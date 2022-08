Cómo entender la crisis generada por la visita no autorizada de Pelosi a Taiwán

Luis González.

La visita de la congresista demócrata Nancy Pelosi a Taiwán es un acto de imprudencia e irresponsabilidad política, además de innecesario, que daña las relaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y de la República Popular China.

El profesor Luis González dijo que esa visita de la congresista Pelosi a Taiwán se hizo contra lo que aconseja el derecho internacional, contra las recomendaciones del propio presidente Joe Biden y del propio Pentágono.

"Esa visita, ella no puede decir que fue no oficial, que fue de turismo, porque no es así. Incluso utilizó una aeronave oficial, sobrevoló el espacio aéreo de China", precisó.

En una análisis de esta crisis diplomática, el politólogo y especialista en temas chinos Luis González sostuvo que el propio gobierno de Estados Unidos acogió la Resolución 2758 de 1971 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que declara hay "una sola China", lo que ratificó la soberanía de China Popular sobre la isla de Taiwán.

Esa decisión fue recoradada recientemente por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien apoyó la resolución de 1971, año en que China Popular ingresó a la ONU y Taiwán fue excluida como representación china.

Solo catorce países continúan reconociendo a Taiwán como un país independiente, pero todo el mundo se adhiere al principio de una sola China.

"No es que China reclama a Taiwán, es que es un territorio de China. Desde el punto de vista del derecho internacional nunca ha habido dos China", precisó.

Sostuvo que China no aspira a un poder hegemónico, a un mundo unipolar, sino a un mundo multipolar, con respeto a la soberanía de todos los países.

Subrayó que el tiempo del dominio unilateral de una sola potencia ha quedado atrás, en el cual coexistan Estados Unidos, China y todos los países.

