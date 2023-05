Cómo se hincaron los militares de San Isidro ante los americanos el 15 de mayo de 1965

Base Aérea de San Isidro

El acta de lo que el subsecretario de Estado de EEUU Thomas C. Mann planteó con voz de mando el 15 de mayo de 1965 a los altos mandos militares dominicanos, que pusieron rodilla en tierra y evidenciaron ser tan anticomunistas como él, es un documento oficial que consta en los archivos de la Oficce of the Historian del Departamento de Estado, cuya traducción no oficial es presentada a continuación por Acento.

Thomas C. Mann, según el acta, advirtió a esos altos mandos que sus palabras eran las del presidente Lyndon Johnson, quien temía la ampliación del conflicto a las provincias y que entonces "los Estados Unidos probablemente tengan que usar la fuerza en un grado mucho mayor y podría resultar en una ocupación a gran escala".

El acta recoge que "era necesario, aunque inconveniente, reunirse en San Isidro para evitar publicidad y especulaciones potencialmente dañinas en la prensa".

Proyecto de Acta de Reunión 1

Base Aérea de San Isidro, República Dominicana, 15 de mayo de 1965.

PARTICIPANTES

Comodoro Francisco Rivera Caminero, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, Gobierno de Reconstrucción Nacional ( GNR )

Bergantín. General Juan de los Santos Céspedes, Jefe de Estado Mayor, Fuerza Aérea Dominicana, GNR

Bergantín. General Jacinto Martínez Arana, 2 Jefe de Estado Mayor, Ejército Dominicano, GNR

Jefe de Estado Mayor, Ejército Dominicano, GNR Comodoro Ramón Emilio Jiménez, Jefe de Estado Mayor, Armada Dominicana, GNR

Subsecretario de Estado Thomas C. Mann

Embajador W. Tapley Bennett, Jr.

Subsecretario de Estado Jack H. Vaughn

Teniente General Bruce Palmer

Teniente Coronel Thomas Fishburn

Teniente Coronel Ralph Heywood (USMC)

Harry W Shlaudeman

El Subsecretario Mann abrió la reunión agradeciendo a los oficiales dominicanos por su cortesía al asistir. Era necesario, aunque inconveniente, reunirse en San Isidro para evitar publicidad y especulaciones potencialmente dañinas en la prensa.

El Sr. Mann explicó que había sido enviado a la República Dominicana por el Presidente de los Estados Unidos y que hablaba en nombre del Presidente. Hay que encontrar rápidamente una solución al conflicto dominicano. Era particularmente urgente reactivar la economía dominicana. En este contexto, los oficiales dominicanos seguramente sabían que las tácticas comunistas básicas apuntaban a paralizar la economía de un país objetivo para promover el caos y el sufrimiento general.

Si no se podía restablecer rápidamente el orden, continuó el Sr. Mann , es posible que estalle la lucha en las provincias. entonces los Estados Unidos[Página 174]probablemente tenga que usar la fuerza en un grado mucho mayor y podría resultar en una ocupación a gran escala.

Enfrentado a este problema, el Gobierno de los Estados Unidos ha estado estudiando cuidadosa y continuamente varios medios para poner fin a los combates. Se reconoció que, en última instancia, podría ser necesario el uso de la fuerza para expulsar a los rebeldes de Santo Domingo. Sin embargo, el Gobierno de los Estados Unidos no estaba preparado para considerar esta alternativa excepto como último recurso.

Las fuerzas rebeldes incluían a muchos jóvenes bien intencionados que habían sido engañados por los extremistas. Los comunistas estaban ahora en un segundo plano mientras estos inocentes jugaban un papel cada vez más importante. El derramamiento de su sangre sería una tragedia.

Finalmente, dijo el Sr. Mann, el gobierno de los Estados Unidos había llegado a la conclusión de que el pueblo dominicano estaba cansado del gobierno de la oligarquía, los privilegios injustificados para unos pocos y la corrupción generalizada. Querían igualdad, reformas y constitucionalidad.

El presidente Johnson, para sí mismo y para todo su gobierno, había dejado absolutamente claro el apoyo de Estados Unidos a estas aspiraciones.

Al mismo tiempo, el Sr. Mann comentó, los oficiales dominicanos no deben tener malos entendidos respecto al compromiso anticomunista del Gobierno de los Estados Unidos. Él personalmente podía hablar con toda autoridad y excelentes credenciales sobre este punto, habiendo sido objeto de ataques incesantes por parte de Castro y todos sus seguidores.

Rivera Caminero habló en este momento, primero resumiendo los comentarios del Sr. Mann tal como los entendió y luego expresando dudas en cuanto a la validez del argumento contra el uso de la acción militar para poner fin a la rebelión. En su opinión, tal acción ofrecía la forma más rápida y práctica de llegar a una solución.

