Charlie Mariotti: la gente elige al PLD en las encuestas, pero a Abel no

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Charlie Mariotti, aseguró que hay muchas personas que simpatizan por esa organización política, pero que no ocurre lo mismo cuando se presenta a Abel Martínez como candidato presidencial.

“Cuando tu ves las encuestas tu te encuentras que peledeístas, peledeístas, que han votado tres elecciones consecutivas por el PLD, todavía, dicen, el partido de mi simpatía es este, pero cuando haces la pregunta por la candidatura presidencial, escogen a otra persona. Claro que hay un problema”, comentó el dirigente político al ser entrevistado en el programa radial El gobierno de la mañana.

Al respecto, Mariotti consideró que los miembros del partido deben “fidelizar” el partido.

“Ahí entra su concepto compañero, ahí entra su esfuerzo, fidelizar. Fidelizar. Ya lo hicimos. ¿En el 16 qué era lo que pasaba? En el 16 teníamos un Danilo por encima del PLD. Primera vez que un candidato del PLD supera al partido. Lo sobrepasa. Qué hicimos nosotros con muchos alcaldes, en el 16, que perdían o que no alcanzaban la cuota partidaria”, señaló.

Agregó también: “nosotros hicimos tareas nacionales. Vamos a fidelizar. Fidelizar. Fidelizar. ¿Usted va a votar por Danilo? ¿Usted es peledeísta? Sí. Ok, ¿y por qué usted no vota por el alcalde o la alcaldesa? ¿Por qué usted no vota por el senador? Y a nosotros nos fue bien”.

Dijo que esa debe ser la tarea prioritaria del PLD, tras asegurar que el mismo es el principal partido de oposición.

“Esa es la tarea que hoy debe ser una tarea prioritaria para el PLD. Porque el PLD es el principal partido de oposición en la República Dominicana. La oportunidad de ahora es esa. Entender que somos un partido objetivo y que si usted le ha dado vida, sangre, neuronas al PLD, donde usted ha invertido sacrificio, voluntad, familia, no puede dejarse reducir por momentos o dificultades”, comentó