Unión de Escritores de Monseñor Nouel: Perspectiva de una nueva directiva 2022-2024

Desde el 5 de septiembre del año 1997, en Bonao, municipio cabecera de la provincia Monseñor Nouel, funciona una entidad que agrupa a los escritores de dicha provincia. Según los parámetros del tiempo, dicha entidad tiene acumulado algo igual, si no más, unos 25 años de existencia, o un tiempo equivalente a dos generaciones. En este tiempo, para tener una idea, ya fallecieron todos los pioneros, entre otros iconos; el profesor Rafael Guaroa Moreta,-su ideólogo al sugerir su creación y accionar para su constitución-, el viejo Jillo, por su nombre propio, Egidio Velásquez Sosa, profesor Marino García, Doña Carmen García Vda. Rosario, Héctor Bueno, entre otros que trillaron el camino de su fundación. Y cabe decir, de los cuales no podemos asegurar si lograron sus sueños que acariciaron en ser miembros pioneros de la institución antes de morir. Al parecer, según las constantes lamentaciones y quejas de ellos, sus sueños quedaron inconclusos, respecto a las perspectivas que se forjaron de la institución. Lo que sí se sabe es que muchos sueños de publicación de joyas de libros han quedado en los anaqueles como una gran deuda.

Y cabe decir, a nuestro juicio, serian pocos los pueblos de la República Dominicana que cuentan con un núcleo de esta naturaleza literaria. A partir de los años 90´s, luce que tiene un estigma marcado con el fantasma de la impotencia de haberse convertido en el vehículo de amparo para los escritores. Cuestión que se aprecia en la baja presencia de sus miembros en los actos de publicaciones de obras y otras protecciones a sus afiliados.

No obstante a que, tener la categoría de miembro de la Uemon, significa un gran escalafón social, cultural y sobretodo literario, y que a la vez, otorga una distinción elitista de arraigo de intelectualidad. Sin embargo, parece que algo ha fallado en el liderazgo de la institución, ya que a pesar de la prestancia que significa ser miembro de la institución, nos luce que existe una profunda carencias de entusiasmo y sentido de pertenencia- y eso se aprecia en la falta de presencia de los miembros-, al momento de apoyar los actos en el que el nombre de la Unión está involucrado-que en la generalidad de los casos, la entidad ha asumido, papel pasivo tipo apoyo moral, traducido a prestar el nombre para que los miembros de dicha entidad monten sus puestas en circulación. Y no mayor diferencia cuando se trata, de otras actividades que la Uemon ha asumido como propias o de su iniciativa.

Sobre la extrañeza de falta de apoyo, nos permitimos reseñar –por lo menos hasta donde los directivos hemos creídos- que no se puede explicar el fenómeno de que con el alto nivel de posicionamiento social, cultural y sobretodo, literario de la provincia, que a nuestro juicio genera pertenecer a su nómina, cuasi a nivel de elite social, los miembros muestren tanta indiferencia y desapego a la entidad. Y como que se aprecia que muchos de los ciudadanos que hemos obtenido ese peldaño de distinción, no aquilatamos su dimensión en su justa medida. Lo que en este sentido, nosotros como observador de la conducta social de los individuos concluimos siempre que ante fenómeno de esta naturaleza, ha de primar la explicación de desafección y baja identidad grupal, la cual podría estar justificada en una baja satisfacción de los propios actores que a pesar de ser miembro de la más excelsa institución literaria del entorno, no han visto satisfechas sus expectativas de enfoques, institucionalidad y de representación de logros tangibles –con sus honrosas excepciones-, que levante el orgullo de pertenencia. En este sentido, me permito, en nombre del llamado equipo de nueva directiva que encabezamos como propuesta de dirigir los destinos de la Uemon por el periodo 2022-2024, en contestación a lo dicho más arriba, delinear el fundamento conceptual en el que descansa nuestro interés, veamos:

En primer lugar partimos del criterio de un relanzamiento institucional en que podamos sortear la dificultad de garantizar la personería jurídica a la entidad. Esto es incorporar de una vez y por toda la unión, de forma que pueda gozar de los beneficios que se derivan de la ley 122-05 que regula las instituciones de la naturaleza de la Uemon. Pero además, nuestro interés propende garantizar un mayor empoderamiento social de liderazgo literario y cultural, es decir, marcar la raya de la dignidad de nuestra institución de mayor arraigo desde la óptica literaria de la provincia.

