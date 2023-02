Hay una gran necesidad de que en RD se construya una opción de izquierda o progresista

Luis Ulloa Morel.

El profesor Luis Ulloa Morel afirmó que en la República Dominicana existe la necesidad de que se construya una opción política progresista o de izquierda.

Ulloa Morel, que durante muchos años militó en la izquierda revolucionaria, dijo que en todo el mundo, y la República Dominicana no es una excepción, es necesario darle a la gente otra opción a donde mirar, que no sean solo las opciones derechistas o conservadoras que no da respuestas a los problemas de injusticia, inequidad, exclusión, pobreza.

Dijo que la lucha del Colegio Médico Dominicano es de la izquierda, aunque no se reconozca, porque se trata de lograr una transformación del sistema de salud, más que un asunto de médicos contra las ARS.

Culpó a algunos medios de comunicación de hacer creer a la ciudadanía de que los médicos solo buscan un aumento de sus ingresos.

"Hay posibilidad, existe la necesidad, lo que no veo es comprensión estratégica en la izquierda. Cuando hablo de estrategia es pensar los pasos a dar para avanzar. La izquierda dominicana es teóricamente pobre. No tiene comprensión de la teoría que la sustentan, como el marxismo, ni de otras ideas. La izquierda abandonó el trabajo social. ¿Cuáles son los sindicatos que hoy sirven para algo? ¿Los clubes? ¿El movimiento estudiantil?", observó el profesor Ulloa Morel.

A su juicio, el poder se construye, y la izquierda debe estudiar e involucrarse en los problemas locales, para poder ganar espacio en los municipios, y no solo concentrar los esfuerzos en una propuesta presidencial.

Otras opiniones del profesor Ulloa Morel:

-La izquierda hizo muchos aportes para los avances hacia democracia, todavía con limitaciones, que tiene República Dominicana.

-Cuando Balaguer derrotado en 1978, la izquierda no supo adecuarse a la nueva coyuntura.

-La izquierda dominicana no entiende la comunicación en la política.

-No se entendió lo que significa la batalla por las ideas.

-La izquierda dominicana hace tiempo que asiste a las elecciones pero no tiene expertos en elecciones.

El profesor Luis Ulloa Morel habló en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

