02/04/2024 · 10:00 AM

El candidato vicepresidencial por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Joel Díaz, criticó la decisión del Tribunal Superior Administrativo (TSA) de rechazar el amparo sometido para que se entregue la totalidad de los fondos a los partidos políticos.

A juicio de Díaz, el TSA ignoró las sentencias del Tribunal Constitucional (TC).

Recordó que el TC, mediante sentencias 205/13, de fecha 13 de noviembre y 082/14, 12 de mayo, precisó que “cuanto el acto u omisión que vulnere derechos fundamentales consista en una actuación continua que se reitera y renueva en el tiempo, el plazo de los 60 días para interponer la acción de amparo comenzará a computarse a partir de la fecha en que cese el acto u omisión que conculca derechos”.

Con respecto a lo afirmado por el TSA de que se vencieron los plazos, Díaz manifestó que no entregar los fondos económicos a los partidos políticos constituye una falta de carácter continúo, “y, en consecuencia, el plazo de 60 días establecido en el párrafo II de la Ley 137-11, no aplicaba en ese caso, ya que dicho plazo se renueva constantemente hasta tanto se cumpla con la entrega de los fondos económicos a los partidos políticos”.

El candidato a la Vicepresidencia de la República, explicó que la decisión dictada por el TSA es errónea, mal intencionada y carece de base legal, debido a que no toma en consideración que la falta de no entregar los fondos a los partidos políticos es continua. “Es decir, la afectación causada por la falta de entrega de los fondos se reitera y renueva en el tiempo y, por ende, no puede aplicarse el indicado plazo cómo pretexto para inadmitir la acción”.

Díaz advirtió que la decisión del TSA es algo nunca antes visto, que además de que es una vulneración de derechos de manera descarada, también pretende jugar con la democracia del pueblo, con la sostenibilidad de los partidos políticos.

Agregó que el fallo apuesta al abstencionismo, una acción que se muestra dirigida en contra de la oposición y que ha conseguido cómplices en la administración de justicia ya que a todas luces esa decisión es incorrecta, porque mientras persista la continuación del ilícito, no hay prescripción. En palabras llanas seguirá abierto el plazo hasta que cumplan con el mandato de ley”.

Díaz dijo que la democracia y las elecciones de mayo están en peligro, y que los únicos responsables serán el gobierno de turno, ya que, afirmó, juegan imponer el unipartidismo, lo que considera, constituye un abuso absoluto del poder.

“Si están tan seguros en que cuentan con el favor del electorado porque poner trapisondas a los partidos de oposición con la entrega de los fondos, esa es la pregunta que debemos hacernos”, cuestionó el político.