Yo y mi programa municipal para Bonao de hace 37 años

De la manera que he querido socializar con nuestro seguidores de mis artículos que semanalmente hago en este medio-acento.com-, es yéndonos en una máquina de tiempo a las elecciones municipales de mayo de 1986-1990, en las cuales, yo siendo colector de Rentas Internas del Municipio de Bonao, en cuyo puesto fui nombrado teniendo 26 años, pero ya teniendo treinta y uno, -y digo, siempre pensé en lanzar mis aspiraciones por el PRD de los tiempos convulsos de la política dominicana. –Pero no me animé en el momento-. Cabe decir que, en ese ínterin, hacia precisamente, que en el 1978, había hecho el tránsito de secretario general del MPD y el Frente Estudiantil Flavio Suero, FEFLAS, en cuya lucha, asumí el nombre de guerra, El Maestro-, (y observen que el afiche, tiene como pie de foto, El Maestro). De ese tránsito, escasamente hacían 8 años de aquel paso de la izquierda a lo que en el argot de esta corriente, le llamaba la ultraderecha.

Sin embargo, todos los jóvenes que dimos ese salto, bajo el entusiasmo del discurso del Dr. Peña Gómez, pues pensábamos que habíamos alcanzado el anhelo de cambio, ya no por la vía de la revolución armada, sino, por vía de la llamada democracia. Fue entonces bajo esa premisa, que quien calza esta entrega, luego de ya estar en el corazón de la jerarquía política del comité municipal del municipio referido, azuzado por el remanente de los izquierdistas que también mutaron a los clubes sociales de los años 70´s, pero que aún no habíamos colgado el pensamiento de esa línea de ideas, me entusiasmaron a que aspirara a sindico-en ese entonces así se denominaba la candidatura-, pues bien, ya resaltando que a sazón, con escasamente, 24 años, presidía una organización del tejido social de Bonao, denominada, Sociedad para el desarrollo Integral de Monseñor Nouel, SODIMON, cuya entidad sirvió de bujía inspiradora para el siguiente programa de gobierno municipal que la juventud de la época concebía, pero, manifiesta en nuestro soporte programático. Veamos:

Parte de la dirección ejecutiva de SODIMON. De cuclillas; Gabriel de la Rosa, José Báez. De pie, desde la izquierda, Alex Núñez (EPD), José Acosta, Nelson… y el de la equina derecha, José Lino Martínez-mi persona-, quien fungió como presidente.

Introducción:

Decía, ¨Al presentar un programa de trabajo-escrito a maquinilla Olimpia del Duployé No. 2-, que tenga como plano distintivo, la sinceridad; es lógico que el uno y el otro lado de la cara, sea la objetivad. En ese tenor van dirigidas nuestra propuestas, las cuales estamos seguro que de salir triunfante en la sindicatura de este hermoso municipio, serán aplicadas al pies de la letra, como aspiran y necesitan nuestros munícipes¨

Si no abundamos mas en el papel, es porque nos proponemos hacerlo en la práctica. De ahí que con el presente programa de gobierno municipal, pretendamos con sinceridad y objetividad y sin demagogia, dar solución a los problemas fundamentales existentes en nuestro querido pueblo. Finalmente, hacemos constar, que dichas propuestas se han elaborados en base a las sugerencias del Episcopado Dominicano contenido en su carta Pastoral del 21 de enero de este años (1986)

Textualizando. A continuación, algunos de los puntos del programa:

I Implementar un vasto plan de bienestar social, en el que se contemplen:

