El sandinismo no tiene nada que ver con Daniel Ortega y Rosario Murillo

Manuel González Tejera.

El Frente Sandinista de Liberación Nacional no gobierna en Nicaragua. El sandinismo no tiene nada que ver con Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, que gobiernan hoy a Nicaragua.

Así lo sostuvo el agrónomo Manuel González Tejera (Manegonte), cuadro del desaparecido Partido Comunista Dominicano (PCD).

Dijo que del sandinismo Daniel Ortega solo usa la sigla.

Condenó la represión que lleva a cabo el actual gobierno de Nicaragua contra la ciudadanía de ese país centroamericano.

"El sandinismo no tiene nada que ver con Daniel Ortega y su esposa. Ahora, que tienen las siglas del partido, pero no tienen el ideal. Porque lo se hizo en abrial de 2018, eso no es revolucionario. Un revolucionario no ametralla a su pueblo. Daniel Ortega debió de renunciar, como se lo sugirió su hermano (Humberto Ortega). Lo único que se ha hecho es desacreditar a las fuerzas progresistas a nivel internacional", precisó Manuel González Tejera (Manegonte).

González Tejera fue entrevistado en el programa ¿Y tú…qué dices?, de Fausto Rosario Adames, en ACENTO TV.

