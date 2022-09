"Análisis de la propaganda electoral, año 2012", de Félix Almonte (1 de 2)

El hecho de ver, oír, percibir, pensar o reflexionar, por parte del sujeto, lo conlleva a asumir una visión ante los hechos que acontecen de manera cotidiana, a su alrrededor y asume una posición, ya sea aceptándolos como "buenos y válidos" o rechazándolos.

En el caso de las acciones políticas, la aplicación del rigor científico, no es cuestión de la modernidad, aunque sea la modernidad la que le haya facilitado herramientas de análisis más objetivas y certeras, como el uso de la estadística computarizada, el uso de las variables cruzadas, para comprobar hechos y/o resultados. El uso del mundo digital, para la propaganda en las campañas políticas, los anuncios en la radio y en la televisión, etc.

Al asumir una posición frente a la vida, eso no implica que el sujeto haya analizado los hechos, porque, en la mayoría de los casos, su respuesta ha sido dada, como resultado de impulsos emocionales, fijando así, posiciones emotivas, emocionales, posiciones irreflexivas.

Los cuatro sistemas de gobierno griegos más comunes, fueron:

La Democracia - gobierno del pueblo (ciudadanos varones).

- gobierno del pueblo (ciudadanos varones). La Monarquía - gobierno de un individuo que ha heredado el puesto.

- gobierno de un individuo que ha heredado el puesto. La Oligarquía - gobierno de un grupo selecto de individuos.

- gobierno de un grupo selecto de individuos. Y la Tiranía - gobierno de un individuo que se ha hecho con el poder de manera anticonstitucional.

En la antigua Grecia, el estudio de los hechos o fenómenos de la política y del poder, era realizado, para "aconsejar" a los gobernantes.

De ahí las lecciones actuales de un Nicolás Maquiavelo (3-5-1469/21-6-1527), quien fue un diplomático, funcionario, filósofo político y escritor italiano, considerado padre de la Ciencias Políticas modernas.​

En 1513 escribió su tratado de doctrina política titulado 'El príncipe', póstumamente publicado en Roma, en el 1531.

La sociedad dominicana actual vive sumergida, de manera constante y activa, en un permanente activismo político partidista,pero carece de estudios políticos objetivos, porque su accionar se apoya en la subjetividad populachera de unos pseudos dirigente "políticos populistas" que, al final, cuando ganan, se olvidan de ti, te cierran la comunicación, y, dicen que ellos"no quieren que le lleven problemas, sino que le ayuden a solucionar sus problemas".

"Análisis comunicacional de la propaganda política electoral en la televisión dominicana, durante las elecciones del año 2012", del maestro Félix Almonte Jiménez (Editora "Amigo del hogar", Santo Domingo, D.N., República Dominicana, 2022). Esas extensas notas de arriba, son con el objetivo de presentar mi parecer sobre el libro titulado del maestro (Editora "Amigo del hogar", Santo Domingo, D.N., República Dominicana, 2022).

Se trata de una investigación que, inicialmente, le sirvió de soporte y representación de su tesis de maestría en comunicación.

Es un estudio estrictamente delimitado, dónde hay un evento político determinado, un contexto social y políticos definido y una temporalidad señalada de manera taxativa (Las elecciones presidenciales del 2012, en un espacio social y un público-meta de votantes, ubicados en República Dominicana).

Que esa investigación surja desde el periodismo o desde la comunicación dominicana, para nosotros es un hecho al que debemos prestarle atención, porque, si de algo sufre la comunicación dominicana, es de la investigación.

La comunicación social dominicana, carece de análisis de análisis de fondo con objetuvidad, porque, la mayoría de nuestros comunicadores no investigan, se llevan y viven del morbo.

La morbosidad es la base comunicacional de nuestros medios de comunicación y de sus sujetos actuantes (periodistas) o bocinas, pagadas o no.

En los aspectos introductorios de este libro, el sujeto-autor plantea que, cito:

"En la campaña electoral de 2012, la propaganda ocupó un papel preponderante. Los candidatos de los dos partidos que concitaban el mayor apoyo de los vitantes, hicieron un amplio uso de las redes sociales, pero, sobre todo, del spot televisivo. En ese contexto determinó investigar el impacto de los candidatos, y el papel de los medios de comunicación a través de este tipo de publicidad".

(Ver pág. 13, obra citada).

Hay aquí una significativa fuente de informaciones sobre estudios que se han hecho en la región de Latinoamérica y el Caribe, sobre propaganda política y sobre comunicación y política, por lo que no es verdad que,en lo referente a los comunicadores dominicanos, no hay excusas, para seguir montados en la especulación de los hechos, por no indagar sobre su realidad objetiva. Parece que la especulación les deja mejores dividendos.

Puedo confesar que, de manera personal, soy un estudioso del tema sobre la comunicación política, las campañas y el poder. De ahí que, amigos lectores, no le extrañe a usted, el que yo asuma una posición clara sobre este trabajo y el estatus actual de la investigación, en lo referente a la comunicación politica, en nuestro país.

Una vez, en una etapa de mi vida, junto al maestro y camarada, Valentín Ciriaco Vargas, y algunos de los hoy funcionarios del PRM (ayer PRD), militábamos en la Unión Patriótica Antiimperialista (UPA), junto con el inmortal Barbarín Mojica, y allí, Valentín, Ramón Diloné, Roberto Santana Sánchez, el DoctorAntonio Almonte, el Dr. IgnacioChiappini y yo, entre otros, dirigíamos el periódico de aquel partido de la izquierda dominicana.

Excúsenme este desliz extra o fuera del estudio, pero hay enfoques que te obligan a caer en esas falencias humanas.

Retornando a mi tarea, toco madera, y les digo que en este libro, hay un cuestionamiento objetivo a las campañas electorales del 2012 en nuestro país, lo que obliga a que los políticos dominicanos, pongan su mirada en la investigación de la realidad política nacional, en su objetivo de conquistar votos a su favor , sin dejar que el proceso de la campaña electoral, transcurra al azar.

Este es un aporte al sistema político nacional, en lo referente a no continuar en esa política de "qué es lo mío", o de "muñecas y bicicletas", dar chivo, huevos, salami, patas de vaca y ron.

Esta obra nos desnuda y nos dice que la política y la campaña electoral deben ser emprendidask con rigor científico y que el público meta se estudia y se conquista, desde otra dimensión del saber y del vivir que no sea la demagogia, la mentira, el engaño y el populismo farandulero y vulgar.

Aquí hay un discurso claro, directo, sin muchos escarceos de intelectualidad fanfarrona, para decirnos que la propaganda política, en una campaña electoral, ha de ser aplicada con cierto rigor de cientificidad.