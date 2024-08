1.- Porque por Facebook y vía telefónica recibí reiteradas amenazas de muerte, el día 1 de agosto de 2024, hice formal denuncia ante el procurador fiscal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago.

2.- Atendiendo a mi instancia, la Fiscalía de Santiago, luego de pesquisas realizadas, comprobó que Rafael Ricardo Sánchez Martínez fue la persona que había amenazado con matarme.

3.- El señor Rafael Ricardo Sánchez Martínez, en fecha 11 de agosto de 2024, fue detenido mediante orden de arresto 2024 – AJ0012873, emitida por la Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.

4.- En un allanamiento realizado por la autoridad competente, en el domicilio del señor Rafael Ricardo Sánchez Martínez fueron ocupados los objetos que se indican a continuación.

5.- “Un (1) celular marca Motorola, color azul, con un forro de color verde; imei: 353868593998415; un (1) celular marca Cat, de color negro, modelo BLT 822 16G BLK DEMO, serie no visible; un (1) celular Samsung, color negro, roto, sin imei visible; un (1) chip color blanco, serie: 8901020082249581926; un (1) chip color blanco con azul, serie 8901260674967769199F, 02.03; un (1) chip de color blanco de la compañía Altice, serie 012404103493947; una (1) cédula de identidad y electoral a nombre de Rafael Ricardo Sánchez Martínez; una (1) computadora tipo laptop, marca Dell, de República Digital Educación, color gris, serie no visible, rota; una (1) computadora tipo laptop, marca Samsung, modelo Chrome, de color gris, FCC ID: A3LXE303C12; una (1) computadora tipo laptop, marca Dell, color gris, MAC: 00042398D9A7, rota; tres (3) cargadores para laptop de color negro; un (1) cargador de teléfono, Samsung, con su cable color blanco; un (1) router marca ARRIS, modelo TG2482A, color negro, CMAC: D4AB8275C8B6, router MAC: D4AB8275C8B8, con su fuente”.

6.- El procurador fiscal de Santiago, en fecha 13 de agosto del 2024, solicitó a la juez de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago audiencia para conocer medida de coerción contra el señor Rafael Ricardo Sánchez Martínez, imputado de violar los artículos 306 y 380-1 del Código Penal, consistente en amenaza de muerte y asedio telefónico.

7.- En fecha 14 del mes de agosto de 2024, ya identificado legal y formalmente la persona que había amenazado con darme muerte, presenté formal querella contra el señor Rafael Ricardo Sánchez Martínez.

8.- El día jueves 15 de agosto de 2024, el tribunal conoció de la audiencia que previamente había solicitado el Ministerio Público. Hice acto de presencia acompañado de mis abogadas.

9.- La magistrada juez, después de escuchar las partes presentes, el fiscal, el prevenido y a sus abogados, así como al suscrito y a sus asistentes legales, emitió su resolución disponiendo, en esencia, lo siguiente:

10.- “1) El pago de una garantía por el monto de quinientos mil pesos (RD$500,000.00) a través de una compañía aseguradora; 2) Prohibición de salida del país, sin previa autorización; 3) Someterse bajo el cuidado y vigilancia del garante ofertado el señor Rafael Sánchez de la Rosa, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad electoral 026-0086081-7; y 4) La presentación periódica los últimos viernes de cada mes por ante el Departamento de Alta Tecnología de la Procuradora Fiscal de Santiago”.

11.- Debo aclarar que no creo que la organización política Patria Para Todos, a la cual pertenece el imputado Rafael Ricardo Sánchez Martínez, sea racista, aunque este le declaró al tribunal que “si dije eso, bajo los ideales de mi partido, pensaba que hacía lo correcto…” Luego de esta declaración, se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Amenazar de muerte a un adversario político, forma parte de la lucha ideológica?

12.- Es de esperar que el imputado, señor Rafael Ricardo Sánchez Martínez, en el disfrute de la libertad que le otorgó la magistrada juez, y en un momento de plena lucidez, como el que utilizó para amenazarme de muerte, no decida materializar sus designios de asesinarme, y luego alegar que ejecutó el asesinato bajo problemas mentales.

13.- El señor Rafael Ricardo Sánchez Martínez, a quien la magistrada dispuso su libertad bajo el pago de una fianza, hace uso permanente de su buen estado mental para, mediante el terror, y con específica amenaza de muerte, sembrar pánico, como lo hace saber desde New York el señor Jonathan De Oleo Ramos, con la siguiente denuncia:

14.- “Denuncia pública contra Rafael Ricardo Sánchez. En varias ocasiones he sido objeto de amenazas por la misma persona que amenazó de muerte al Dr. Ramón Antonio Negro Veras, que ahora su familia alega que tiene problemas mentales. Aún yo estando en NY ha seguido con sus amenazas y escritos de odio, violencia y animadversión por mis redes sociales y lo hace además desde redes falsas creadas para eso, las que he bloqueado. Ya lo he denunciado e informado a los medios tanto en RD como en la institución académica para la cual trabajo en NY. Lo que me pase tanto a mí como a mi familia es responsable el Sr. Rafael Ricardo Sánchez y su obsesión de perseguir a las personas que trabajamos en el tema de negritud en RD. En la imagen, la última amenaza que me hizo a mi cuenta de Facebook el 7 de mayo de este año a las 7:11 AM vía mensaje. ¿Hasta cuándo coño estaremos en esto en RD?”

15.- En el ambiente dominicano los problemas mentales se han puesto tan de moda que se han argumentado en los recientes y escalofriantes hechos ejecutados por las madres acusadas, una de decapitar a su hija, y la otra a su hija le desprendió parte del cuero cabelludo.

16.- Ya puesto en libertad el señor Rafael Ricardo Sánchez Martínez, lo que me queda ahora es esperar que se le conozca el juicio de fondo, y mientras tanto comportarme como el actor principal de la novela: El Licenciado Vidriera, de Miguel de Cervantes Saavedra.