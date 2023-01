Caamaño consideró un error del MPD el secuestro de Crowley, dice Juan Robles, jefe del comando República Argentina en 1965

José Antonio Figueroa.

El líder de la Revolución de Abril, Francisco Alberto Caamaño Deñó, no tuvo contradicciones con el Movimiento Popular Dominicano, salvo el disgusto que le generó el secuestro del coronel Donald J. Crowley, de los Estados Unidos.

José Antonio Rivera Figueroa, más conocido como Juan Robles, y quien operó como jefe del comando del partido de izquierda en la Escuela República Argentina, en 1965, dijo que ese secuestro fue llevado a cabo por un comando revolucionario antireeleccionista, dirigido por el MPD.

Juan Robles confirmó que es cierto que fue él quien pronunció la frase “esta no es mi guerra” en relación con la guerra de abril, pero lo hizo al finalizar la resistencia, cuando ya estaba claro que no había triunfo de las fuerzas progresistas, y cuando se había iniciado la operación limpieza por las fuerzas interventoras.

Rivera Figueroa (Juan Robles) era hermano de Roberto Taylor Figueroa, más conocido como Chapó, un dirigente del MPD que fue asesinado en 1977. Ambos fueron hijos de una gran mujer, una luchadora y madre solidaria, llamada Hortensia Figueroa.

Juan Robles fue fundador del PACOREDO, organización que surgió luego del precongreso del MPD en 1965, y que predicó contra el foquismo en las corrientes marxistas en la República Dominicana. Entiende que luego el Pacoredo se desvió y recurrió a los ataques personales y al crimen político, lo que lo motivó a alejarse de esa organización.

Explicó que el liderazgo de la izquierda se perdió en la transculturación, y que ahora cuando analizan aquellos procesos no asumen ninguna responsabilidad por sus errores y por no haber podido cumplir con la misión de reemplazar a los primeros líderes, que se quedaron en el camino. “El relevo no jugó su papel”, dijo.

Explicó que la pasión ideológica se impuso y trajo consigo la irracionalidad, contra cualquier lógica política. Eso evitó que la izquierda hiciera balance de sus actuaciones y rectificara. “Nunca se sentaron a reflexionar y a rectificar. Por eso reincidieron en los mismos errores”, dijo al tiempo de aclarar que en el país, luego de 1959, nunca debió producirse ningún intento guerrillero.

Dijo que las guerrillas del 63, de Manolo Tavárez, como la del 73 de Caamaño nunca debieron darse, porque ya estaba probado que ese método había fracasado y la derecha se había preparado para hacerle frente. Dijo que tradicionalmente ha sido la derecha política la que ha impuesto la violencia en la sociedad dominicana.

