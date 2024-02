Ramón Leonardo @caminolatino. Después de 4 años denunciando y protestando por el descaro burlón, ha llegado la hora de ejecutar el castigo, tu voto es poder, una vez cada 4 años lo podemos ejecutar, vota 30 por el Dr. Roque Espaillat y Yadira Marte y no te arrepentirás, YO LOS GARANTIZO.

En su mensaje, Ramón Leonardo sostiene que no existe una verdadera democracia en la República Dominicana, porque el pueblo no tiene seguras las tres comidas y el crecimiento económico no se sustenta sobre la producción local.

Llama a votar por Roque Espaillat y Yadira Marte, candidatos del Partido Socialista Cristiano, para sacar del poder a Luis Abinader e impedir que puedan volver Danilo Medina y Leonel Fernández.

El popular cantautor fue inscrito de candidato a diputado por el Partido Verde, pero renunció a esa candidatura, y ahora apoya a Roque Espaillat y a Yadira Marte, candidatos que mantienen una campaña de críticas contra el presidente Luis Abinader y contra Leonel Fernández y Danilo Medina.

Espaillat y Marte mantienen un discurso nacionalista duro, con énfasis en el rechazo a los migrantes haitianos y prometen someter a la justicia a los funcionarios sospechosos de haber cometido corrupción.