Jaime David pronostica triunfo de Margarita y regreso al poder del PLD

Jaime David Fernández Mirabal.

La aspirante presidencial Margarita Cedeño ganará la consulta que celebrará el Partido de la Liberación el 16 de este mes, y con ella el PLD ganará las elecciones del año 2024 para volver a gobernar la República Dominicana, pronosticó el dirigente Jaime David Fernández Mirabal.

El Dr Jaime David Fernández Mirabal, ex vicepresidente de la República y miembro del comité político del PLD , afirmó que la ex vicepresidenta de la República y ex primera dama ganará la candidatura del partido morado, porque "está en el corazón del pueblo".

Fernández Mirabal argumentó que Margarita Cedeño permaneció 8 años como primera dama y 8 años como vicepresidenta, posiciones desde las cuales trabajó en los programas sociales.

Margarita Cedeño.

"Margarita es una constructora social con experiencia política", precisó.

Asimismo, Fernández Mirabal dijo que el PLD es un partido mayoritario y situado en la vanguardia al elegir muy pronto a una mujer como candidata a la presidencia de la República.

Sostuvo que el PLD es un referente de estabilidad económica y política en el país y en America Latina.

“En todas las encuestas se refleja que la población percibe que el PLD en sus 20 años de gobierno , tuvo más luces que sombras y fue capaz de mantener la paz social, el respeto a los derechos humanos y el control de la inflación y los apagones, además de implementar buenas políticas sociales" , dijo el miembro del comité político del PLD