Al responder, el Sr. Mann señaló que la creación de mártires era un elemento básico de las tácticas marxista-leninistas en cualquier situación de conflicto.

Explicó además que los complicados problemas internacionales hacían imprescindible la búsqueda de una solución pacífica. Obtener apenas dos tercios de los votos en la OEA para el concepto de una fuerza interamericana había sido una lucha difícil. La intervención había sido duramente atacada en las Naciones Unidas, y Estados Unidos y sus aliados se vieron en apuros para defender el derecho del hemisferio a ocuparse de sus propios asuntos.

El Sr. Mann luego pasó a los detalles. En vista de estas diversas consideraciones, el Gobierno de los Estados Unidos había decidido que la mejor solución residía en la formación de un gobierno de unidad nacional. Los contactos extraoficiales con Bosch y Balaguer habían llevado a una propuesta concreta de que ese gobierno estaría encabezado por Antonio Guzmán. Aún no se había llegado a un acuerdo firme, pero ahora parecía estar cerca. Se necesitaría el apoyo patriótico de las Fuerzas Armadas y el Gobierno de los Estados Unidos esperaba que ese apoyo llegara en el mejor interés de la República Dominicana y el hemisferio.

[Página 175]

No habría represalias ni venganza, continuó Mann. Bosch tendría la responsabilidad de controlar Caamaño y a los rebeldes. Los comunistas debían ser eliminados de la vida política de la nación, siendo ésta una condición firme para que los Estados Unidos apoyaran la propuesta.

Por su parte, las Fuerzas Armadas aceptarían y apoyarían al nuevo gobierno a cambio del reconocimiento del principio de integridad de las Fuerzas Armadas. El derecho de los militares a existir como una institución integral con voz en el futuro de la nación se establecería claramente con la formación del nuevo gobierno. Como seguro añadido,

El señor Mann enfatizó que bajo esta fórmula las Fuerzas Armadas estarían en una posición sólida para defender la seguridad de la nación. Estados Unidos ayudaría en esta tarea. El presidente Johnson, habiendo dejado ya clara su determinación de evitar que la República Dominicana caiga en el comunismo a cualquier precio. Estados Unidos también estaría preparado para ayudar a las Fuerzas Armadas a reformarse y modernizarse. La Armada Dominicana obviamente necesitaba lanchas patrulleras, no destructores en exceso; el Ejército requería unidades móviles con armamento moderno, no masas de hombres inexpertos; en general, era hora de que las Fuerzas Armadas dominicanas se reorientaran hacia el profesionalismo y la era moderna. Tal vez podría organizarse capacitación bajo los auspicios interamericanos.

Volviendo a la cuestión del nuevo gobierno propuesto, el Sr. Mann describió a Antonio Guzmán como un hombre moderado, honorable y estable que podría darle al país un liderazgo responsable. Balaguer se había comprometido a participar, quizás no personalmente, pero al menos a través de uno o más representantes en el Gabinete. Esto le daría equilibrio al nuevo gobierno y ayudaría a asegurar su compromiso con la unidad nacional.

El General De Los Santos preguntó si la propuesta significaba el restablecimiento de la Constitución de 1963. El Comodoro Rivera describió esa Constitución como “ateísta” y dijo que cualquier nuevo gobierno que pudiera formarse debería redactar su propia constitución.

En respuesta, el Sr. Mann observó que la política es siempre el arte de lo posible. La Constitución de 1963 obviamente no era ideal, pero su aceptación parecía ofrecer la única forma de pacificar y unir al país. En cualquier caso, Sr. Mann continuó y dijo era difícil creer que esta pregunta tuviera una importancia muy grande. Varios métodos estarían disponibles para cambiar la Constitución si fuera necesario. Los oficiales dominicanos deben dirigir su atención a cuestiones fundamentales.

La propuesta abordó satisfactoriamente estos: se preservarían las Fuerzas Armadas; el país tendría un presidente moderado y un gabinete equilibrado; el camino estaría abierto para mantener la fuerza interamericana [Página 176] hasta que se pudiera asegurar la paz; se daría comienzo a la tarea crucial del desarrollo económico; y los medios estarían a la mano para tratar inteligentemente con la amenaza comunista.

El señor Mann también señaló que lo que en realidad se estaba discutiendo era un gobierno provisional de aproximadamente 17 meses de duración. En virtud de la Constitución de 1963, entonces se celebrarían elecciones. La OEA supervisaría estas elecciones, asegurándose de que fueran verdaderamente libres. Hubo fuertes indicios de que el Dr. Balaguer podía esperar que le fuera muy bien en elecciones honestas.

