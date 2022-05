Fidelio Despradel: Manolo y Minerva complementaban su liderazgo en el 14 de Junio

Fidelio Despradel.

Para Fidelio Despradel, el segundo dirigente después de Manolo Tavárez Justo en el Movimiento 14 de Junio, Minerva Mirabal y su esposo, Manolo Tavárez Justo, se complementaban políticamente.

Reconoció que Minerva era la “agitadora”, la que tenía la chispa creativa y fue la que al conocer la llegada triunfante de Fidel Castro a La Habana, dijo con total claridad que si los cubanos pudieron tumbar a Fulgencio Batista, los dominicanos podríamos poner fin a la dictadura de Trujillo.

Sin embargo, define a Manolo como un observador de situaciones, sin adelantarse, “y siempre era quien daba el golpe certero”.

Fidelio explicó que Manolo era un líder único, que siempre enfrentó con hidalguía, valentía e inteligencia las situaciones más difíciles. Dijo que precisamente por esa responsabilidad fue que decidió aceptar la entrega al gobierno del Triunvirato, luego de alzarse en las montañas, y su mensaje a los militares que los recibieron fue “Aquí el responsable soy yo, y no estos jóvenes que me han seguido. Es a mi a quien tiene que matar, y no a ellos que son muy jóvenes y tienen un futuro”.

Despradel analizó el rol de la izquierda dominicana, y admitió que a la llegada del PRD al poder, en 1978, la situación le quedó muy grande a la izquierda, que no entendió el momento y siguió proclamando la lucha armada para llegar al poder.

Explicó que la llegada del neoliberalismo en 1982 caminó al mundo y la izquierda no tuvo propuestas alternativas. Expresó que en este momento hay fuerzas de izquierda que pueden formar un frente alternativo, que refleja la unidad de fuerzas democráticas que han entendido mucho mejor su contacto con el pueblo.

Fidelio Despradel fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames, en el programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite todos los días por AcentoTV