Cuarenta días que marcaron el golpe de Estado de 1963: el derrocamiento de Juan Bosch

Juan Bosch rodeado de los altos mandos militares que lo derrocaron en 1963.

Bosch Ascendiendo a la Presidencia (1):Después de la salida del doctor Balaguer al exilio en enero de 1962, el país fue gobernado por el Consejo de Estado que se concentró en los preparativos de las elecciones proyectadas para ser celebradas en diciembre de 1962. Para ese fin, el Gobierno promulgó la Ley Electoral 5884, que incluyó el registro electoral y el reconocimiento de los partidos que participarían en el certamen electoral.

En diciembre de 1962 existían más de veinte agrupaciones con interés en participar en las elecciones generales, algunos de ellos formados con exiliados políticos que regresaron luego de la muerte de Trujillo. Entre los más importantes se encontraban el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fundado en el exilio a finales de los años treinta, que llevaba como candidato a Juan Bosch; la Unión Cívica Nacional (UCN), que nació al fragor de la lucha contra los remanentes de la dictadura, presentó como candidato al doctor Viriato A. Fiallo y el Partido Revolucionario Social Cristiano (PRSC), fundado en diciembre de 1961, llevó al doctor Alfonso Moreno Martínez.

Las elecciones generales, las más democráticas celebradas desde 1930, fueron ganadas por el PRD, resultando electo el Profesor Juan Bosch como presidente constitucional de la República Dominicana, con el 58.7 por ciento de los votos. Su más cercano competidor, el doctor Viriato A. Fiallo, solo obtuvo el 30.1 % de los votos emitidos. Bosch fue juramentado el 27 de febrero de 1963.

El 14 de marzo, a solo tres semanas de iniciar su mandato, el presidente firmó un convenio con la empresa europea Overseas Industrial Limited, para la construcción de las Presas de Tavera y Valdesia, así como la ampliación del acueducto de la ciudad de Santo Domingo y obras para el desarrollo industrial de Puerto Plata.

El Gobierno de Bosch se vio acosado desde su inicio por las permanentes protestas de los empresarios, empleados públicos, sectores militares, partidos opositores y la iglesia católica, que realizaba concentraciones con su feligresía para denunciar el comunismo, acusando al presidente de ser complaciente con los partidos marxistas. La conspiración para derrocar a Bosch tomó fuerza desde los primeros días de su gobierno.

Conociendo la crisis, y la inminencia del golpe de Estado, Bosch viajó hacia México el 13 de septiembre, regresando tres días después. Coincidiendo con la conspiración llegó al país el Almirante de los Estados Unidos William E. Ferrall. Esta visita, fue aprovechada por el mandatario para una reunión con oficiales de las Fuerzas Armadas, pero no hubo forma de poder evitar el golpe de Estado ejecutado en la madrugada del 25 de septiembre de 1963. Los implicados en el derrocamiento (Embajada, asociaciones empresariales, Iglesia y Fuerzas Armadas) acusaban al Gobierno de llevar el país a un enfrentamiento internacional y de estar consintiendo las actividades comunistas.

Con el golpe de Estado del 25 de septiembre terminó el experimento democrático más importante inmediatamente posterior a la muerte del dictador Rafael L. Trujillo.

El país pasó a ser gobernado por un Gobierno colegiado llamado Triunvirato, que se juramentó el día 26, integrado por Emilio de los Santos, quien lo presidió, Manuel Tavárez Espaillat y Ramón Tapia Espinal.

El gabinete contó con representación de los partidos que apoyaron la acción anticonstitucional, principalmente la Unión Cívica Nacional, Alianza Social Demócrata, Vanguardia Revolucionaria y el Partido Progresista Demócrata.

Condenaron el golpe de Estado el PRD, el Partido Revolucionario Social Cristiano y las agrupaciones de izquierda.

Cronología de un crimen contra la constitución(2):

20 de diciembre: Fueron celebradas las elecciones generales para elegir presidente, vicepresidente, congresistas y funcionarios municipales. El Profesor Juan Bosch, candidato del PRD, resultó triunfador, mientras que el doctor Viriato A. Fiallo de la Unión Cívica Nacional quedó en segundo lugar.

30 de diciembre: Juan Bosch, de visita en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, anunció reformas sociales sin sangre y afianzamiento de las instituciones democráticas “porque para ser justo no se requiere ser violento”.

