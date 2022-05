Empedeístas insisten en restar méritos al libro "Morir en Bruselas"

Miguel Ángel Muñiz.

El exjefe militar del Movimiento Popular Dominicano (MPD), Miguel Ángel Muñiz, restó calidad histórica y de contenido al libro Morir en Bruselas, del autor Pablo Gómez Borbón, obra que ganó el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jimenes 2022.

Quien fuera un alto dirigente del MPD sostiene que el autor deja en el aire la verdad de los hechos, no establece ninguna responsabilidad acerca del asesinato de Maximiliano Gómez (el Moreno), y “se limita a decir que hizo 7 años de investigación, pero no plantea la verdad de lo que ocurrió”.

“El objetivo de Morir en Bruselas es hacer entender que el Moreno muere por una lucha ideológica y no que fue la CIA quien lo mató. La CIA se valió de Manolo Plata para asesinarlo, un delincuente común que era miembro del Comité Central del MPD”, afirmó.

Miguel Ángel Muñiz explicó que Manolo Plata era sargento de la Marina y que llegó al MPD porque el partido se ganó en la Guerra de abril a un conjunto de guardias, entre los que estaba él, pero que se convirtió en informante de la CIA para asesinar al Moreno.

“El Moreno muere por su propia responsabilidad; él es el responsable de su muerte porque sabía que, al igual que a Peña Gómez, la CIA lo iba a matar. Yo tengo el informe donde Peña Gómez le comunica de dónde consiguió la información de que lo matarían a los dos”,

Agregó que el dirigente perredeista también iba a ser asesinado “porque hay recordar que él era el jefe del partido más importante que ha tenido este país, que es el PRD. Un partido que la gente, el pueblo, siguió, amó, defendió y llevó al poder. Ahora, que la dirección del PRD no pudiera aprovechar la prolongación de esa situación, esa es otra cuestión”.

“Su muerte y la de otros tantos cuadros ejemplares tiene su origen en lo que dijo Carlos Marx, que la policía política asesina a los principales dirigentes de los partidos comunistas, a los segundones los lleva a las cárceles y los degenera, y así el partido va quedando en manos menos expertas hasta que se extingue. Esa es la historia del MPD y si no es esa, entonces que alguien me la explique de otra forma”, sostuvo.

Dijo que conversó por teléfono con Pablo Gómez Borbón “y le dije que entendía que Morir en Bruselas no hace ningún aporte porque él no revela quien mata al Moreno, porqué muere el Moreno, limitándose a decir que hizo 7 años de investigación, pero no plantea la verdad, que fue lo que ocurrió”.

Puso en duda que el citado libro sea para homenajear en una feria de esa magnitud porque el autor no dice nada nuevo