Abel Martínez y otros miembros del PLD aparecen en padrón de la Fuerza del Pueblo

La directora de comunicación y prensa del proyecto político de Abel Martínez, Tessie Sánchez, denunció este jueves que dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) están registradas en el padrón de la Fuerza del Pueblo, incluyendo al alcalde por Santiago de los Caballeros, sin que los mismos se hayan inscrito en la referida organización política.

Sánchez indicó que, tras una búsqueda en el portal del partido que dirige el expresidente Leonel Fernández, tanto ella como Martínez, así como otros dirigentes del PLD aparecen registrados.

"¡Insólito! Abel Martínez, militante de más de 30 años en el PLD, miembro del Comité Político, recién electo candidato presidencial del PLD", publicó en su cuenta de Twitter.

Nunca he estado vinculada a la FP, y causa hasta preocupación que esto se produzca en estos días, porque orgullosamente voté el 16 de Oct. por Abel Martínez, en el proceso interno de mi partido, PLD. pic.twitter.com/nWt629hqo0

A la directora de prensa de Martínez se sumaron otros miembros del PLD como Dayanara Gómez y Joselito Feliz, miembros del Comité Central.

Sobre esta situación, Gómez criticó a la Junta Central Electoral (JCE) por el trabajo que realiza la entidad.

Cc: @juntacentral , que aparentemente no hacen bien su trabajo.

Quisiera que la @FPcomunica, me explique ¿por qué aparezco en el padrón de ese partido? soy presidenta de intermedio del @PLDenlinea y nunca he tenido nada que ver con esa organización; solicito que me saquen de su membresía a la mayor brevedad.

¡Yo soy Peledeista! pic.twitter.com/k9c3SYsE6Z

—  𝓛𝓮𝔂𝓭𝓲 𝓜𝓪. 𝓠𝓾𝓮𝔃𝓪𝓭𝓪 (@LeydiMaQuezada) November 17, 2022