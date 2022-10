Higinio Báez, dirigente del MAS.

Higinio Báez, del secretario general de Misión Amplia Alianza Sociopolítica (MAS), planteó la necesidad de un cambio político, en las ideas y en la generación del liderazgo, porque los actuales líderes principales han envejecido en lo biológico y en sus concepciones.

Sostuvo que el PLD acaba de escoger para candidato a Abel Martínez, que aunque lo presenten como joven o algo nuevo, en realidad es un dirigente que obedece a las mismas viejas prácticas. De igual manera se refirió a Danilo Medina, Leonel Fernández y a toda la dirigencia tradicional en la política dominicana.

"Abel Martínez solo es joven de edad, tiene las mismas ideas viejas", expresó.

Consideró que la República Dominciana vive un momento de transición política a partir de los resultados de las elecciones del año 2020, cuando se logró expulsar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que gobernó durane 20 años, 16 de manera consecutiva.

Explicó que los partidos y ciudadanos progresistas entendieron la necesidad de pactar alianzas en 2020 para derrotar al PLD.

Valoró ese acontecimiento político, porque a su juicio ha permitido que se trabaje para hacer avanzar una propuesta progresista.

"De manera particular, veo difícil la situación del país. Del partido estado que fue el PLD, que contó con todo el poder y acumuló grandes fortunas, hemos pasado a uno que ya no está sustentanto en el enriquecimiento de los burócratas del gobierno, sino que ha auspiciado el modelo de alianza público-privada, que favorece a las élites sociales, y no beneficia a las mayorías", precisó.

Criticó que, según su parecer, el actual gobierno ha continuado con la política neoliberal, pese a que se debe reconocer que se ha hecho un esfuerzo por frenar la corrupción y combatir la impunidad.

Abogó por construir una fuerza progresista, que propicie un cambio real, una verdadera democracia, para adecentar la política, y para recuperar el sentido de que la política es una vocación de servicio.

Explicó que el MAS funda sus valores en el legado y el ejemplo del patricio Juan Pablo Duarte, por su sacrificio, su honestidad y su entrega al pueblo.

Oposición PLD-FP critica lo mismo que hizo

Sobre la oposición que hacen el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo, sostuvo que no tienen moral.

"¿Con qué moral Leonel Fernández critica al gobierno, cuando tiene tantas cosas que explicar?", precisó.

Recordó los abusos y ejecuciones hechas por los policías durante al gestión de Guillermo Guzmán Fermín, en el gobierno de Leonel Fernández, cuando muchos jóvenes quedaron en sillas de rueda o fueron muertos.

Haitianos

Higinio Báez, secretario general de Misión Amplia Alianza Sociopolítica (MAS), consideró que los haitianos que viven en República Dominicana no deben de asumir una actitud de indiferencia ante la crisis que sufre Haití, sino regresa a su país y participar en la búsqueda de soluciones.

El educador, escritor y diputado dominicanao en el Parlamento Centroamericanao (Parlacen), se mostró contrario a cualquier intervención o injerencia extranjera en los asuntos internos del pueblo haitiano, por lo cual argumentó que deben ser los haitianos los que se pongan de acuerdo para lograr la paz y trabajar por el bienestar de su gente.

Higinio Báez fue entrevistado en el programa A PARTIR DE AHORA, de ACENTO TV.

