Your browser doesn’t support HTML5 audio

El partido opositor Frente Amplio propone que en la reforma de la Constitución, en lo concerniente a la elección presidencial, se establezca la idea del tesis doctoral del Dr. José Francisco Peña Gómez, una sola reelección, pero no de corrido, sino obligando al gobernante a dejar pasar un período para volver a ser candidato, y gane o pierda su segundo intento no podrá volver a ser candidato presidencial.

La profesora María Teresa Cabrera, presidenta del Frente Amplio, dijo que de esta manera se evitaría que el candidato presidencial en el poder compita con ventaja frente a los demás aspirantes, que fue una de las razones que argumentó el Dr. Peña Gómez cuando hizo esa propuesta en su tesis.

En el programa A Partir de Ahora, de Acento TV, la educadora y política dijo que las propuestas de reformas depositadas por el presidente Luis Abinader en el Congreso Nacional son insuficientes en algunos puntos y en otros constituirían un retroceso, como es el caso de la reunificación de las elecciones.

Sobre la propuesta del pacto por la calidad de la educación

María Teresa Cabrera recordó que desde 1992 se han hecho tres planes decenales para la educación, pero que sólo uno se ha cumplido por completo.

Dijo que el plan decenal asumido en 1992, que incluyó varias reformas e introdujo las pruebas nacionales, ha sido el único en cumplirse por completo. Detalló que se cumplió en el último gobierno de Joaquín Balaguer (gobierno que terminó en 1996), se continuó cumpliendo en el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000) y se completó en los dos primeros años del gobierno de Hipólito Mejía (2000-2004).

En el gobierno de Hipólito Mejía, que tuvo a la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch como secretaria de Educación, se empezó un segundo plan decena, en 2003, que debía agotarse hasta el 2012.

Explicó que ese segundo plan decenal conllevó un diagnóstico mediante un balance de lo que se había alcanzado en el plan anterior, luego se elaboraron las las políticas a aplicar. Pero ese plan fue interrumpido al llegar de nuevo Leonel Fernández en 2004, cuyo gobierno convocó a un nuevo pacto por la educación, y se elaboró un nuevo plan decenal que empezaba en 2008 y terminaría en 2018. Pero en 2012 se interrumpió al llegar Danilo Medina al gobierno, y se decidió elaborar otro plan, y se firmó un nuevo pacto. Al llegar el presidente Abinader, de nuevo se habla de un nuevo pacto.

"Eso se vuelve una rutina, si no logramos transformar las mentalidades, si no damos continuidad de Estado, se queda en la rutina, no hay cambio de actitud", precisó la educadora y política.

Otros temas tratados por María Teresa Cabrera:

-Propone un poder legislativo con una sola cámara.

-Debe trabajarse de manera integral en la formación de los docentes desde la educación pre universitaria.

-Las universidades deben invertir más en la carrera de educación.

El programa A Partir de Ahora se transmite en los siguientes horarios y canales:

7,11,am, 1.30 pm, 4 7,11,y madrugadas y fines de semana.

Plataformas:

Acento TV.Do, Acento.com.do, Acento TV youtube.

Canales:

-Canal 38 de CLAROTV.

-Canal 53 de Altice.

-Canal 38 Cable Onda Oriental Santo Domingo Este y Tele Enlace Digital, Santo Domingo Norte.

-Canal 38 RETEVISA, cubren Santo Domingo Este.

-UNICABLE, SRL en el canal 29

-Canal 41 de Star Cable en Santiago de los Caballeros.

-Telenord canal 508 en HD en San Francisco de Macorís.

-En el canal 38 en WindTvo

-Canal 36 en UNE Comunicaciones en Constanza, provincia La Vega.

-Y en el streaming 24/7 en tiempo real en nuestra página web www.acentotv.do