y con una gestión eficiente de los servicios municipales.

Camilo, abogada, con estudios no concluidos de arquitectura, se ha trazado la meta de reconquistar la que fuera una plaza electoral tradicionalmente perredeísta, en los años en que el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) constituía la princial fuerza política de la República Dominicana.

"La alcaldía es lo que más se parece a un casa, y las mujeres son las que mejor administran y dirigen la casa, el hogar, y a veces me he preguntado por qué las más mujeres no se animan... El doctor José Francisco Peña Gómez decía, y tenía razón, que el municipal es el gobierno más cercaon a la gente", expresó.

Janet Camilo deploró que con un presupuesto de 5 mil millones de pesos apenas invierta en obras unos 500 millones de pesos, porque los servicios y la nóminan se chupan la mayor parte de los ingresos de la Alcaldía del Distrito Nacional.

La dirigente del PRD y de la Internacional Socialista de Mujeres afirmó que el actual alcalde de Santiago, Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), ha hecho mucho más que la alcaldesa de la capital, Carolina Mejía, con un presupuesto menor que el que recibe el cabildo del Distrito Nacional.

Dijo que no critica de manera personal a la alcaldesa Carolina Mejía, sino que advierte que se debe concebir un plan, recuperar la capital para el peatón, mejorar el aseo urbano, la recogida y transporte de la basura, la educación de la ciudadanía, la coordinación.

Lo cultural

Janet Camilo dijo que es necesario volver a incentivar, alentar a los diferentes barrios para que participen en las actividades culturales, en la creatividad, en la música, en los deportes, para cuidar el crecimiento y fortalecimiento de la juventud.

Consideró la ciudad debe de ser más amigable para las personas, para que la gente se anime a caminar, a disfrutar su ciudad.

"Aquí no tenemos una ciudad accesible, y ni hablar de que vivimos de espaldas al mar", expresó.

Janet Camilo dijo que cuenta con un buen equipo de trabajo, y que pronto presentará su proyecto para la alcaldía, un plan para cuatro años, porque no quiere proponer cosas que no se puedan lograr en una gestión.

La dirigente perredeísta fue entrevistada en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

