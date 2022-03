Alfredo de la Cruz: empezamos a sentir los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania

El politólogo y analista de temas internacionales Alfredo de la Cruz afirmó que los efectos del conflicto entre Rusia y Ucrania se empiezan a sentir en la República Dominicana.

Indicó que se encuentran varados en territorio dominicano miles de turistas rusos y ucranianos, además de las alzas en los precios de las materias primas, el petróleo y el alto costo de los fletes marítimos.

De la Cruz, resaltó que la entrada del ejército ruso en Ucrania, sin un mandato de la Organización de las Naciones Unidas es una patada al orden global heredado de la Segunda Guerra Mundial, porque en vez de los Estados seguir buscando el equilibrio en función de los intereses comunes, ahora los países más fuertes actúan en la búsqueda de sus propios intereses afectando a las naciones más pequeñas.

"Pero esto no comenzó el pasado jueves 24 de febrero, cuando las tropas rusas entraron en Ucrania, esto tiene su origen más atrás y podríamos citar algunos casos: el bombardeo de la OTAN sobre Yugoslavia en 1999, una guerra no declarada iniciada unilateralmente por la OTAN, sin autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; la invasión de Irak por Estados Unidos en 2003, sin un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para desarmar aquel país de armas de destrucción masivas, cuya existencia no quedó demostrada", precisó.

Alfredo de la Cruz.

Recordó la invasión a Libia en 2011 sin la autorización del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. También, la invasión y posterior anexión de la Península de Crimea por Rusia en 2014 y los ataques aéreos de la Coalición Internacional liderada por Estados Unidos contra el Estado Islámico en Siria en septiembre de 2014, sin la aprobación del Gobierno sirio.

El también analista de seguridad, enfatizó que Rusia y China surgen como la gran amenaza al orden occidental de características europeas y han desarrollado un fuerte acercamiento, unidos por su rivalidad hacia Estados Unidos y por un pasado de humillación que para China es el siglo del oprobio, y para Rusia el ninguneo de occidente tras la disolución de la Unión Soviética.

Asimismo, precisó que las dos superpotencias una revisionista y la otra desafiante, buscan cambiar el orden mundial vigente y cuya preocupación quedó plasmada en la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en el año 2017, cuando fueron reflejadas como la principal amenaza para Estados Unidos y sus aliados de la OTAN.

Expresó, la dificultad de predecir la duración y las consecuencias totales de un hecho que aún se está produciendo, porque las guerras se saben cuándo inician, pero no como y cuando terminan y más en medio de tantos intereses en juego.

Destacó la urgencia de contar con líderes globales que estén a la altura de las circunstancias en este momento histórico, el cual estamos viviendo, para poder construir un nuevo orden mundial que responda a un mundo más unido a un mundo más humano.

Alfredo de la Cruz, expuso estas consideraciones, el pasado jueves 3 de marzo como parte de los debates sobre el conflicto entre Ucrania y Rusia, organizados por el grupo Generatio Nova Univérsitas que agrupa a profesores de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y coordinados por el profesor William Mejía Chalas, con la presencia de académicos, profesionales de distintas áreas, estudiantes e invitados especiales.