Por lo tanto, nuestro enfoque hacia el futuro de la Unión de Escritores de Monseñor Nouel es completar lo que aún falta para empoderar la institución. Por lo tanto, sustentamos nuestro enfoque en la presente declaración de principio. A saber:

Nuestra propuesta nace en un momento estelar de la realidad social, literaria y cultural del país, a lo que no escapa nuestra provincia Monseñor Nouel, circunstancia en la que los escritores como líderes de referencias para la construcción de la conciencia social, debemos redoblar esfuerzos para cada día más ser los centinelas de nuestra sociedad, misma que sufre una gran crisis moral, cultural, desapego de la lectura, carencia de amor patriótico , suplantación de nuestras raíces culturales y grosera manifestación al culto de antivalores sociales y sobretodo, degeneración humana.

Por lo tanto, como entidad líder de la formación social a través de la literatura, ahora más que nunca, nuestra patria y el deber, nos reclama que nos constituyamos en centinelas literarios y que exhibamos la armadura férrea de la voluntad de construir el muro intelectual que no permita que nuestra identidad, nuestros valores y la memoria de nuestros ancestros sean suplantados por el caos, las trivialidades y la transculturación que actualmente va sepultando nuestra dignidad humana por cultos y manifestaciones irreverentes que trastocan nuestro acervo cultural, nuestra fortaleza lingüística y sobretodo, nuestros valores identitarios.

Por tanto, nada mejor que una institución literaria enfocada en su papel, lo cual sería garantista para elevar la espiritualidad y la conciencia crítica y responsable de nuestro pueblo. Por efecto, al tiempo del presente enfoque, nos adherimos a defender la misión de ser la entidad de mayor arraigo y receptividad de la literatura y los escritores, convirtiéndonos en la entidad de mayor liderazgo y respecto en la disciplina del cultivo de las letras de nuestro entorno social. Por demás, abrazamos la visión de convertirnos en la organización literaria de mayor respeto, admiración y referencia como instrumento de la literatura, la cohesión social entre sus miembros, así como ser el canal del desarrollo intelectual de nuestra sociedad. Y lo propio, como valores, asumimos, la solidaridad y compromiso, así como, el principio de unidad y cohesión social, respeto, ética y moralidad compromiso con la literatura ética y de valor formativa.

En este sentido, nuestro enfoque programático se orienta en lo siguiente:

Elevar el orgullo de pertenencia de nuestros miembros en ser literatos a través del fortalecimiento institucional. Crear el premio provincial de literatura " Indio del Bonao".

I: Impulsar la jornada nacional de poner en carpeta del gobierno central lo siguiente:

1) Premio Regional de Literatura y sede de la Feria del Libro de este carácter.

2) Luchar por la creación de un fondo patrimonial del presupuesto nacional para la publicación de obras de provincias.

3) Presentar un programa estatal de pensiones para escritores que alcancen la dimensión de connotados, sobresalientes en la disciplina.

II: Compromisos inmediatos:

1) Propiciar actos de puestas en circulación de libros de escritores de la provincia con la Uemon como gestora de auspicios.

2) Crear la proclama literaria Cacique Maguá como un instrumento de alerta y reclamo ante cualquier hecho social que impacte la cultura, la dignidad humana y la Literatura de nuestra provincia o el país.

3) Crear el premio Morrocoy de Bonao para mejor obra publicada.

4) Hacer acuerdos con librerías y negocios para colocar en stand " libros de Bonao"

III: Crear por designación de la directiva:

3.1: Seccionales en el exterior de UEMON. Lo propio para Maimón y Piedra Blanca.

3.2: Crear la realización de talleres y seminarios literarios, por lo menos uno cada año.

3.3. Institucionalizar celebración anual de día del poeta. Así como también, Compartir hogareño de Navidad o celebración patriótica.

