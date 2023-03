El público desempolva vídeos de Leonel y Danilo con sus promesas sobre combate a corrupción...

Danilo Medina y Leonel Fernández, en una de las últimas reuniones del PLD a la que acudieron juntos, en 2019.

"Los dominicanos saben muy bien que si tomamos el poder no habrá un peledeísta que se haga rico con los fondos públicos; no habrá un peledeísta que abuse de su autoridad en perjuicio de un dominicano; no habrá un peledeísta que le oculte al país un hecho incorrecto o sucio o inmoral", dijo en 1982 el fundador del PLD, Juan Bosch.

Lo ocurrido en los 5 gobiernos de PLD, tres de Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) y dos de Danilo Medina (2012-2020) fue exactamente lo contrario a lo que proclamó Bosch, quien siempre tuvo en la denuncia y en la lucha contra la corrupción una de sus principales banderas de lucha política, primero liderando el PRD, con el cual gobernó siete meses, y luego con el PLD, partido con el cual no llegó a gobernar.

En estos días, a propósito del escandaloso caso de corrupción conocido como operación Calamar, la gente ha recordado las promesas de los presidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, este último hoy con un nuevo partido, Fuerza del Pueblo.

El público de las diversas plataformas de internet y redes sociales ha "desempolvado" en los últimos discursos de Leonel Fernández y Danilo Medina, con promesas de combatir de manera firme la corrupción y no tolerar la impunidad.

"Tenemos que crear una cultura de honestidad en República Dominicana". #ConversatorioPUCMM — Danilo Medina (@DaniloMedina) April 16, 2012

En el caso de Danilo Medina, uno de los vídeos data del año 2012, cuando el entonces aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fustigaba a los políticos que se aprovechan de los cargos públicos para enriquecerse mediante el robo, y luego, si los someten a la justicia por corrupción, alegan que se trata de persecución política.

Mientras que el vídeo que se está difundiendo de Leonel Fernández data de los días de su primera candidatura presidencial en 1996, cuando gracias al apoyo del entonces presidente Joaquín Balaguer ganó las elecciones en segunda vuelta.