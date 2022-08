El PLD no está de acuerdo en los términos para la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio

José Dantés, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, expresó que no están de acuerdo en los términos para la aprobación de la Ley de Extinción de Dominio.

Recordó que los senadores del PLD no votaron en la primera lectura para que fuera aprobada esa legislación en los términos indicados.

Dijo que esa organización policíaca desde un principio que quería una ley de extinción, pero constitucional.

“Mira no, no estamos de acuerdo. Cómo finalmente quedó la ley porque el artículo cuatro punto uno que habla de la autonomía de ese proceso, de que es un proceso autónomo y de que no obstante que haya otro proceso penal, civil o administrativo no sería un obstáculo para que se inicie una acción de extinción de dominio pone en riesgo el principio de que una persona no puede ser juzgada dos veces por una misma causa y eso es inconstitucional”, explicó.

Admitió que cuando el proyecto de ley llegó a la Cámara de Diputados no se quisieron oponer.

“No nos quisimos oponer porque en la Cámara de Diputados se acogieron una serie de modificaciones que planteamos. De 10 se acogieron 7 puntos; quedaron esas dos o 3, entonces yo entiendo que el Constitucional tendrá que resolver esa situación”.

Dantés se refirió a una discusión pública entre el vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados,Gustavo Sánchez, quien criticó al senador del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Antonio Taveras luego de que éste publicara un vídeo en el que dejó entrever de que la legislación sí contempla la retroactividad .

Al ser entrevistado en el programa Encuentro Extra que conduce los sábados por Color Visión el periodista Cristhian Jiménez, Dantés manifestó que el gobierno de Abinader no ha satisfecho las expectativas del pueblo.

Consideró que los dos años de la administración del presidente Luis Abinader han sido negativos para el país.

Agregó que el impacto de lo que considera como una mala administración se percibe en todos los estratos sociales, a lo que se le agrega, resalta, el deterioro de los servicios públicos.

“Cuando a eso tú le sumas que no hay una política pública de esta gestión que tú puedas señalar como un buque insignia, como fue en el caso nuestro, que tuvo una serie de políticas públicas como la revolución educativa, el apoyo al campo, la titulación de tierras , entre muchas otras”, aseguró.

En cuanto a la salud y educación, José Dantés se lamentó que en el plano de la salud la población sufre los efectos de la ausencia de medicamentos de alto costo, un programa social que es responsabilidad del ministerio de Salud Pública.

Recordó que el país cuenta con miles de pacientes enfermos que requieren de esos tratamientos y que carecen de los recursos económicos para adquirirlos y “sin embargo desde el gobierno le piden que tengan paciencia. ¿Como pedirle paciencia a una persona que tiene un cáncer u otra enfermedad catastrófica?, se preguntó.

“Cuando tú te vas al área de la misma educación ya vemos, por eso se sustituye al ministro de Educación, porque como se dice en el argot popular, no dio pié con bola en dos años de la revolución educativa que ya se había llevado a cabo. Si bien es cierto que se vio afectada por la pandemia y hubo que recurrir a la virtualidad, no es menos cierto que no aprovecharon”, comentó

Recordó que el gobierno de Danilo Medina dejó una plataforma para el desarrollo de la educación, la cual no utilizaron y permitieron que los equipos se deterioran, provocando un año de retraso en el año escolar.

Al responder una pregunta en el sentido de que si su evaluación de los dos años de gobierno del presidente Abinader era por el tiempo de la campaña electoral que vive el país, lo negó.

“No, mira, yo creo que es realmente se trata de la realidad y no porque lo diga yo, sino por lo que uno oye en la calle vuelvo y te digo, o sea, esto es lo que tú experimentas cuando tú hablas con la gente en la calle, la gente en la calle no le reconoce prácticamente nada a esta gestión”, precisó.