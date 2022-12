X Censo. Auto-percepción y categorización racial: la pregunta no. 64 (2 de 2)

Hay que destacar que los errores de percepción y comportamiento de los humanos son influenciados por numerosas variables psicosociales y en el caso de la pregunta 64 podemos observar cómo esta ha sido incorporada fuera del contexto del censo.

Esta pregunta está fundamentada en una concepción platónica (la supremacía del mundo sensible, la opinión, la percepción en contraposición a los métodos científicos y epistemológicos de la biología, la química, la física, el conocimiento científico en general, la historia de la humanidad, la ética…) y medieval del conocimiento, muy frecuentemente utilizada para explicar la realidad en la era post moderna, por muy paradójico que pudiera parecer:

Pregunta 64. Las personas suelen definirse a sí mismas de acuerdo con sus facciones, color de piel y otras características culturales. Partiendo de estos términos. Se considera (Nombre) una persona:

Negra o Negro? - Morena o Moreno ? Mestiza o Mestizo? -India o Indio? Asiática o Asiático ? Blanca o Blanco? - Otro? No sabe o no responde

La pregunta no. 64 de la Boleta Censal 2022 debió ser incluida en un estudio diferenciado sobre percepción racial para la realización de un estudio histórico sobre el tema en cuestión, o para un experimento social sobre identidad étnica, racismo o discriminación racial por poner algún ejemplo. Existen instituciones reconocidas que pueden abordar la evolución étnica o la problemática psicosocial de la percepción racial de una manera científica, adecuada y efectiva. Contrariamente, la actual Cédula de Identificación y Electoral de República Dominicana no tiene registrado el color de piel o la categorización de la “raza” a través de la misma, solo se registra la nacionalidad. Entonces, si la Junta Central Electoral de la República Dominicana no registra la “raza” a través del Registro Civil, ¿Por qué incluyeron la pregunta de “autopercepción y categorización de raza “ en el X Censo de Población y Vivienda 2022?.

A pesar de esto, y sin demonizar la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 o los resultados del X Censo Nacional, podemos salvaguardar nuestro accionar sin convertirlo en un objetivo político -ideológico, implementando objetivamente la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 la cual postula que: “Como país, la República Dominicana debe garantizar una correcta planificación de sus recursos para la consecución de las metas y objetivos que le permitan lograr niveles de desarrollo adecuados y sostenibles.”

Debemos considerar, que aunque los indicadores y datos estadísticos poblacionales, de vivienda, territoriales, económicos, tecnológicos, salud, educativos entre otras informaciones de la población tienen su quehacer institucional en la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), este organismo y su sistema de información también pueden ser optimizados para la administración, recolección, almacenamiento y procesamiento de información nacional pública y privada desarticulada y dispersa, a través de la implementación de un sistema único de información con diferentes sistemas y subprogramas que apoyen la misión organizacional de la ONE, y que de manera sostenida, veraz y fiable, puedan ser vinculados con las diferentes organizaciones públicas y privadas del país, de acuerdo a la función estadística requerida y a la naturaleza de las mismas; apoyadas en principios y valores de ética y transparencia.

Aunque, ya hemos avanzado en la modernización del estado dominicano, nos queda un largo camino por recorrer para interrelacionar efectivamente las diferentes organizaciones, a fin de medir el impacto que tiene el incumplimiento de objetivos y acciones de la END 2030, incluyendo temas sensibles para el estado-nación RD; como son la inmigración ilegal, el desempleo, la violencia y la criminalidad en todos los ámbitos, los niveles de educación y capacitación de la población residente, calidad de la educación en los niveles básico, medio y superior; proyección y planificación de la cantidad de empleos, desarrollo económico, cantidad y calidad de profesionales y técnicos que serán requeridos para el desarrollo del país, costo y calidad de la seguridad social, salud y prevención de enfermedades, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria, seguridad fronteriza, infraestructura, entre otros temas de vital importancia, ya discutidos sobradamente en mesas de trabajo interinstitucionales en torno a las estrategias y las políticas económico-sociales de desarrollo nacional, tanto del sector público como del privado. Así que: ¡Enfoquémonos!