Servicios de salud gratuitos apara los barrios y campos de nuestra ciudad. Los mismos serán realizados de acuerdo a un programa continuo y se utilizaran para ellos, unidades móviles. Coordinar con las distintas instituciones públicas y privadas, tales como, INESPRE, Secretaria de Estado de Educación, Salud Publica, Agricultura, INAPA, etc, el mejoramiento y ampliación de sus actividades de servicios. Diligenciar la creación de una escuela técnica vocacional. Creación del Banco Local del Libro. Creación de una Guardería Infantil y un Hogar para Ancianos (as) Reordenamiento del Mercado Municipal, mediante la adecuación de sus funciones y servicios. Mejoramiento y extensión del servicio eléctrico. Mejoramiento y construcción de las calles y aceras. Mejoramiento y extensión del servicio de agua potable en aquellos lugares donde no exista o funciones con precariedad. Revisión y mejoramiento del Matadero Municipal. Reconociendo que la prostitución es un problema social profundo, y que no existen las condiciones mínimas para erradicarla, crearemos una zona de tolerancia que no afecto el desenvolvimiento sano y moral de nuestros ciudadanos, niños, niñas y jóvenes. Coordinaremos juntos a los clubes y organizaciones sociales y culturales, amplias y continuas campañas contra la drogadicción y otros vicios y males que corroan el sano desarrollo físico y mental de nuestra juventud. Coordinaremos junto a instituciones públicas, privadas, culturales y de servicios, amplias y continuas campañas de reforestación, asi como de protección y defensa de nuestra flora y fauna. Construcción de la Plaza de la Cultura en lo que el antiguo Parque Colón. Con el objeto de promover el Turismo Interno, habilitaremos y reacondicionaremos diversos balnearios en las riveras de nuestros ríos cristalinos y caudalosos ríos. Como una contribución al desarrollo deportivo de nuestra provincia, lucharemos arduamente por la construcción del anhelado Polideportivo Municipal. Instalación de Bibliotecas y construcción de canchas deportivas, asimismo centros comunales en los campos y zonas donde sea necesario. Aplicación de una política coherente con relación al ornato y embellecimiento de nuestra ciudad. Dinamización y ampliación de la oficina de Artes y Cultura del Ayuntamiento, así como la formación de grupos artísticos (Teatros, coros, rondallas, etc) y mayor apoyo a la escuela de música de la entidad. Apoyo moral y material a los clubes y organizaciones culturales que luchan por elevar el nivel moral y cultural de la comunidad así como el deportivo. El mejoramiento y construcción de caminos vecinales será una preocupación constante ya que el hombre del campo necesita, y así de lo merece, una vía fácil de comunicación con la ciudad y así sacar mejor provecho a su trabajo de cosechas.

El autor del artículo aparece en el afiche de campaña con el apodo de Maestro. En ese proceso ganó Polin de la Rosa.

Para resolver el grave problema que ya está creando el crecimiento anárquico y desordenado de la ciudad, crearemos la oficina de planeamiento urbano. Promoción e institucionalización de la Feria local del Comercio, Coordinaremos junto a otras instituciones públicas, así como privadas de servicios, campañas de saneamiento y mejora de viviendas en los barrios marginados y campos de la provincia.

Como se puede observar, decíamos en nuestro discurso de presentación de dicho programa que hoy textualizamos, en este programa mínimo, solo hemos señalado algunas de las necesidad más sentidas por nuestro pueblo, que juntos a otras estamos en disposición y capacitados de resolver, pues como queda reflejado en los planteamientos que hemos hecho, no creemos en hombre equipo, sino en equipo de hombres –y mujeres-, lo que nos pone en conciones de aglutinar ideas y fuerzas para su realización.

Muchas gracias.

José Lino Martínez Reyes

8 de febrero del 1986

Comentarios concluyentes.

Como se aprecia en ese discurso de presentación de programas, no existió retoricas. Sí que un programa mínimo de soluciones a los problemas agobiantes de Bonao, y lo mejor, como vemos en la foto donde están los miembros de SODIMON, dicha propuesta, ya venía siendo implementado como grupo de la sociedad civil que éramos. También se aprecia, que algo igual a un 90% de ese programa siguen siendo déficit de los programas municipales de hace 37 años que quedan pendientes. Y los que se pueden apreciar que hoy existen, ya esa plataforma mínima, además, de coincidir con los sueños de la juventud rebelde de aquella generación, fueron propuestas nuestras. Véase, en principio entre otras, la Plaza de la Cultura, Polideportivo Municipal, Oficina de Planeamiento Urbano, Cámara de Comercio y la Feria local de la producción, y otras tantas pendientes y realizadas. Y de forma concluyente, nosotros como generación hicimos planteamientos de avanzadas hacia una sociedad empoderada y capaz de impulsar toda una revolución municipal. Y me permito comentar que nunca he tenido la vocación profunda de ser militante-que no haya sido de la izquierda del ayer-, asumimos el PRD porque en ese entonces, era la llama encendida y la vía para poner en ejecución un programa de esa naturaleza. Por lo tanto, en mi calidad de poeta-pie en tierra-, y viendo que han pasados 37 años de aquella propuesta municipal, y habiendo transcurridos 10 síndicos-contando las reelecciones-, a manera de cierre, les comparto el siguiente estribillo, ¨¡Cuántas aguas han caídos, cuántas esperanzas de han perdido y aun, Bonao y yo, aquí esperando lo que tanto le han prometido, pero que nunca ha venido, dijo el poeta, y aun con la izquierda pendiente, seguimos con la democracia a cuestas