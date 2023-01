Una negociación que afecta el bolsillo de los afiliados

En este artículo no voy a hacer análisis sociológico ni político ni antropológico. Voy a compartir datos básicos, simples, para que veamos cómo una negociación en las que se dice no afecta a los afiliados sí erosiona de forma directa el gasto de bolsillo de las familias. Es una negociación distanciada de uno de los principios pilares de un sistema de salud y seguridad social: la equidad. Un sistema de salud y seguridad social se entiende equitativo cuando no lesiona el gasto de bolsillo de la población, sino que lo disminuye.

En la Ley 87-01, está establecido que un afiliado titular tiene derecho de afiliar a su núcleo familiar, el cual está cubierto por las cotizaciones que hace a la seguridad social y la de su empleador. Sin embargo, esta ley da el derecho al titular a afiliar a sus dependientes adicionales pagando la totalidad de la cápita establecida por el Consejo de la Seguridad Social (CNSS). Un dependiente adicional es aquella persona que no forma parte del núcleo familiar del afiliado titular y depende económicamente de este. Se consideran afiliados adicionales a los hijos e hijastros mayores de 18 años no estudiantes. Los hijos e hijastros mayores de 21 años. Madre y padre del titular. Madre y padre del cónyuge.

Si usted tiene dependientes adicionales en el Seguro Familiar de Salud, a finales de febrero no pierda su tiempo yendo a reclamar a la dirección de recursos humanos por qué le han descontado una cantidad mayor que lo habitual.

Sepa usted que, a partir de febrero de este año el pago por sus dependientes adicionales aumentará de RD$1,490.14 a RD$1,555.14 por cada uno. Si usted tiene afiliado a tres dependientes adicionales pagará RD$4,665.42 de su salario. Esto es gasto del bolsillo ¿sabe por qué?

Porque el jueves 26, el mismo día del natalicio de Juan Pablo Duarte, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), aprobó la resolución No. 563-01. En esta resolución se establece el aumento, en porcentajes diferenciados, de los honorarios médicos por consultas, internamientos y exámenes diagnósticos. Este incremento representa más gasto en salud en las familias. El mismo es un logro de la lucha del Colegio Médico Dominicano por el aumento de los honorarios médicos.

Ya en el mes de septiembre del año pasado la cápita por los dependientes adicionales aumentó de RD$1,327.81 a RD$1,490.14, con una diferencia de 162.33 pesos. En solo cinco meses la cápita de los dependientes adicionales ha aumentado 227.33 pesos ¿Cuánto representa eso de gasto de bolsillo para la masa de afiliados titulares cotizantes a la seguridad social?

En su Boletín Estadístico de diciembre 2022, la SISALRIL informa que al cierre de ese año había 246,487 afiliados adicionales. Por tanto, con la cápita de RD$1,490.14 los afiliados titulares veían salir del gasto de bolsillo 367 millones mensuales y unos 4,404 millones anuales por concepto de pago de cápita de sus afiliados dependientes. Ese volumen de dinero sale de la masa de afiliados titulares en la que el 74.8% gana menos de 30 mil pesos mensuales.

Con el aumento de 65 pesos a la cápita de los dependientes adicionales, los afiliados titulares aportarán, como resultado de la negociación del CNSS, las ARS y el Colegio Médico Dominicano, un total de 4,599 millones de pesos, esto representa un incremento de 560 millones anuales.

El segundo elemento que afecta directamente el presupuesto familiar en salud son los incrementos por internamientos y estudios diagnósticos. Cuando un Prestador de Servicios de Salud factura a una ARS por concepto de internamiento, el afiliado debe pagar entre un 10% y 15%, depende la razón de la hospitalización.

Con el aumento de los honorarios y otros gastos adicionales es evidente que la facturación será mayor. El porcentaje que paga el afiliado seguirá igual, pero no así la suma de dinero a pagar por diferencia (copago) en lo facturado por el prestador de salud.

A manera de un ejemplo muy empírico, si una cesárea costaba 30 mil pesos la afiliada pagaba 4,500 pesos (15%) del monto total facturado por el prestador de salud. En cambio, si aumentó a 36 mil pesos tendrá que pagar 5,400 pesos. Cabe destacar que en la RD, conforme a la Oficina Nacional de Estadísticas, los partos por cesárea en la red privada son de aproximadamente un 90%. Con los incrementos aprobados por el CNSS la factura será mayor y por tanto el copago.

El punto esencial es que el actor principal de estas negociaciones ha estado ausente: EL CIUDADANO Y LA CIUDADANA. La lógica que ha dominado es la de la salud como negocio, no como derecho. La pregunta es ¿serán los afiliados beneficiados con una reducción de los pagos de diferencias en las consultas ambulatorias?