La encuesta Markestrategia proyecta una victoria del presidente Luis Abinader en las elecciones presidenciales del 19 de mayo con 61.7 por ciento.

A los encuestados se preguntó: "¿Si los candidatos presidenciales en 2024 fueran: Luis Abinader, Abel Martínez, Leonel Fernández, Miguel Vargas, Carlos Peña y Roque Espaillat, ¿por cuál de ellos usted votaría?".

El presidente Abibader fue mencionado por el 61.7 por ciento. En segundo lugar fue mencionado el candidato presidencial Leonel Fernández, con 19.1 por ciento, en tercero Abel Martínez con un 10.0 por ciento. Luego aparecen Miguel Vargas con un 1.2%, Carlos Peña con un 0.8%, Roque Espaillat con 1.4%, ninguno con 1.2% y no sabe con 4.6%.

El 63.8% de la población cree que todo se definirá en una primera vuelta en mayo.

La encuesta señala que el voto "neto" (el voto más duro) favorece a Luis Abinader con 65.5%. Leonel Fernández aparece con 20.3%, Abel Martínez con un 10.6%, Miguel Vargas con un 1.2%, Carlos Peña con un 0.9% y Roque Espaillat con 1.5%.

Primera vuelta

A los encuestados se les preguntó: “¿Cree que habrá o no habrá segunda vuelta?”, y el 63.8% dice que no habrá una segunda vuelta; el 22.6% dice que sí habrá segunda vuelta; y el 13.6% no sabe.

Ficha técnica

El trabajo de campo de la encuesta se llevó a cabo a lo largo de tres días (25, 26 y 27 de enero) en todo el territorio nacional, consultando a 1,200 personas mediante 23 preguntas cerradas. El estudio cuenta con un nivel de confianza del 95% y presenta un margen de error muestral nacional del 2.8%. Además, se registraron márgenes de error muestral regionales específicos: 4.9% en el Gran Santo Domingo, 4.6% en la región Norte, 6.9% en el Sur, y 8.0% en el Este.