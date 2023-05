General (r) afirma que la intervención norteamericana de 1965 terminó "ayudando" a Caamaño

Marcos Jiménez, General Piloto Retirado, Fuerza Aérea Dominicana.

El general piloto (r) Marcos Jiménez, que combatió contra los constitucionalistas en 1965, afirmó que del bando de San Isidro ningún oficial ni institución armada solicitó la intervención militar de los Estados Unidos en 1965, sino que en la noche del 28 de abril llegaron las tropas militares y aterrizaron en varios aviones en el aeropuerto de la Fuerza Aérea Dominicana.

Según su versión, lo que terminaron haciendo esos militares invasores fue favorecer a Francisco Alberto Caamaño y a los militares constitucionalistas, quienes supuestamente ya estaban derrotados cuando se produjo la invasión.

Sostuvo que el general de brigada Juan de los Santos Céspedes (Pimpo) tenía el control militar y desde San Isidro atacó varias veces el Palacio Nacional, pero Pedro Bartolomé Benoit gritó que si era que querían matarlo, y pedía tiempo para llevar a cabo negociaciones que nunca terminaban.

Dijo que Pimpo de los Santos Céspedes envió a conversar al Palacio al oficial Martínez Polanco, pero los americanos intervinieron y crearon el escenario, fabricado por ellos, de que se había solicitado la intervención militar. Los americanos, según el oficial, arreglaron la carga en el camino y terminaron protegiendo a Caamaño de las tropas regulares que tenían las armas y el control del país.

Dijo que en el puente Duarte no hubo gran resistencia, y que él mismo sobrevoló el puente y disparaba cohetes al agua, y no al puente, porque su intención no era destruir el puente. Niega que ese combate haya sido ganado por Caamaño.

Reconoció, sin embargo, que los soldados norteamericanos llegaron al país paralizados con el lado de San Isidro, pero Caamaño terminó siendo el beneficiario de la intervención, porque eso evitó que fuera exterminado por los soldados del CEFA y la Fuerza Aérea Dominicana.

El general retirado dijo que los militares no se metían en política, ni sabían de política, pero rechazaban el comunismo y que Juan Bosch era un comunista que tenía planeado instalar varias bases comunistas en el país. Dijo que el redactor del manifiesto del golpe de Estado, firmada por 17 de 24 oficiales, fue el sacerdote Oscar Robles Toledano.

El oficial, que era concuñado del general Elías Wessin y Wessin, describió a la llamada zona constitucionalista como un desorden, donde lo que había era parrandas, fiestas, violaciones de mujeres y otras actividades delictivas.

El general Marcos Jiménez fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite todos los días por AcentoTV