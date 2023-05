Blanco Fernández relata cómo y cuándo Juan Bosch decidió dejar al PRD y formar el PLD

Ramón Andrés Blanco Fernández, abogado y político. Foto: ©Osmil Crooke

Ramón Andrés Blanco Fernández, miembro fundador del Partido de la Liberación Dominicana, dijo que en una reunión de un círculo de estudios creado por Juan Bosch, y que se realizaba en la residencia de Milagros Ortiz Bosch, una persona se acercó al líder del PRD y le dijo que José Francisco Peña Gómez estaba reunido en un bar del periodista Miguel Hernández, lo que hizo que Juan Bosch dijera en esa reunión que él se iba del PRD y que esa era una organización que no podría ser salvada.

En diciembre de 1973, cuando Juan Bosch pronunció el discurso en la creación del PLD, dijo que la obra de ese partido era continuar y finalizar la obra de Juan Pablo Duarte y Los Trinitarios, de fundar una República Dominicana libre y justa. “A mí se me salieron dos lágrimas de la emoción cuando Juan Bosch dijo eso”, relató Blanco Fernández.

Explicó que la creación de los organismos del PLD la hicieron personas como Euclides Gutiérrez Félix, José Joaquín Bidó Medina, Báez Pozo y Tonito Abreu, entre otros. “A mí me tocó la parte de organizar en el partido al sector educación”, expresó.

Dijo que por disgustos de Leonel Fernández con él, renunció de una posición en la comisión de reformas del Estado, porque no estuvo de acuerdo con la privatización de las empresas públicas. Yo prefería que el Estado subsidiara esas empresas y no las entregara al sector privado. Luego añadió sobre la obra de gobierno del PLD que “no estoy conforme, porque no es posible que haya funcionarios o compañeros del partido que se hayan aprovechado de sus posiciones. Los cargos, dijo, no son para cogerse las cosas del pueblo, sino para servirle al pueblo dominicano".

Blanco Fernández, con 96 años, inició su vida adulta como militar del Ejército en 1948, y luego de conocer las injusticias de la dictadura de Trujillo salió y comenzó a estudiar derecho. Fue fundador del Movimiento Revolucionario 14 de Junio.

Dijo que en la casa donde vivía una hermana de Manolo Tavárez Justo, en Gazcue, tuvo una discusión con el líder del 14 de Junio y le recomendó no emprender una aventura militar, cosa en la que estuvieron en desacuerdo.

Ramón Andrés Blanco Fernández también habló sobre el secuestro y asesinato de su hijo Juan Blanco Castillo, en Santiago de Chile, luego del golpe militar contra Salvador Allende. Su hijo estudiaba economía en la URSS y fue impedido de entrar al país en los 12 años de Balaguer y se fue a Chile. Allí lo secuestraron y lo asesinaron. El proceso contra los asesinos se ha llevado a cabo desde hace 20 años, y ya hay sanciones de un tribunal contra los militares que lo asesinaron. Explicó que su hijo desde muy joven fue inquieto, y a los 18 años peleó en la Revolución de abril, y era izquierdista.

Blanco Fernández fue entrevistado por el periodista Fausto Rosario Adames en su programa “Y tú…qué dices? que se transmite todos los días a través de AcentoTV