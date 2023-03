Encuesta Markestrategia proyecta Luis ganaría en primera vuelta, también en segunda

Raquel Arbaje y Luis Abinader

Si el presidente Luis Abinader optara por la repostulación ganaría las elecciones de 2024 en primera vuelta, con una holgada ventaja sobre los candidatores opositores, según la encuesta Markestrategia, dada a conocer este jueves.

La encuesta Markestrategia fue llevada a cabo los días 10, 11 y 12 de marzo de 2023.

A la pregunta ¿Si los candidatos presidenciales en el 2024 fueran Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas Maldonado y Guillermo Moreno, por cuál de ellos usted votaría?, los encuestados que dijeron que votarían por Luis Abinader sumaron el 52.1 por ciento.

En segundo lugar fue mencionado Leonel Fernández, con 26.8 por ciento, y en tercer lugar Abel Martínez, con 17.1 por ciento.

Luego aparecen Guillermo Moreno, con 2.7 por ciento, y Miguel Vargas Maldonado, con 1.3 por ciento.

Los que están de acuerdo con la reelección de Abinader

¿Usted está deacuerdo o encontra de lareelección deLuis Abinader?, se planteó a los encuestas, y el 60.3 por ciento dijo que estaba a favor, contra el 33.9 por ciento que dijo que estaba en contra. Mientras que el 5.7 por ciento correspondió a "no sabe/no responde".

Cuando se pregunta a los encuestados ¿Qué tan seguro se siente de votar por el candidato que votó?, las respuestas fueron las siguientes: Seguro 55.4 por ciento, muy seguro 24.6 por ciento, inseguro 7.6 por ciento, muy inseguro 1.3 por ciento, y no sabe/no responde 11.1 por ciento.

Mayoría convencida no habrá segunda vuelta

La encuesta también incluyó la pregunta ¿Cree usted quehabrá o nohabrá segundavuelta?, y las respuestas fueron: no habrá segunda vuelta 55 por ciento, sí habrá 23.2 por ciento, tal vez 14.7%, y no sabe/no responde 7.1 por cien to.

Para mayor precisión, se preguntó solo a los que dijeron que no habrá segunda vuelta: Como usted dijo

que no habrásegunda vuelta, ¿quien cree ustedque ganará en laprimera vuelta?

Y los resultados fueron: Luis Abinader 53.4 por ciento, Abel Martínez 25. 5 por ciento, Leonel Fernández 15.2 por ciento, y no sabe/no responde 5.8 por ciento. Nótese que en este escenario el candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, queda en segundo lugar, mientras Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, desciende al tercer puesto.

Escenario de segunda vuelta

Cuando se preguntó a los votantes por quién votarían en un escenario de segunda vuelta en la que compitan Luis Abinader y Leonel Fernández, el presidente Abinader ganaría con el 56.4 por ciento, contra el 33.7 por ciento, de Leonel. "Ninguno" 6.6 por ciento, y no sabe/no responde 3.3 por ciento.

Cuando se plantea la pregunta con las candidaturas de Luis Abinader y Abel Martínez en una eventual segunda vuelta, los resultados son: Luis Abinader 57.3 por ciento, Abel Martínez 30.2 por ciento. La opción "ninguno" 9.2 por ciento, y no sabe/no responde 3.2 por ciento.

Markestrategia es una firma encuestadorafundada en 2011. Desde entonces haparticipado en todos los procesoselectorales de la República Dominicana.Su director es Guillermo Mateo, estadígrafocon maestría en Estadística Económica ypost grado en Procesamiento de Datos delCentro Latinoamericano de Demografía enSantiago de Chile.Profesor por más de 20 años en la UASDimpartiendo estadística general, métodosestadísticos, inferencia estadística, entreotros, a nivel de grado. También en laUNPHU, INTEC, entre otros, ha impartidoestadística y economía matemática a nivelde grado y post grado.Guillermo Mateo ha sido consultor externode otras firmas, como la Gallup y el CID. Haparticipado, además, en diversos estudiosde organismos internacionales como elBanco Mundial y PNUD. Cuenta con el registro RESS-2019-05-018 en la Junta Central Electoral (JCE).

Ficha técnica

Universo: Personas inscritas en el padrón de la JCE.

Ámbito: Nacional.

Muestra: 1,235 encuestados. Nivel de confianza de 95% y error muestralnacional de ± 2.8%. El error muestral por regiones es: Gran SantoDomingo ± 4.9%; Norte ± 4.6%; Sur ± 6.9%; y Este ± 8.0%. La muestraes 76.8% de parte urbana y 23.2% rural.

La encuesta fue encargada por empresarios dominicanos, a los cuales no se les identifica