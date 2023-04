En 1965 las mujeres “demostramos a los hombres que éramos iguales”, dice Sonia Vargas, del Movimiento 14 de Junio

Somnia Vargas, Combatiente del 1J4 revolución de abril del 1965. Foto: ©Emil Socías

La abogada Sonia Vargas, miembro del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, siendo una jovencita se trasladó desde su pueblo, Tenares, a ayudar a los revolucionarios que se integraron a los comandos de la revolución de abril de 1965, y junto con otras destacadas mujeres, protegió heridos, alimentó a los combatientes, hizo transporte de armas y de personas, recibió clases en la Academia Militar 24 de Abril, y le tocó transportar a la revolucionaria y compañera Brunilda Amaral, cuando fue lesionada en la espina dorsal en una manifestación estudiantil del grupo FRAGUA.

“Brunilda llevaba mi bandera de FRAGUA. Yo no pude ir a la manifestación por un fuerte dolor de cabeza, pero le recomendé a mi compañera Brunilda que no fuera ni en la vanguardia ni en la retaguardia, sino en el grueso. Pero ella decidió ser la vanguardia”, y resultó lesionada de por vida, dijo Somnia Vargas.

En esa revolución y en la resistencia a la intervención norteamericana las mujeres demostraron que eran iguales a los hombres, con iguales capacidades para resistir los fuertes entrenamientos y los combates. Y recuerda la valentía y la fuerza de la combatiente Tina Bazuca, con quien compartió y hasta estuvo prisionera en La Victoria.

Explicó que la revolución de abril “fue positiva para mi, porque me ayudó a ver la vida de otra manera, y me hizo ser una mujer diferente a la que entró a la guerra, y me mostró una enseñanza mayor: Nada humano me es ajeno. Eso me hizo ver las necesidades de un pueblo”, expresó Sonia Vargas.

Dijo que cuando los americanos intervinieron militarmente para ella no había otra opción que “patria o muerte” y defender la soberanía nacional como fuera posible.

A las nuevas generaciones las exhortó a seguir luchando y mirar siempre al futuro. Además, recomendó “mirar bien para darle el voto a una persona”.

Dijo que el pueblo dominicano en 1965 se dedicó defender la soberanía nacional, se integró para ofrendar lo que tenían en favor de los revolucionarios, reconociendo a Francisco Alberto Caamaño como líder y a Manuel Ramón Montes Arache, el líder de los hombres ranas.

Sonia Vargas fue entrevistada por el periodista Fausto Rosario Adames, en su programa ¿Y tú…qué dices? que se transmite todas las noches a través de AcentoTV