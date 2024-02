A continuación la carta de Jaime David Fernández Mirabal, dirigida al candidato presidencial Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo, con la sugerencia de que decline sus aspiraciones y apoye al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, en nombre de la alianza Rescate RD, que esas dos organizaciones integran junto al Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

La propuesta de Fernández Mirabal fue respondida por el dirigente de FP Rafael Alburquerque, quien propone que el candidato unitario de la alianza Rescate RD sea Leonel Fernández, y no Abel Martínez.

La carta de Jaime David a Leonel Fernández

Señor

Dr Leonel Fernández,

Presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP)

Su despacho

Distinguido Presidente

A una semana de las “elecciones municipales “ , y visto el comportamiento del gobierno , del electorado y de la Junta Central Electoral, me dirijo a usted, que ha sido una parte muy importante en el liderazgo político de nuestra generación, para expresarle mi profunda preocupación por los acontecimientos penosos que se dieron en el cuestionado proceso electoral, en donde el gobierno usó todo el poder para comprar voluntades y desmotivar al voto de una forma vergonzosamente transparente.

Un 77. 8 % del padrón electoral no acudió a votar o votó por las organizaciones políticas de oposición, y apenas un 22.2 % del padrón votó por el partido de gobierno y sus aliados.

El pueblo mostró mucha indiferencia ante el proceso político, mostró cansancio y déficit de credibilidad hacia la clase política , y ahora , con la vulgar compraventa de autoridades electas y dirigentes de partidos, están induciendo al pueblo a creer que todos los políticos se venden y que venderse no es nada.

También, con la pasividad y la permisividad de la JCE, y el gobierno indujo al abstencionismo con el pago a familias enteras para que no fueran a votar y la compra de cédulas a personas que tenían identificadas como posibles votantes de las organizaciones opositoras.

En la dictadura política el gobierno usa la represión para dominar voluntades, pero en la depravación política se usa el dinero para comprar voluntades.

Quienes hemos luchado por los valores democráticos debemos unirnos , para evitar como sea, que se repitan esos hechos y otras complicidades en las elecciones de mayo .

Nuestra generación política, nacida bajo la formación de Juan Bosch, y que hemos hecho grandes esfuerzos por fortalecer la política, como única acción social colectiva capaz de producir cambios y transformaciones, y que logramos 20 años de gobiernos de progreso , crecimiento y desarrollo humano, en especial usted y el compañero Danilo Medina, que tuvieron la oportunidad de ser presidentes, con el apoyo del PLD y el pueblo dominicano, debemos entender las señales que nos envía el electorado: la necesidad de que una nueva generación política asuma la responsabilidad del gobierno.

El líder histórico de la socialdemocracia alemana, Willy Brandt, lo entendió cuando se retiró y siguió siendo líder del Partido Socialdemócrata Aleman y de la Internacional Socialista. También Deng Xiaoping, en China, supo guiar a su pueblo hacia el desarrollo sin ser presidente.

Creo que tod@s hemos hecho grandes esfuerzos , grandes aportes y grandes sacrificios por nuestro país.

Los intereses del país y de la democracia están por encima de nuestros intereses particulares, y es importante que usted valore la posibilidad de apoyar a Abel Martínez, con un acompañante de la Fuerza del Pueblo, como expresión de una nueva generación política con capacidad para asumir el liderazgo del gobierno de la nación.

Abel Martínez siempre pareció su delfín, actuó correctamente en las responsabilidades que ha desempeñado en el estado, con buena gerencia y autoridad. También Abel se la jugó a su lado defendiendo sus posiciones políticas en momentos importantes como en el 2019 , y además es un digno representante de la nueva generación de líderes políticos que escucha al pueblo, lo interpreta y actúa en consonancia.

Un gesto de desprendimiento de su parte en aras del interés del país , y un accionar conjunto de las fuerzas políticas opositoras, le darán una gran señal de esperanza al pueblo dominicano de que podemos avanzar por nuevos caminos de progreso, seguridad y bienestar.

