Izquierda dominicana fracasó por copiar a rusos, chinos y cubanos

Iván Rodríguez, secretario general del partido Patria Para Todos y Todas. Foto: Mery Ann Escolástico. Acento.com.do

La izquierda fracasó porque copió los modelos revolucionarios de los rusos, los chinos y los cubanos, dice Iván Rodríguez, Secretario General del Partido Patria para Todos y Todas, al hacer un balance de la izquierda dominicana dijo que el mayor error ha sido haber copiado modelos revolucionarios específicos y no tratar de hacer la revolución con la propia experiencia dominicana. “En vez de hacer nuestro programa a raíz de nuestras leyes, hemos copiado a los rusos, a los chinos, a los cubanos, a los albaneses, y eso produjo divisiones y enemistades entre los revolucionarios”, dijo ex presidente de la Unión Patriótica Antiimperialista (UPA) y ex presidente del Partido de los Trabajadores Dominicanos (PTD).

Dijo que para hacer el balance la izquierda y quienes se consideran izquierdistas no pueden ocultar sus propios errores. Uno de esos errores fue no haber evaluado la situación política posterior a la guerra civil de 1965, luego de la intervención militar de los Estados Unidos. Explicó que en ese momento había que evaluar la situación y conservar el movimiento revolucionario.

El otro error que mencionó, luego del triunfo del PRD en las elecciones de 1978, fue haber seguido pensando que las elecciones no eran la vía para alcanzar el poder.

Dijo que dirigentes revolucionarios, destacados algunos, negociaron con la oligarquía y se pasaron al PRD y a otros partidos del sistema y de la derecha, porque se cansaron y pensaron que la revolución dominicana estaba a la vuelta de la esquina. Sobre los dirigentes del PTD explicó que “negociaron el proceso revolucionario”.

Para Iván Rodríguez, pese a los tropiezos de la izquierda, hoy hay buenas perspectivas para lograr su unidad y lanzar nuevamente las ideas de la revolución, porque una parte de la sociedad dominicana sigue aspirando a un cambio real, no a un cambio de oligarquía como el que se produjo con esta administración.

Para Ivan Rodríguez no se puede hacer campaña como los partidos del sistema, porque los partidos de derecha, aunque se dividen, tienen recursos y logran sus propósitos con más facilidad. Se mostró confiado en que la izquierda logrará una gran unidad, porque la izquierda ha madurado y reconoce que ninguno llegará al poder solo, sin el apoyo de los demás.

Iván Rodríguez fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite todos los días por AcentoTV