24 de enero: Diez jóvenes armados asaltaron en horas de la madrugada, el destacamento de la Policía Nacional ubicado en el pequeño poblado de Castillo, San Francisco de Macorís. Por otra parte, el vicepresidente electo, doctor Armando González Tamayo, así como también, los presidentes de los partidos Revolucionario Dominicano, Vanguardia Revolucionaria Dominicana y Nacional, denunciaron ante el presidente Rafael F. Bonnelly la existencia de un plan subversivo, relacionado con el asalto al destacamento del poblado de Castillo, para impedir el cambio de poderes el 27 de febrero y asesinar al profesor Juan Bosch.

25 de enero: La sala de la Cámara de Diputados sirvió de asiento a la instalación de la primera Asamblea Revisora de la Constitución. El doctor José Rafael Molina Ureña, diputado por el Partido Revolucionario Dominicano fue electo presidente de la Asamblea. Sesenta y cuatro diputados elegidos el 20 de diciembre de 1962, se reunieron en el Palacio del Congreso Nacional para dar inicio a la Asamblea Revisora de la Constitución dominicana.

31 de enero: El vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, doctor Miguel A. Piantini, declaró suspendidas las labores docentes y administrativas a causa del estado de caos originada por un grupo de estudiantes del grupo Fragua. Éstos irrumpieron en la Secretaría General obligando a salir por la fuerza a varios profesores a quienes ellos acusaban de ser representantes del trujillismo. Por otro lado, el doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo, presidente de la agrupación política Movimiento 14 de Junio, declaró que haría una oposición al gobierno del profesor Juan Bosch de manera constructiva, a favor de todas las realizaciones de liberación nacional.

17 de febrero: El presidente electo, profesor Juan Bosch, llegó a República Dominicana acompañado de su esposa procedente de New York, luego de un recorrido de ocho semanas por Estados Unidos y Europa. En el discurso al llegar al país, dijo que recibió en Europa “tres veces más ayuda que en Estados Unidos para el desarrollo económico de la República Dominicana” y desmintió que los préstamos obtenidos en Europa fueron para ser pagados en cuatro años como afirmó un despacho de la United Press Internacional.

23 de febrero: El presidente electo, lamentó “la penosa información de que el partido Vanguardia Revolucionaria Dominicana se niega a formar parte del gabinete del nuevo Gobierno”. Por otro lado, llegaron a la costa de Santo Domingo dos portaviones: el USS Boxer y el USS Rankin de la infantería de la Marina de Guerra de Estados Unidos en visita oficial para la toma de posesión del presidente Juan Bosch.

27 de febrero: Se informó en el diario El Caribe que el presidente Juan Bosch y su esposa hicieron una declaración jurada en la que expresaron que “no poseen ninguna clase de bienes muebles, propiedad rural, ni urbano, ni acciones de ninguna compañía, ni fondos en dinero u otra especie en República Dominicana”. Bosch dijo que él y su familia vivirán exclusivamente de su sueldo como presidente de la República.

4 de marzo: Juan Bosch dicta decreto en el que se suprimen cargos públicos y se hacen rebajas de sueldos a funcionarios. Entre los cargos figuran subsecretarios de Estado, el secretario general de la Junta de planificación y Coordinación, vice-superintendente de Bancos y otros. También se anunciaron medidas económicas para contrarrestar la crisis financiera del país. Declaró que el Banco Central posee un déficit financiero de 55 millones de dólares, con 43 millones en deudas.

7 de marzo: El presidente de la República Dominicana, en entrevista realizada por el periodista argentino, René Lolivet, declaró que la Alianza para el Progreso no es la fórmula salvadora de la democracia latinoamericana; consideró que ésta debe llevarla a cabo los latinoamericanos con la Ayuda de la Alianza para el Progreso. En otro orden, Manuel Tavárez Justo, presidente de la agrupación política Movimiento 14 de Junio, declaró que los “sectores reaccionarios del país están tratando por todos los medios de confeccionar un injustificado “estado de inquietud” para crear problemas al gobierno de Juan Bosch. Dijo que la “ultra reacción” explotadora y antidemocrática, derrotada en las elecciones de diciembre pasado ya está conspirando contra el nuevo orden de las cosas que el partido en el poder prometió al pueblo dominicano.

18 de marzo: Alrededor de 1,500 trabajadores de la Azucarera Haina iniciaron una huelga en protesta contra el gobierno del presidente Juan Bosch, ante la indiferencia para aprobar la firma de un contrato colectivo de trabajo entre éstos y la empresa azucarera. Bosch aclaró que las huelgas que han venido realizándose en el país obstaculizan el desempeño del Gobierno y solicitó a los trabajadores reclamar sus derechos dentro del marco de la ley. El vicepresidente, doctor Armando González Tamayo, declaró ante la multitud que el Gobierno tiene noticias de que ciertos sectores tratan de agitar la clase humilde para provocar incidentes con las Fuerzas Armadas dominicanas.