Además, el Sr. Mann enfatizó: los oficiales dominicanos deben darse cuenta de que la unidad nacional era esencial. Entendió bien los profundos odios causados ​​por el conflicto, el conocimiento de las experiencias de su propia familia en la Guerra Civil estadounidense lo había preparado para tal comprensión. También entendió, sin embargo, que el país sólo podía salir adelante si se dejaban de lado los odios.

Como parte del proceso de creación de la unidad nacional, las Fuerzas Armadas tendrían que aceptar la reincorporación de los oficiales y soldados rebeldes. Al final, este sería el camino menos doloroso que podrían adoptar.

Finalmente, las Fuerzas Armadas reunidas tendrían que cambiar sus formas. El objetivo debe ser una institución respetada y honorable que disfrute del apoyo del pueblo y se dedique al papel de guardianes de la nación. Cuando se logre este objetivo, las Fuerzas Armadas podrán contar con el apoyo de los Estados Unidos, no antes.

El comodoro Rivera dijo que no podía aceptar de vuelta a Caamaño porque Caamaño había saqueado su casa. El Sr. Mann observó que se debe evitar la venganza y aplicar la ley en casos de este tipo. También resaltó que Caamaño no estaría en el nuevo gobierno.

En respuesta a una pregunta de De Los Santos sobre la composición política del gobierno, el Sr. Mann dijo que aún no se sabía en detalle qué partidos y hombres específicos participarían. Lo importante era tener un gobierno amplio de unidad nacional.

El general De Los Santos remarcó que los comunistas siempre piden gobiernos de unidad nacional. El Sr. Mann volvió a explicar que el establecimiento del gobierno estaba condicionado a la eliminación de los comunistas de la arena política.

También reiteró el compromiso absoluto de los Estados Unidos para evitar una toma del poder comunista en la República Dominicana.

Los oficiales dominicanos deberían tratar de entender que su mejor garantía en este sentido la proporcionaba la determinación de los Estados Unidos de proteger sus propios intereses nacionales.

Una victoria comunista en la República Dominicana habría duplicado la capacidad potencial de los soviéticos para matar norteamericanos. No era una cuestión de ideología sino de seguridad contra la agresión chino-soviética.

La discusión se centró entonces en el problema de la dirección de las Fuerzas Armadas bajo el nuevo gobierno. El Sr. Mann mencionó que [Página 177] Bosch había sugerido un Coronel PRD. El primero señaló que no era de su incumbencia encabezar las Fuerzas Armadas, mientras que el segundo expresó la opinión de que las Fuerzas Armadas debían elegir a su propio jefe. Todos los oficiales dominicanos estuvieron de acuerdo con este punto de vista.

El Sr. Mann respondió que Corominas sólo había sido una sugerencia y observó que no podía haber objeción a que las Fuerzas Armadas vinieran con su propio hombre, siempre que fuera apolítico, respetado, honorable y profesional.

El señor Mann luego volvió a su tesis de que los oficiales dominicanos debían preocuparse por lo fundamental. La propuesta que adelantaba ofrecía a la República Dominicana la oportunidad de volver a la seguridad y la paz. Se preservaría la integridad de las Fuerzas Armadas y se eliminaría la amenaza comunista.

Sería bueno pensar en el pasado inmediato, en cómo llegó el país a esta encrucijada. La revuelta creó un vacío; los comunistas, los comunistas armados, llenaron ese vacío. Durante un tiempo fueron la única fuerza organizada real. Para hacer frente a este peligro, los Estados Unidos habían asumido y seguían asumiendo grandes riesgos. Sería una desgracia para las Fuerzas Armadas y los dominicanos en general que Estados Unidos se viera obligado a extender su intervención.

Es comprensible que a los oficiales dominicanos les resultara difícil hacer concesiones, pero dadas las circunstancias deben hacerlo.

El general De Los Santos afirmó que la Constitución de 1963 no podía aceptarse porque su reinstauración obligaría a emigrar a todos los dominicanos decentes como buenos católicos. El comodoro Rivera agregó que aceptar la Constitución de 1963 era aceptar el gobierno de Juan Bosch, un imposible.

El Sr. Mann sugirió que la aceptación podría ser provisional. Si la persecución de los católicos resultara, Bosch y sus seguidores se pondrían a la defensiva y se podrían tomar medidas correctivas.

Una vez más señaló que las elecciones vendrían en 17 meses y que había razones para creer que la mayoría no votaría por Bosch . Este último decía ser la voz del pueblo. ¿Por qué no dejar que trate de demostrarlo? Además, Bosch y Caamaño habían hecho de la Constitución de 1963 un símbolo. ¿Por qué no aceptar este símbolo, sólo un símbolo, para poner fin a la lucha?

