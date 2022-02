¿Y qué sigue ante la guerra Rusia vs. Ucrania?

Cuando hay diversidad de posiciones ante un conflicto, y más si se trata de guerras, golpes de Estado, diversidad de modelos de sociedad, etcétera, sucede un gran cúmulo de posiciones diversas, crispadas…

Ante la ocupación militar de Rusia a Ucrania en estos día de febrero 2022 el debate, las diferencias, el poco entendimiento, es la atmósfera prevaleciente en la sociedad a nivel mundial.

Un punto de vista al que se apela es a la historia para tratar de apuntalar las posiciones. Para entender el conflicto se necesita estudiar la historia de la región.

Un tema recurrente histórico refiere a los imperios. Detrás de los mismos, de las guerras, suelen haber ambiciones, intereses económicos, de poder por el dominio, la vanidad, la vanagloria, el miedo y ante el mismo, la necesidad de seguridad… A veces el deseo de riquezas, otras de defender recursos de un pueblo que los necesita para su bienestar integral, como autodefensa o soberanía.

Sobre el despliegue militar de Rusia a Ucrania, hay un sentimiento de confusión, deseo de saber, en los grupos, en las redes, en los partidos, en los chats de WhatsApp, también hay posiciones binarias blanco y negro, a favor ante las ocupaciones de contingentes militares de Rusia en Ucrania y en contra invasión de Rusia a Ucrania.

Este despliegue militar ruso en Ucrania está consumado, los combates se centran en Kiev, capital de Ucrania. Los países vecinos pro occidente quieren que se les faciliten armas a Ucrania. La OTAN mantiene distancia pues se reconoce es un reducto de la 2da. Guerra mundial de los países anti la Unión Soviética de entonces. Y no se considera un ente neutral de mediación, “…dado que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) tiene sus orígenes en la firma del Tratado de Washington de 1949, mediante el cual diez países de ambos lados del Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) se comprometieron a defenderse mutuamente en caso de agresión armada contra cualquiera de ellos.” Tal y como establece su artículo 51, si es atacado unos de sus países actúan unidos. Ese organismo que fue pensado ante la Guerra Fría se ha incrementado y de ese número hoy la Alianza está formada por 33 países.

Rusia ve el ingreso de Ucrania a la OTAN una amenaza a su seguridad pues desde ese territorio se pueden disparar misiles nucleares con cercanía, tal y como sucedió entre Cuba y Estados Unidos con unos misiles que desplegó Rusia en Cuba en el año 1962.

La preocupación, la posible confrontación armada alrededor a Ucrania, es vieja, entre Rusia versus Estados Unidos-Europa, aunque en Europa con matices, existen divisiones internas, en los países europeos. Tal es el caso de Alemania. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60115979

Dice el politólogo y abogado Manolo Monereo para explicar la acción de Rusia:

“Respeto. Cuando vienen tiempos como estos, hay que poner mucha atención a lo que dicen los militares. El jefe de la Marina alemana, vicealmirante Kay-Achim Schonbach, hizo unas declaraciones, no hace mucho tiempo, que le costaron el cargo. Lo que dijo fue de sentido común y de realismo político militar: lo que necesita Rusia es respeto entendido en un sentido amplio; reconocimiento de sus intereses estratégicos y de seguridad. La paradoja es que todo el mundo asume que no hay seguridad en Europa si no es con el concurso de Rusia, pero, a renglón seguido, no solo no se reconocen estos intereses, sino que se la va aislando, cercando y poniéndola a la defensiva.”

Vladimir Putin justifica la agresión por razones de no dar legitimidad a los gobiernos de Ucrania por nazismo o excesivo autoritarismo, represión del gobierno contra sectores poblacionales y por razones de seguridad.

"He tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial. Su objetivo será defender al pueblo que durante ocho años ha sufrido persecución y genocidio por parte del régimen de Kiev. Para ello, apuntaremos a la desmilitarización y desnazificación de Ucrania.” Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-60524958

Las posiciones con argumentaciones ideológicas, argumentaciones “éticas” no son escasas en la historia de la humanidad para justificar invasiones armadas, golpes de Estado blando con ahogamientos económicos, infiltraciones para militares, espías, etcétera, por parte de países que tienen más armas, recursos, poder, tecnología, ambiciones de riquezas, de control que pueden ejecutar, más que otros…

Quienes justifican la ocupación militar rusa a Ucrania argumentan que la OTAN, Estados Unidos y Europa han estado ampliando el número de países que han ingresado a ese organismo, el cual tiene la prerrogativa de apoyar ocupaciones militares, igual indicó Putín que ha expresado preocupación por la seguridad nacional de Rusia, dada la expansión de la alianza militar de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) en Europa del Este. Se visualizaba el intrés de entrar a Ucrania a la OTAN.

Ya para el año 2014, en un análisis Henry Kissinger exponía que Occidente debía tomar en cuenta que Kiev, Crimea, han sido partes de Rusia, y que en esta última hay una base importante para la seguridad de Rusia

“La Flota del Mar Negro, el medio de Rusia para proyectar poder en el Mediterráneo, tiene su sede en Sebastopol, en Crimea, mediante un contrato de arrendamiento a largo plazo. Incluso disidentes tan famosos como Aleksandr Solzhenitsyn y Joseph Brodsky insistieron en que Ucrania era una parte integral de la historia rusa y, de hecho, de Rusia. IBID.

Disponible en: otiar.com.ar/index.php/internacionales/117536-henry-kissinger-para-resolver-la-crisis-de-ucrania-hay-que-empezar-por-el-final-por-henry-a-kissinger-5-de-marzo-de-2014

Termina su análisis sugiriendo que a todas las partes les convenía mantener a Ucrania como un puente de comunicación entre Europa-EEUU y Rusia.

Ante esta inmensidad de variables actuando, la interrogante es: ¿Cómo frenar este conflicto?

Las repercusiones de inflación, más endeudamiento para los países, más pobreza, muertes, sufrimientos, son devastadoras. A empeñarnos para transformar esta realidad de guerra a paz.

Ojalá que seamos inteligentes, sagaces en inteligencia emocional, capacidades de negociación para que cese esta guerra