22 de marzo: Juan Bosch anunció que la Compañía Refinadora Petrolera Santo Domingo, que tenía un acuerdo firmado con el Gobierno dominicano para la instalación de una refinería de petróleo en el país, renunció al contrato. El presidente Bosch había criticado este tratado considerándolo de lesivo para el país.

9 de abril: La agrupación política 14 de Junio denunció en un comunicado la posibilidad de una trama golpista contra el gobierno legalmente constituido. Manifiesta el comunicado que el golpe se puede llevar a cabo tras ser precedido por huelgas y paros de individuos de la clase rica del país, por lo que hace un llamado de alerta a las fuerzas democráticas del país.

26 de abril: El Episcopado católico de la República Dominicana declaró en un documento que la nueva Constitución de este país carece de universalidad necesaria para ser justa. La Iglesia Católica, junto a organizaciones civiles, mantiene un activo movimiento de crítica contra la nueva constitución y contra algunas medidas del Gobierno del Profesor Juan Bosch.

28 de abril: El presidente Juan Bosch denuncia enérgicamente los ultrajes del Gobierno haitiano contra el Estado dominicano y manifiesta que si los mismos no terminan en un plazo de 24 horas le pondría punto final con los medios que se hallan a su alcance. Por otro lado, la nueva Constitución de la República será promulgada en un acto solemne donde asistirán los poderes del Estado, el Cuerpo Diplomático y Consular acreditado en el país y representaciones de las diversas instituciones.

29 de abril: La nueva carta magna, cuya discusión se inició el 20 de abril, fue promulgada el 29 del mismo mes, dotando al país de una constitución liberal. El Senado de la República resuelve en sesión extraordinaria apoyar al presidente profesor Juan Bosch en todas las medidas que demanden las circunstancias para mantener incólume la dignidad y prestigio de una nación libre y soberana.

4 mayo: Cinco tanques de guerra de la Fuerza Aérea Dominicana, a bordo de una lancha de desembarco de la Marina de Guerra, salieron del puerto de Santo Domingo con rumbo “desconocido”. Los vehículos militares comenzaron a llegar al puerto en las inmediaciones del puente Duarte transportando cajas de proyectiles y pertrechos militares. Tropas militares se concentraron en la frontera dominico-haitiana a la espera de las órdenes del presidente Bosch. Asimismo, se dijo que infantes de marinos norteamericanos esperaban ser avisados para aterrizar en caso de que se amerite. El embajador de los Estados Unidos, John Bartlow Martin, calificó la situación como “explosiva”.

7 de mayo: El presidente Juan Bosch afirmó que “Haití es un barril de pólvora” y que “nosotros somos un lago de gasolina” y que los soldados dominicanos están listos a actuar “cuando el gobierno lo disponga”. En otro orden, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos llegó a República Dominicana, invitada por el Gobierno, para verificar las denuncias acerca de que se violan en el país los derechos humanos. Finalmente, el presidente Juan Bosch habla al pueblo dominicano para referirse a la Reforma Agraria, la huelga decretada por FENEPIA, la situación entre República Dominicana y Haití y la rebaja de los precios de los artículos de primera necesidad.

17 de mayo: El presidente de la República, profesor Juan Bosch, declaró ante periodistas nacionales que las Fuerzas Armadas son apolíticas y que desean seguir siéndolo apegadas a las leyes y a la Constitución.

21 de mayo: El presidente Juan Bosch, en discurso radio televisado, definió su Gobierno como democrático y declaró que no se pondría de rodillas ni ante Washington ni ante Moscú, y que lo cubre la bandera dominicana “y no me cubrirá ni vivo ni muerto otra bandera”.

22 de mayo 1963: el presidente Juan Bosch reclama que el periodista del Miami News Hal Hendrix ofrezca datos concretos “y no haga profecías sobre vaguedades oídas en los salones de hoteles de lujo”. “El señor Hendrix escribe informado por centros que en República Dominicana necesitan el derrocamiento del gobierno constitucional. Si el gobierno constitucional es derrocado gracias a esas campañas de que este Gobierno marcha hacia el comunismo, las mismas personas que iniciaron esa campaña desde el mes de diciembre serán las primeras en lamentarlo; y yo seré el último en lamentarlo, porque mi conciencia está tranquila”.

27 de mayo: El profesor Juan Bosch, en discurso dirigido al pueblo dominicano, denunció una campaña de difamación y descrédito en contra de su Gobierno para derrocarlo por parte de sectores azucareros y para impedir la aplicación de la ley que fija precios topes a los azucares dominicanos de exportación por parte de la empresa South Porto Rican Sugar Company, propietaria del Central Romana.

