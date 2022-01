Hipólito rechaza exmandatarios sean judicializados y dice deben tener privilegios

Hipólito Mejía Expresidente de la República Dominicana en el programa de Acentotv ¿Y tú que dices? con Fausto Rosario. © Emil Socías

El expresidente Hipólito Mejía se mostró en desacuerdo en que los exmandatarios sean judicializados y condenados, “porque a los presidentes hay que respetarlos”.

“Yo soy enemigo de la retaliación o de lo que sea. Tú recuerdas que a mí me hicieron muchas críticas porque yo dije cuando Leonel (Fernández), cuando la famosa Fundación Global, y otras cosas más, yo dije no es verdad. Yo no fui bochista, ni balaguerista, a principio, después fui bochista y balaguerista, cuando ellos estaban enfermos yo fui su hijo, su presidente y la persona que lo respeto y le dedico tiempo a ambos”, indicó.

Puso como ejemplo al profesor Juan Bosch, y explicó que cuando él dirigía al país nombró a los hijos, nietos y hasta choferes del fenecido político.

“Y Balaguer igual. Lo único que con Balaguer, mis pleitos del pasado se redujeron a nada y fui canchanchán de él. Al final fui yo balaguerista”, señaló.

Mejía entiende que los expresidentes deben tener privilegios porque “hay que respetar los presidentes”.

Al ser cuestionado de si la ley no es para aplicarla a todos, el exmandatario dijo: “es una convicción muy personal que yo la apliqué. Lo que yo viví en Colombia, en Perú, en Centroamerica, y en varios países más, es la persecución a los presidentes. Y eso es un problema mortal”.

También indicó: “entonces yo no iba a aplicar esa formula. Yo respeté a los presidentes, los respeté a todos. Que fueron mis contrarios, porque enemigos no son, incluyendo al Leonelito. Ahí estaba Diandino, el otro Félix, el otro Félix, y yo dejé una nota: no me metan en retaliación que yo no voy a retaliar con los presidentes”