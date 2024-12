Your browser doesn’t support HTML5 audio

27/12/2024 · 08:21 AM

El Tribunal Constitucional (TC) se excedió en sus atribuciones con la sentencia que da luz verde a la presentación de candidaturas independientes en las elecciones, afirmó este jueves el director de la Escuela de Formación Política y Gestión Pública Profesora Yvelisse Prats Ramírez, Manuel Conde.

El jurisconsulto explicó que la decisión evacuada del máximo estamento jurisdiccional utilizó una sentencia interpretativa sustitutiva o manipulativa, destacando que este tipo de decisiones se caracterizan por modificar parcialmente disposiciones legales, eliminando algunos fragmentos considerados inconstitucionales e introduciendo un nuevo sentido interpretativo conforme a la Constitución, expresó Conde en una nota.

"En cuanto a las atribuciones del Tribunal Constitucional, particularmente entiendo que en esta sentencia se excedió. Se excedió al marco de sus competencias y atribuciones", dijo el director de la escuela de formación, apéndice del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Aclaró que no se trata de estar de acuerdo o no con la decisión del TC, sino de quien tenga la facultad para decidir si acepta o no candidatos independientes, el constituyente, el Congreso o el Tribunal Constitucional.

Conde resaltó que, en este caso, la sentencia modificó los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, permitiendo que agrupaciones cívicas o sociales de ciudadanos de naturaleza espontánea y sin requisito previo de inscripción puedan presentar candidaturas independientes.

El abogado y dirigente del PRM dijo favorecer una óptica racional para evitar dañar estabilidad política.

Precisó que si bien es cierto que la decisión que daría paso a la inscripción de candidaturas independientes en las elecciones venideras no sería una debacle para el sistema de partidos en el país, sí amerita verlo desde una óptica racional e integral, a los fines de que "no se destruya la estabilidad política con que goza "la República Dominicana.