7 de junio: Ante los rumores que circulaban en el país de una supuesta trama para derrocar al presidente Juan Bosch, el presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Ángel Miolán, declaró que era pura invención los rumores sobre el atentado contra Juan Bosch. Dice que “los oposicionistas y los conspiradores” no podrán encontrar en las Fuerzas Armadas Dominicana apoyo porque éstas no están interesadas en sustituir un gobierno democrático.

8 de junio: El mayor general Víctor Eloy Viñas Román, representante de las Fuerzas Armadas Dominicana, niega los rumores en torno a un supuesto atentado contra la vida del presidente Juan Bosch. Reafirma su respaldo al Gobierno del presidente Juan Bosch. Declaró que este organismo es absolutamente apolítico y respecta la Constitución y las leyes del país que garantizan su mantenimiento.

11 de junio: El expresidente Joaquín Balaguer pidió a las Fuerzas Armadas, a través de un mensaje grabado por la radioemisora “La Voz del Trópico”, que desoigan los “cantos de sirena” que les insinúan rebelarse contra el gobierno o imponerse sobre la ruina de la Constitución. Dijo que quienes intentan embarcar al Ejército en una aventura golpista son los mismos que “ayer arremetieron con inaudita violencia contra las Fuerzas Armadas”.

14 de junio: Millares de personas se congregaron frente al Altar de la Patria en el Parque Independencia para escuchar el discurso del doctor Manuel Aurelio Tavárez Justo, presidente de la agrupación política Movimiento 14 de Junio, con motivo a homenaje de recordación a los héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Manolo Tavárez Justo definió la posición de su partido frente al actual Gobierno del profesor Juan Bosch como revolucionaria y constructiva.

20 de junio: El presidente Juan Bosch asistió al acto de graduación de oficiales de la Fuerzas Armadas (de infantería y alistados paracaidistas) y expresó a los graduandos que el deber de las Fuerzas Armadas es “defender la Constitución y respetar sus mandatos” al tiempo que ratificó su fe en los principios democráticos.

14 de julio: El Comité Central del Partido Socialista Popular emitió un comunicado dirigido a pueblo dominicano en el cual invita a todos los ciudadanos a que se preparen para defender la Constitución contra un posible golpe reaccionario.

17 de julio: La agrupación política 14 de Junio y el Partido Nacionalista Revolucionario Democrático respaldan la actitud del gobierno frente a una supuesta trama golpista ratificada en una alocución por el presidente Bosch. El presidente Bosch solicita al ministro de las Fuerzas y al jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Dominicana la cancelación inmediata del padre Rafael Marcial Silva y del mayor Haché por supuesta conspiración contra el gobierno.

18 de julio: Quedaron cancelados el capellán de la Base Aérea de San Isidro, padre Rafael Marcial Silva, y el mayor Haché, quienes encabezan un grupo de militares que había determinado presentar al gobierno un pliego de condiciones.

3 de agosto: El Episcopado dominicano expresa gran preocupación por el momento de incertidumbre y desconfianza que vive la sociedad dominicana y señala que los acontecimientos políticos que vienen sucediéndose no han logrado establecer la paz.

4 de agosto: Una manifestación denominada pro-reafirmación cristiana se efectuó frente al Altar de la Patria bajo una atmósfera tensa, sus organizadores describieron la misma como esencialmente anticomunista.

12 de agosto: Miles de personas de La Vega “reafirmaron” su fe cristiana y su repudio absoluto a la doctrina del comunismo en una manifestación en el Parque Fantino.

13 de septiembre: El presidente Juan Bosch, su esposa, doña Carmen de Bosch y una comitiva de 26 personas parten hacia México invitados por el presidente Adolfo López Mateos, para asistir a los festejos conmemorativos de la independencia mexicana. En otro orden, el presidente Juan Bosch recomienda a los dominicanos antes de partir a México no creer en cuentos y rumores puestos a circular por líderes políticos de la oposición.

15 de septiembre: Continúan circulando rumores de que las unidades de las Fuerzas Armadas se hallaban acuarteladas ante la inminencia de un supuesto golpe de Estado. Los mismos son negados por este organismo castrense.

18 de septiembre: Llegó al país el presidente de la República, profesor Juan Bosch, procedente de México, en donde estuvo de visita oficial invitado por el presidente Adolfo López Mateos. A su regreso Bosch fue recibido por altas autoridades civiles y militares de la Nación en la Base Aérea de San Isidro, encabezadas por el Dr. Segundo Armando González Tamayo.