En este punto, el Sr. Mann repitió su explicación de las dificultades internacionales planteadas por la crisis dominicana. Describió en detalle la difícil situación en las Naciones Unidas, donde Estados Unidos tuvo que contrarrestar los intentos de la Unión Soviética de mezclarse en el asunto dominicano. Los oficiales dominicanos deben tener en cuenta estos factores importantes, al darse cuenta de que la lucha contra el comunismo no es solo una lucha nacional estrecha. [Página 178]

El general Martínez Arana respondió con la observación de que no tenía nada personal contra Bosch, pero [menos de 1 línea del texto fuente no desclasificado] Guzmán , en su opinión, era un hombre honorable y podría ser aceptable si no estuviera bajo la influencia de Bosch.

El Sr. Mann observó que Estados Unidos tendría una influencia considerable en el nuevo gobierno y, una vez más, que se acercarían las elecciones, con Bosch las posibilidades de ganar son claramente pobres. Era importante separar a Bosch de los comunistas. El establecimiento de un nuevo gobierno bajo Antonio Guzmán lograría ese propósito. El general De Los Santos objetó que los comunistas de alguna manera entrarían y explotarían las elecciones. El Sr. Mann le aseguró que esto no sería posible, enfatizando nuevamente que Estados Unidos tenía tanto interés en prevenir tal desarrollo como el ejército dominicano.

Además, instó a De Los Santos y a los demás a pensar en términos flexibles. ¿Por qué no podían ser tan inteligentes como los comunistas para proteger sus intereses a largo plazo? Esta era una oportunidad para tomar la iniciativa por una vez. Nada estaría congelado. Por el contrario, la aceptación de la propuesta traería una gran oportunidad para trabajar por soluciones verdaderamente básicas a los problemas del país.

Finalmente, el Sr. Mann preguntó, ¿cuáles eran las alternativas? Las Fuerzas Armadas dominicanas no tenían la capacidad de restablecer el orden por sí mismas. La situación general era cada vez más grave. Cada hora perdida fue crucial para el futuro del país.

Embajador Bennett en este punto agregó su súplica personal. Evidentemente, dado el desprestigio al que había sido sometido por los rebeldes, la propuesta era difícil para él, como lo era para los oficiales dominicanos. Sin embargo, reconoció como es debido que se debe restaurar la paz y dar comienzo a la tarea de reunificar el país.

El general De los Santos dijo que aún no entendía por qué era necesario aceptar la Constitución de 1963. Hacerlo pondría a las Fuerzas Armadas en una “posición indigna”. Las Fuerzas Armadas habían depuesto a Bosch. Ceder ahora en la cuestión de la Constitución los dejaría “desnudos” y lógicamente llevaría a la desmembración de las Fuerzas Armadas.

El comodoro Rivera agregó su opinión de que aceptar la Constitución de 1963 equivaldría a declarar injusta la causa por la que él y sus compañeros habían luchado, que los rebeldes habían tenido razón. Además, era bien sabido que Bosch era enemigo de las Fuerzas Armadas y que los comunistas estaban detrás del PRD. Era la opinión de Comodoro Rivera que el mejor partido político era la Unión Cívica Nacional.

El Sr. Mann respondió que aún mantenía la opinión de que la cuestión constitucional significaba muy poco. La verdadera causa, la verdadera misión, tanto de las Fuerzas Armadas como de los Estados Unidos, fue preservar a la República Dominicana del comunismo. Lo que proponía serviría [Página 179] esa causa. Los oficiales dominicanos deben mirar hacia el futuro, mantener unido a su pueblo, mantener la posibilidad de darle un futuro digno al país. De lo contrario, todo podría terminar en caos y odio, odio por los militares y por los Estados Unidos. Ahora era el momento de actuar.

El general De los Santos pronosticó que el nuevo gobierno propuesto podría durar solo tres meses y que para cuando llegara a su fin, él y sus colegas habrían sido eliminados. El Sr. Mann admitió que esto podría suceder y que había, en la naturaleza misma de la difícil situación dominicana, posibilidades de otros desarrollos desfavorables.

El comodoro Jiménez luego propuso que él y sus compañeros oficiales se abstuvieran de juzgar hasta que estuvieran disponibles detalles más específicos de la propuesta, incluidos los nombres de quienes iban a servir en el gobierno. Dijo que los oficiales dominicanos reconocieron los sacrificios hechos por Estados Unidos y estaban profundamente agradecidos. No obstante, consideró necesario señalar que la fórmula propuesta por el Sr. Mann planteaba varios problemas difíciles. Los partidos políticos no involucrados se resistirían a la formación de un gobierno de Guzmán , al igual que muchos demócratas y no comunistas en general.

Hubo acuerdo entre los oficiales dominicanos en que el comodoro Jiménez tenía razón al instar a retrasar el llegar a una decisión final hasta que se pudieran llevar a cabo discusiones más detalladas. En ese momento, el Sr. Mann pidió hablar en privado con los funcionarios y se levantó la sesión.