Presidente Leonel , le reitero mi respeto y me atrevo a escribirle porque nos han unido también grandes jornadas de trabajo por la democracia y el desarrollo.

Apostemos siempre por lo bien hecho, que la historia nos dará la razón y nuestro espacio.

Aprovecho para saludarle y reiterarle mi distinción siempre,

Jaime David Fernandez Mirabal

La carta de Alburquerque a Fernández Mirabal

Santo Domingo, D.N.

25 de febrero 2024.

Apreciado Jaime David:

He leído con sumo interés la misiva que en el día de ayer dirigiste al compañero presidente doctor Leonel Fernández, y he creído oportuno contestarla, porque, aunque no fui su destinatario en ella se trata un tema de interés actual y nacional que has dado a conocer a la opinión pública.

Tu y yo tenemos en común haber nacido y crecido en una familia que luchó contra la tiranía de Trujillo; ambos sufrimos desde pequeños los rigores de ver a nuestros mayores perseguidos, encarcelados, torturados y, en tu caso, asesinados, como lo fueron tus heroicas tías, las hermanas Mirabal.

Tú y yo tenemos en común haber sido formados políticamente por el profesor Juan Bosch, el maestro que nos enseñó la dignidad y el decoro en la política, que nos dejó como ejemplo su vida ejemplar, que nos inculcó el servicio a la Patria y la defensa a los hombres y mujeres de nuestro pueblo, de aquellos a los que él llamó los “hijos de machepa”.

Tu y yo tenemos en común haber servido como vicepresidentes de la República acompañando al presidente Leonel Fernández, y en los años que desempeñamos esa función pudimos conocer a un compañero que dirigió con pasión y desinterés personal los destinos del país, que se desvivía por encontrar las mejores soluciones para los problemas de su pueblo, que ofrecía lo mejor de su intelecto y de sus energías para que la República Dominicana transitara por la senda del progreso, el desarrollo y la justicia social.

Hoy, que la Patria que nos duele atraviesa por graves dificultades, inmersa en una situación económica calamitosa, con una carestía de los artículos de primera necesidad que golpea el bolsillo de los pobres, con inseguridad en las calles de sus ciudades, con un gobierno incapaz de gobernar para la mayoría porque solo sabe defender los intereses de los ricos, con autoridades que no escoden sus inclinaciones autocráticas y que, con tal de mantenerse en el poder acuden a comprar voluntades y abstenciones electorales, sin la menor pizca de vergüenza y recato, se necesita con urgencia que la oposición se una bajo un solo liderazgo, capaz de enfrentar estos males y, para como dices en tu carta, emprender de nuevo el camino de la transformaciones y el progreso.

Necesitamos, por tanto, apreciado Jaime David, la experiencia, la madurez, la inteligencia y capacidad de un líder probado, de un conductor de pueblo que ya haya demostrado que sabe respetar y fortalecer la democracia y gobernar en beneficio de las mayorías. En Francia, en las horas turbulentas vividas en 1958 bajo la llamada IV República, los franceses llamaron en su socorro al hombre que le había servido anteriormente con eficacia: a Charles de Gaulle, y a él le confiaron la conducción del Estado.

Hagamos lo propio en estos momentos. Actuemos unidos, digamos a nuestro pueblo que dejamos a un lado los intereses partidarios, que la Patria nos llama a todos los que creemos que es ara, y no pedestal, como dijo el Apóstol cubano, y digámosle a Leonel Fernández que los discípulos de Juan Bosch, sean de la Fuerza del Pueblo o del Partido de la Liberación Dominicana, le piden que sea nuestro candidato presidencial para las elecciones del próximo mayo, aunque con ese llamado tengamos que desprendernos de nuestros aspiraciones, que estoy seguro que, Abel Martínez, con todo el futuro brillante que le espera, será el primero en comprenderlo.

Atentamente de tu compañero,

Rafael Alburquerque.