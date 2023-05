Encuesta Asisa: Luis 38.2%, Leonel 36.3%, Abel 19%, David 2.1%

Leonel Fernández (d) y Luis Abinader (i). Fuente externa.

El presidente Luis Abinader, sin declarar que buscará su repostulación, al día de hoy encabeza las intenciones de votos con miras a las elecciones de 2024, según los resultados de la encuesta de la empresa Asisa, que ha sido divulgada por dirigentes y allegados al partido Fuerza del Pueblo, que lidera el expresidente Leonel Fernández.

El estudio de preferencias políticas, cuyo trabajo de campo se llevó a cabo del 19 a 23 de abril, resalta que si las elecciones presidenciales se celebraran el día de hoy, Luis Abinader obtendría el 38.2%, Leonel Fernández el 36.3%, seguido por Abel Martínez con un 19%. En orden de preferencias siguen David Collado (quien no se promueve como candidato) 2.1%, Ramfis Trujillo (que por ser extranjero no puede ser candidato), 0.5%, Hipólito Mejía (que no se promueve como candidato) 0.4%, Otros 1% y Ninguno 2.5%.

Los resultados de la encuesta indican que la mayoría de los electores piensa que las elecciones se decidirán en una primera vuelta (67%); no obstante en caso de darse una segunda vuelta electoral, se proyecta que Luis Abinader y Leonel Fernández pasarían a la misma (45.1%) y en menor grado, Luis Abinader y Abel Martínez (24.5%) o Abel Martínez y Leonel Fernández (21.6%).

Los resultados de la firma encuestadora internacional indagaron también sobre los potenciales resultados de las elecciones, en caso de llegar a una segunda vuelta electoral en las elecciones del 2024.

La encuestadora midió a los tres candidatos principales – Abinader, Fernández y Martínez- y preguntó a 1,292 potenciales votantes a nivel nacional sobre su posición en ese respecto.

En el primer escenario indagado por Asisa, el 48% afirma que votaría por Leonel Fernández por FP y aliados mientras que Luis Abinader por el PRM y Aliados registra una intención de voto de 37.3%, un 14.7% afirma no sabe o no votaría.

Si la segunda vuelta electoral se realiza entre Luis Abinader y Abel Martínez, el 46% registra que votaría por Luis Abinader por el PRM y Aliados mientras que el 40% lo haría por Abel Martínez y Aliados. Un 13% afirma no votaría por ninguna u otra alternativa.

El estudio realizado a nivel nacional, indica que Luis Abinader exhibe mayor fortaleza en las regiones Cibao, Este y Noroeste mientras que Leonel Fernández registra su mayor fortaleza en el Gran Santo Domingo y el Sur del país. Abel Martínez en Santiago y el resto del Cibao.

Percepción sobre los problemas nacionales

Los resultados de la encuesta Asisa indican que el “costo de los productos y servicios” se señala como el principal problema del país (66%), seguido por la “inseguridad/delincuencia” (42%) y el “desempleo/ bajos salarios” (33%). En este respecto la investigación indica que cada participante tuvo la opción de mencionar hasta tres problemas. Los problemas se señalan en el mismo orden cuando se habla de cuales problemas lo afectan más de manera personal.

El estudio indica que al pedirle a los votantes valorar la situación del país, el 49% de los entrevistados considera que ‘la situación económica del país ha empeorado en los últimos 12 meses’ o se ha mantenido estática (23%) solo una minoría afirma que es mejor (27%).

De igual manera al evaluar su situación personal/ familiar, se reproduce un panorama semejante, afirmando el 47% que la propia ha empeorado, mientras que el 28% afirma que ha ‘avanzado o mejorado’.

El estudio indica que los votantes muestran poca esperanza de que las cosas mejoren en el país pensando en el próximo año. En ese respecto, el 42% afirma que ve menos posibilidades de mejoría, mientras que un 37% expresa que ve más posibilidades. Un 19% de los potenciales votantes encuestados afirma que se mantendrá igual.

El sondeo explora otros indicadores del tono situacional, que de igual manera presentan saldos negativos, de acuerdo con la opinión de los entrevistados. Frente a la pregunta ¿Qué tan seguro(a) se siente si sale a caminar solo durante la noche, el 64% responde Nada Seguro. Otro indicador del tono emocional es la permanencia vs. el abandono del país. A la pregunta, si tuviera la oportunidad de mudarse a otro país o quedarse, el 51% afirma que se iría del país.