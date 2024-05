Your browser doesn’t support HTML5 audio

El senador y actual candidato a la misma posición por Sánchez Ramírez, Ricardo De los Santos presentó informó sobre las leyes pendientes de aprobación para Sánchez Ramírez, propuestas que tiene depositado para la provincia.

Estas corresponden a la creación del Instituto Dominicano de la Piña, Ley que declara la Guacara Taina de esta provincia, Patrimonio Geológico y Cultural Turístico de la nación, la Ley de Ciberseguridad y la Ley de Inteligencia Emocional, entre otros proyectos.

Destacó que en su gestión como legislador ha logrado depositar 28 proyectos de ley y 30 resoluciones, para un total de 58 iniciativas.

En ese sentido, De los Santos destacó la aprobación de varias leyes para el desarrollo de la nación, como son, la Ley de Garantías Recíprocas, Ley de Ordenamiento Territorial, Ley que declara el carnaval de Cotuí como patrimonio cultural inmaterial de la nación, así como un conjunto de resoluciones de gran impacto para su provincia Sánchez Ramírez y República Dominicana.

Asimismo, dijo que ha gestionado los trabajos para el reforzamiento y ampliación del sistema de acueducto, para mejorar el servicio del agua, mientras se concluye la construcción del nuevo sistema.

Resaltó también, las acciones a favor de la construcción de la carretera denominada Ricardo de los Santos, la cual considera, fortalecerá el desarrollo a la provincia.

“Yo siempre he dicho que nuestra provincia no ha tenido un desarrollo del más alto nivel, hasta que no tenga una vía de acceso que reúna las condiciones, asimismo, la zona franca está muy distante de los pueblos, tenemos que acercarla más a nuestra provincia para que se pueda desarrollar”, indicó.

De los Santos anunció que junto al gobierno central ha logrado la aprobación para el asfaltado de las comunidades de Zambrano, Cevico, Sabana Grande, Maimón, Loma de Gallina, Caballero, La Cueva, La Placeta, entre otros municipios y distritos municipales.

Agregó que continuará realizando gestiones para el remozamiento de las instalaciones deportivas, afirmando que ya tiene aprobada la construcción del Centro Penitenciario Sánchez Ramírez, además de la Casa de Acogida para mujeres maltratadas, una escuela vocacional, el Itla, y un Infotep.

Mientras que, en el sector eléctrico, resaltó la electrificación del área del Ferri la Presa, Los Maestros, Amor y Paz, en Villa La Mata, Plan Piloto, La Gaveta, La Colonia, Los Pomos y La Tronca, de Cotuí-Cevico, que está en fase final.