24 de septiembre: Una recepción a la que asistió el presidente Juan Bosch fue ofrecida en el Club de las Fuerzas Armadas al almirante de los Estados Unidos William Ferral. El militar norteamericano estaba de visita para observar el programa del Grupo Asesor de Asistencia Militar (MAAG) y para hacer visitas de cortesías a varios militares de altos rangos dominicanos.

25 de septiembre: El presidente Juan Bosch fue derrocado en la madrugada por un golpe militar incruento. Las Fuerzas Armadas establecieron de inmediatamente un comando militar transitorio. El nuevo Gobierno, encabezado por el secretario de las Fuerzas Armadas, mayor general Víctor Viñas Román y otro altos jefes de los titulares del país, propugnan por la erradicación del comunismo, según lo expresaron en un manifiesto. Bosch fue depuesto a las 2:30 de la madrugada. La Junta Militar suspendió inmediatamente las Cámaras Legislativas y puso en vigor nuevamente la Constitución del 17 de diciembre de 1962. El Comando Militar Transitorio declaró a los partidos comunistas y toda otra organización marxista-leninista que apoyen a Fidel Castro fuera de la ley. La Junta de Gobierno decretó el estado de sitio y el toque de queda que regirá desde la seis de la tarde hasta las seis de la mañana en todo el territorio nacional. Finalmente, fuentes dicen que el derrocado presidente fue hecho prisionero después de asistir a un agasajo ofrecido al almirante William E. Ferrall, de la armada norteamericana.

Los organismos castrenses que se apoderaron del Gobierno emitieron un comunicado diciendo que se hicieron cargo del poder porque existía una situación caótica en el país: “por su desprecio a la Constitución y a la falta de respeto de los derechos individuales”.

26 de septiembre: Fuerzas policiales desmantelaron los locales de los partidos de izquierda, Movimiento 14 de Junio y el Movimiento Popular Dominicano (MPD), y desalojaron todos sus ajuares. La policía montada cercó el sector comprendido por la Ciudad Universitaria con disposición de no dejar entrar a nadie en su interior. Por otro lado, las Fuerzas Armadas entregaron el poder a un gobierno civil. Se realizó la transferencia del poder militar al poder civil.

El nuevo gobierno está formado por un triunvirato que ha sido “elegido” por seis partidos políticos y tiene un período de duración de dos años. En mensaje escrito de su puño y letra, el presidente Juan Bosch expresó que “Ni vivos ni muertos, ni en el poder ni en la calle se logrará de nosotros que cambiemos nuestra conducta. Nos hemos opuesto y nos opondremos siempre a los privilegios, al robo, a la persecución, a la tortura. Creemos en la libertad, en la dignidad y en el derecho del pueblo dominicano a vivir y a desarrollar su democracia con libertades humanas, pero también con justicia social. En siete meses de gobierno no hemos derramado una gota de sangre ni hemos ordenado una tortura ni hemos aceptado que un centavo del pueblo fuera a parar a manos de ladrones. Hemos permitido toda clase de libertades y hemos tolerado toda clase de insultos, porque la democracia debe ser tolerante; pero no hemos tolerado persecuciones ni crímenes ni torturas ni huelgas ilegales, ni robos porque la democracia respeta al ser humano y exige que se respete el orden público y demanda honestidad. Los hombres pueden caer, pero los principios no. Nosotros podemos caer, pero el pueblo no debe permitir que caiga la dignidad democrática. La democracia es un bien del pueblo y a él le toca defenderla. Mientras tanto, aquí estamos, dispuestos a seguir la voluntad del pueblo”.

28 de septiembre: La Universidad Autónoma de Santo Domingo y el Consejo Universitario declararon su inconformidad por el golpe de Estado en contra del presidente constitucional, profesor Juan Bosch. En otro sentido, Bosch salió con destino a Puerto Rico acompañado de su esposa, doña Carmen de Bosch, en la fragata Mella desde Sans Souci. El general Antonio Imbert Barrera acompañó a los esposos Bosch hasta aquel país.

Notas: (1). Este texto sobre la ascensión de Juan Bosch a la Presidencia, redactado por Alejandro Paulino Ramos, fue publicado como parte del libro Historia del Ministerio de Relaciones Exteriores, 1844 al 2000, (del MIREX escrito por E. Tejera y Alejandro Paulino), pp. 265-267. (2). Las informaciones que aparecen en esta cronología, preparada de manera íntegra por Alejandro Paulino Ramos, forman parte del texto de René Fortunato “La democracia revolucionaria”. Santo Domingo, Búho, 2010, pp.173-327.