Y Santiago Rodríguez, ¿pa' cuándo?

Jenifer López logró gran difusión con un tema musical titulado “El anillo”.

“Me tratas como una princesa, me das lo que pido / Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito / Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada / Te pongo un trece de diez cuando estamo' en la cama”, es una parte de la letra del referido tema.

Pero lo que más ha de recordar el público es el estribillo usado para preguntar por la sortija que suele asumirse como muestra de compromiso. La afamada artista hizo viral su expresión: …y el anillo, ¿pa' cuándo?

Aunque parece que el destinatario de aquel mensaje era otro, el hecho de que Jenifer López haya usado sortija recientemente para contraer matrimonio hace propicia la ocasión para que, esta vez, un territorio le tome aquella expresión prestada para referirse a una vieja y muy sentida necesidad.

Santiago Rodríguez es una provincia noroestana en donde la vocación acogedora, el bajísimo índice de delincuencia, la riqueza hídrica y diversidad de paisajes y microclimas son características que la convierten en destino anhelado por muchos.

Esta provincia es un referente nacional en la ganadería bovina, cuenta con una moderna industrialización de una herencia aborigen que la ha hecho merecedora de rebautizar a uno de sus municipios como “Capital del casabe”, y además alberga un extraordinario potencial para el turismo sostenible.

Estos atributos, entre otros muchos potenciales con que cuentan Sabaneta, Monción y Villa Los Almácigos, los tres municipios que conforman la provincia, han de ser parte fundamental de cualquier plan para generar los cambios que requiere y merece un territorio que hasta ahora ha contado con muy limitadas oportunidades o ha desaprovechado gran parte de ellas.

Uno de los “cuellos de botella” para impulsar el mejor aprovechamiento de los recursos endógenos, así como de muchas oportunidades para lograr auténtico desarrollo en Santiago Rodríguez, está relacionado con las dificultades para fortalecer las capacidades de su capital social. Las escasas oportunidades para formar técnicos y profesionales, sumadas a las precarias fuentes de empleo, han sido una seria limitación en la provincia que honra con su nombre al Padre de la Restauración de nuestra Independencia Nacional.

Desde 1979 comenzó a operar en Santiago Rodríguez una Extensión Universitaria, hoy Subcentro, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Aunque no se dispone de estadísticas particulares porque sus egresados son registrados en el Centro Mao de la casa de altos estudios, Santiago Rodríguez ha aportado profesionales que han logrado destacarse en la región, en diversos puntos del país y en el extranjero.

Todo el esfuerzo y dedicación en ese sentido ha implicado usar las aulas que pueda prestar el Liceo Secundario Librado Eugenio Belliard, ubicado en Sabaneta, para impartir docencia a estudiantes universitarios que proceden de diversos puntos de la región, quienes aprovechan su ubicación céntrica con respecto a la Línea Noroeste.

Muchas han sido las promesas para dotar de albergue a esta casa de altos estudios. Hasta el momento no se ha logrado hacer realidad un sueño que ya lleva más de cuatro décadas. Diversas demarcaciones del país han logrado el anuncio del inicio de los trabajos y aportes muy significativos para que cuenten con adecuadas instalaciones en Centros de la UASD.

Siendo el desarrollo territorial un tema de interés creciente, en un mundo en el que los cambios amenazan con dejar en el olvido a todo lo que se quede estático, y teniendo el desarrollo de las capacidades del capital social un rol determinante en ello, Santiago Rodríguez retoma su clamor para contar con una casa de formación de sus próximos técnicos y profesionales.

Una casa para la formación superior sería un determinante aporte para que Santiago Rodríguez y buena parte de la región puedan insertarse en forma competitiva, responsable y sostenible en lo global. Eso ayudaría a capitalizar y poner al máximo sus capacidades y recursos endógenos, pero también a aprovechar mejor las oportunidades.

Por eso es que, desde el centro de la Línea Noroeste, al escuchar sobre las cuantiosas inversiones del gobierno para dotar de apropiadas instalaciones a Centros de la UASD en diversos lugares del país, nos preguntamos: y Santiago Rodríguez, ¿pa' cuándo?