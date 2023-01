Con una oposición dividida y desacreditada, no hay posibilidad de que el presidente no se reelija

“Hoy, yo no veo posibilidad alguna de que el presidente Luis Abinader, no dure cuatro años más en la dirección del Estado”, aseguró este lunes el presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Cueto Rosario.

El también gerente general de la Edenorte justificó su aseveración en que no hay una oposición fuerte que pueda hacer frente al partido oficial.

“Porque hoy, lo que tenemos aquí, es una mentada oposición, dividida y desacreditada”, proclamó Cueto Rosario en su turno como dirigente en el acto de inicio del Plan Nacional de Crecimiento "Yo creo en ti", que arrancó este lunes en Santiago de los Caballeros.

En relación a este tema interno del partido oficialista, habló también la gobernadora Rosa Santos, quien resaltó que el plan sería vital para que el presidente Abinader pueda gobernar por cuatro años más.

“Esto es lo que va a garantizar, que realmente Luis Abinader, pueda permanecer cuatro años más en el Poder y nosotros como partido a su lado”, dijo la gobernadora.

En tanto que el exsenador Andrés Bautista llamó a militancia del PRM a seguir el ejemplo de trabajo que, según explicó, ha enseñado el presidente de la República.

“Él ha dado un ejemplo de que lo que hacer el trabajo, de lo que es el seguimiento, a cada uno de los problemas de este país, como ha invertido en cosas, que otros no querían, porque son cosas que otros no querían porque no se ven, por ejemplo el agua, porque se ha partido de que el desarrollo humano, sin agua, no hay desarrollo humano”, afirmó Bautista.

Con el Plan Nacional de Crecimiento “Yo creo en ti”, la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno (PRM) busca aumentar la matrícula de miembros de esa organización.

El acto desarrollado en Santiago estuvo encabezado por Andrés Bautista, miembro de la Dirección Ejecutiva del PRM.

Bautista afirmó que firmas encuestadoras de nacionales e internacionales, atribuyen al mandatario Luis Abinader entre un 62 a 70 % de aprobación.

Según los miembros de la dirigencia del PRM, en Santiago se lleva a cabo una inversión histórica que sobrepasa los RD$ 54 mil millones

En la jornada de Crecimiento además participaron Ricardo Peña, Epifanio Balbuena, Federico Reynoso, Andrés Burgos, Lucildo Gómez, Deysi Díaz, Manuel Lora Perelló, Amarfi Suarez, los diputados Soraya Suarez y Francisco Díaz, los alcaldes Cesar Álvarez, Eddy Báez y regidores de los distintos municipios del partido en la provincia Santiago