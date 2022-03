William Shakespeare: Nivel de escolaridad y literatura universal

Esta entrega se encaja en la disciplina literaria, tema que escogimos para socializarlo como articulo especial, ya que se trata del hijo más ilustre de Stratford-upon-Avon; en el Condado de Warwickshire de Inglaterra, que vivió 1564-1616, es decir, murió a los 52 años. Ahora bien el nudo esencial del presente artículo radica en su nivel de estudio, y que aun solo habiendo cursado el grado secundario a través de lo que se conoce como la grammar School, que en el Reino Unido y otros países angloparlantes, es un establecimiento de educación secundaria o, en algunos casos, de nivel primario, que se remonta a la Europa medieval (Diccionario Zamora de Literatura Universal, pag. 1185), pero sin embargo, garantizaba una educación integral, cabal y general ya que se enseñaba lenguas clásicas, como el Latin y el griego antiguo. Este conocimiento, nos provocó ver que un genio de la literatura universal no fuera un académico cientista soportado en una dimensión de ser un gran erudito o genio escolarizado, por lo que entendimos que resultaba importante para los literatos dominicanos y el mundo actual, especialmente para la juventud, examinar sucintamente, su legado literario y de producción de obras de teatro, teniendo como fuente de estudio dicho nivel. Por lo tanto, nos provocó connotar su categoría de poeta y dramaturgo, especialmente esta última, disciplina de la que fue un adelantado exponente al producir las mayores joyas de la literatura clásica del imperio de Inglaterra. Cabe destacar que la grandeza y su genialidad manifestada en sus obras-mayormente de teatro-, la encontramos derivada y fortalecida en que la educación secundaria en la época de Isabel la Grande era bastante buena y gracias a ella el poeta conoció las obras de Plauto, Terencio, Séneca-que por cierto es de nacimiento Español, pero desarrollado en Roma-, y Ovidio. Es decir, tuvo una influencia de grandes genios.

Antes de continuar el desarrollo de las producciones de Shakespeare, lo cual nos dará espacio para aquilatar su dimensión histórica como literato, quiero aprovechar connotar lo que entiendo que representó para este genio el vínculo con los sabios que más arriba destacamos como su grupo primario en el proceso de formación. Todo lo cual nos da un lineamiento sobre la importancia y el papel de las relaciones interactivas con individuos de referencias positivas, en el sentido, del papel que juega la constelación social en la formación y la modelación de conductas, así como los patrones de comportamientos, preferencias de los actores sociales, quien para mí, nuestro personaje es un referente y modelo. Al ver la reciedumbre de la genialidad de Shakespeare, que aun no habiendo estado provisto de un altísimo nivel escolar, -repito-, sino que nos resultan conectadas a las buenas prácticas de compartir intereses de genios y sabios, lo cual, a nuestro juicio, le propició interiorizar y recibir la transmisión de esos valores, los cuales representaron una herramienta para la creación del genio creativo e imaginario, hasta llegar a ser el padre de la dramaturgia inglesa.

El espejo más reluciente de la genialidad y la productividad literaria de nuestro personaje, se recoge en; Poemas no dramáticos, ciento cincuenta y cuatro (154) sonetos y 37 obras dramáticas las más conocidas universalmente, entre otros y otras; Los dos caballeros de varona, La comedia de las equivocaciones, Sueño de una noche de verano, Las alegres comadres de Windsor, Hanlet, Otelo, Macbeth, El Rey Lear, La tempestad, Enrique VIII, Romeo y Julieta, La fiebrecilla domada, Bien está lo que bien termina, El cuento de Invierno, Antonio y Cleopatra, Trabajos de amor Perdidos, Ricardo III, El mercader de Venecia, Mucho ruido para nada para nada y Comedia de los errores (…),

Sus obras han tenido un conglomerado de críticos literarios, entre los que se destacaron, Loui B. Wright, quien ha dicho respecto a su obra El Rey Lear y Hanlet, son dos producciones que disputan la primacía. Agrega que especialmente con la primera llegó a la cumbre de la expresión dramática y que pertenece, sin lugar a dudas, a la misma categoría que el teatro de Sófocles y Eurípides, por ser uno de los ejemplares supremos de la tragedia. Jean Kott, colocó al King Lear, en la posición cimera de su producción. Y dijo, tanto Hanlet como Macbeth parecen ordinarias y pedestres. Esta obra-refiriéndose a Rey Lear, se compara con la Misa en Sí menor de Bach, con la Quinta Sinfonía y la Novena de Beethoven, con el Parsifal de Wagner, con el Juicio final de Miguel Ángel, con el Purgatorio y el infierno de Dante. Y créanme, no es para menos. Esta obra, según la fuente consultada, ha sido la fuente de interés de la historia teatral de generación en generación. Presentada en la Navidad de 1606, el palacio de White Hall, incluso en presencia del sucesor de Isabel la Grande, Jaime I. como monarca de la casa de los Estuardo. Y como todas las inspiraciones de obras literarias. Esta se alimentó de las fuentes narrativas de la época, basándose en la subtrama de la relaciones entre el Conde de Gloucester y sus hijos Edgar y Edmundo de la Alcaldía de Sir Philip Signer, así mimos los dramaturgos de la época se interesaban en el pasado de su tierra, incluidas las leyendas de la Inglaterra anglosajona y de la Británica céltica de las cuales hacía parte el cuento del Rey y sus tres hijas-aunque esta obra fue plagiada o fusilada-modernamente-, por Nahum Tate, en 1681. Sin embargo, a modo de colofón, en 1823 el extraordinario Edmund Kean regresó el texto original (… ver obra citada pag. 1186)

A propósito el crítico Dudley Fitts dijo: …King Lear es mucho más que un ejemplo de maestría y versificadora, de asombrosas combinaciones de vocales y consonantes y venero de recursos poéticos, ante todo, exploración de una vasta región de pensamiento y la imaginación. Dice, aquí se vislumbra la metafísica y el sentido de lo inmutable y lo espiritual, el accidentado terreno de la existencia humana en la ilimitada extensión del cosmos. También reflejó la obra la situación decadente de Isabel la Grande, el desengaño de la dinastía de los Estuardos. El argumento de la obra refiere a Lear, el petulante, irreflexivo y torpe rey de la legendaria Britania. Desea oír declaraciones de amor filial de sus tres hijas, antes de repartir su territorio y abandonar por ancianidad las riendas del gobierno (… ver la crítica completa en ob. cit. p. 1187)

Finalmente, concluyo esta entrega dejando claro que todas las producciones de Shakespeare son reflejo de la categoría y la elevada educación de la época y mayormente de las influencias positivas que recibió de su entorno académico y de sabios con los que se rodeó. Y marcadamente, cuando concebimos el título que referimos su nivel de estudio, provoca un desafío en todos los cultivadores de la literatura, que no es necesario e imprescindible tener títulos sonoros y grandes maestrías para producir obras de la naturaleza excelsa que en este artículo hacemos las muestras. Por lo tanto, lo que entiendo es que debe asumirse, son los niveles de compromisos e identificación con la responsabilidad y el rol de intérpretes del entorno donde cada escritor se desarrolla. La misión de la literatura, según nuestro criterio, no es ver la vida contemplativamente y dejarla pasar sin capturar y plasmar todos los acontecimientos que impactan y son las prácticas vivenciales de las épocas y los entornos sociales. No cabe otra expresión que decir, loor a William Shakespeare, por ser un gigante y modelo de la literatura universal, ¡sin importar su nivel académico!