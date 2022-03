Eddy Olivares acepta ser candidato a presidente del PRM y dice no tener competencia

Eddy Olivares.

El dirigente Eddy Olivares anunció que acepta ser candidato a presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y en la declaración que emitió para informarlo destacó que "en este momento no tengo competencia como aspirante a la Presidencia del partido".

Ello, explicó, "tomando en consideración que el compañero José Ignacio Paliza, quien si decide aspirar deberá tomar una licencia, no ha dicho que irá tras la reelección, y el compañero Guido (Gómez Mazara) ha anunciado que impugnará el método de elección".

Olivares acató la decisión del PRM de utilizar el método de delegados para la próxima convención ordinaria, aunque admitió que él considera "más democrático" el método de recurrir al voto universal libre directo y secreto.

Su declaración íntegra:

En una convención interna para escoger los candidatos directivos de cualquier partido siempre será conveniente la participación de las bases, razón por la que he apoyado siempre el voto universal libre directo y secreto, lo que sostuve también cuando fui miembro de la Junta Central Electoral, debido a que es, sin lugar a dudas, el método de elección más democrático.

Sin embargo, mi partido decidió utilizar el método de delegados para la próxima convención ordinaria, en la que entre mil seiscientos y mil ochocientos dirigentes del partido escogerán a las nuevas autoridades.

Respeto la decisión de mi querido amigo y compañero Guido Gómez Mazara de impugnar el referido método de elección, un derecho consagrado en la Ley de Partidos 33-18 que debe verse como normal en una democracia, no solo en el PRM sino en cualquier partido político.

En mi caso, acepto competir con la modalidad de delegados por el cargo de presidente del partido en la próxima convención, en la que el voto de los delegados será secreto.

Tomando en consideración que el compañero José Ignacio Paliza, quien si decide aspirar deberá tomar una licencia, no ha dicho que irá tras la reelección, y el compañero Guido ha anunciado que impugnará el método de elección, en este momento no tengo competencia como aspirante a la Presidencia del partido.

Seré candidato, he aceptado la propuesta de cerca de cincuenta diputados, alcaldes, directores de distritos, presidentes municipales, secretarios, y sobre todo, las bases del partido, donde inicié mi carrera política y de las que nunca me he apartado.

Este momento la humanidad tiene un gran desafío, la cual, además de las graves consecuencias de la pandemia, sufre los efectos de una guerra que ha profundizado las crisis económicas y producido una inflación en todo el mundo.

En ese contexto, tengo el compromiso, por encima de todo, de fortalecer mi partido haciendo mi mayor esfuerzo para contribuir con el éxito del gobierno del compañero Luis Abinader y reconducir nuestro país hacia un conveniente estado de bienestar, que será el principal motivo para continuar en el poder más allá de los próximos dos períodos de gobierno