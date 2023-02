Una comedia en 3 actos

La primer escena empieza en la cadena de noticias Fox envuelta en los actuales momentos en una demanda judicial interpuesta por la empresa Sistema de Votación Dominios (Dominion Voting System en ingles) misma que acusa a la popular cadena de noticias de difamación ante los tribunales tras divulgar durante los pasados comicios electorales, en donde Joe Biden salió electo como presidente, que sus máquinas de tabulaciones de votos estaban intencionalmente cambiando los votos de Trump hacia Joe Biden. Las pesquisas han revelado últimamente que mientras los principales presentadores de Fox continuaron transmitieron la mentira de un gran fraude electoral, entre ellos mismos y los ejecutivos se enviaron mensajes que claramente indicaban que ninguno de ellos creía la falsedad que transmitían a su audiencia. Tanto Tucker Carlson, Laura Ingraham como Sean Hannity, inclusive discutieron la cancelación de aquellos reporteros que osaron desmentir la veracidad de un fraude colosal como Trump lo manifestó.

Otros documentos también demostraron extensos intercambios entre ejecutivos de Fox en donde se deja entrever que ya la cadena estaba consciente de que las elecciones habían sido ganadas por Biden, aun cuando decidieron continuar diseminando la falsedad del fraude electoral por miedo a enfurecer su público y perder la audiencia ante el repunte de One American News (OAN) y Newsmaxx quienes continuaron ciegamente diseminando la gran mentira del fraude electoral.

El segundo acto de la comedia lo encontramos el pasado día 13 de febrero del corriente, la republicana Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y exembajadora estadounidense ante la ONU durante el mandato de Donald Trump, y quien en el 2021 declaró en una entrevista que no habría de correr por la Presidencia de EEUU si Donald Trump se presentaba de nuevo como candidato; lanzó su candidatura. En su discurso en Charleston llamó a los estadounidenses a rechazar las “ideas viciadas del pasado y a los lideres apagados del pasado”. En su intervención, se apoyó en su biografía enfatizando que es la orgullosa hija de padres que migraron de la India y que creció en un pequeño pueblo del sur de Carolina. “tómenlo de mí, América no es un país racista” indicó fustigando a la administración Biden por promover una cultura de auto desprecio” que según ella representaba “un virus mas peligroso que cualquier pandemia”.

No bien terminado su discurso, la estelar comentarista de derecha Ann Coulter, durante la grabación del show de Mark Simone la emprendió en contra de la exembajadora Haley con groseras insinuaciones racistas. “Vete a tu país” en otra parte también dijo que “su candidatura me recuerda que debo irme a la India para allí demandar que ellos borren parte de su historia”, haciendo referencia al hecho de que Haley, mientras era gobernadora, apoyó la remoción de la bandera de los estados confederados de los edificios e instalaciones oficiales del estado de Carolina del Sur como resultado de una masacre en donde feligreses negros fueron ultimados en el 2015 dentro de la Iglesia Metodista Episcopal Emanuel por el supremacista blanco Dylan Roof quien culpaba a los negros de la cantidad de estupros y asesinatos que estos perpetraban en contra de los blancos. “Alguien tenía que hacerlo, los negros están matando diariamente a los blancos…Lo que hice es minúsculo en comparación con lo que ellos hacen diariamente a los blancos” Roof, escucho todo el estudio bíblico y espero al momento de la oración para perpetrar su crimen que costo la vida de 9 asistentes.

La popular comentarista no tuvo reparo en barrer el piso con la exembajadora acusándola de ser una “bimbo” termino muy derogatorio que aquí en EEUU se utiliza para aquellas mujeres atractivas, híper sexualizadas, pero estúpidas e ineptas. Coulter también la llamó “criatura absurda”“Este es mi país señora”, “yo no soy una India-Americana, y no me gusta que ellos me quiten mis monumentos” enfatizó acaloradamente.

Las ofensas y ataques de índole racial no terminaron allí; Coulter, también se mofó de la India como nación “¿Qué me dices de su adoración a las vacas? “Se están muriendo de hambre”. “¿Sabías que tienen hasta un templo a las ratas donde las adoran?”

En nuestra última escena de esta comedia, la controversial representante de Georgia, la republicana Marjorie Green en otra de sus habituales excrecencias verbales, se pronuncio en favor de la secesión de los estados controlados por los republicanos en los Estados Unidos. La excéntrica congresista, en sus divagaciones defendió su propuesta indicando que “deberíamos separar los estados azules de los rojos y así disminuir el gobierno federal” “Con todas las personas que hablo me dicen lo mismo. Los que están ya enfermos y disgustados con los asuntos de la cultura woke que nos quieren atragantar, hasta las últimas políticas traidoras de los demócratas, ya no aguantamos”.

Maryorie Greene se refirió a la secesión como un “divorcio nacional”. El lector recordara que la secesión fue tratada una vez por un grupo de estados del sur en torno al tema de la esclavitud, lo cual desencadeno en la Guerra Civil que se extendió del 1861 al 1865.

Y claro, puesto que nadie dentro del partido republicano que funja un cargo electivo en la actualidad ha de llamar a capitulo la excéntrica Greene por las continuas inopinadas y en la mayoría de los casos falsas declaraciones que emite en los medios; en esta oportunidad, le fue al frente la excongresista republicana Liz Cheney. Como se recordará, Liz Cheney fue una de las pocas voces que le salió al frente al expresidente Donald Trump quien se empecino en negar que había perdido legalmente las pasadas elecciones y busco todos los medios a su disposición para torpedear el resultado de las elecciones. Liz Cheney fue una de las pocas congresistas republicanas que se negó a ser partícipe de la farsa rompiendo con la línea oficial que el partido republicano no asumió, es decir defender la transferencia pacifica del poder y callar a Donald Trump.

Poco después, esta misma Cheney valientemente condeno la turba violenta del 6 de enero del 2021 que asalto el Capitolio. Por lo cual, fue premiada por su partido siendo removida de los cargos de liderazgo que ostentaba dentro del caucus republicano. Cheney, además perdió las primarias dentro de su partido el pasado mes de agosto del 2022. Con esta nueva declaración de Greene; Cheney le respondió “nuestro país es gobernado por la constitución. Usted juro apoyar y defender la constitución. La secesión es inconstitucional. Ningún miembro del congreso debiese estar abogando por la secesión Marjorie”.

Tal es el partido republicano hoy día. Con una nación en medio de una profunda crisis, los republicanos han decidió que las reglas del juego político que se han aplicado de manera tradicional hoy día no son válidas. Para perpetuarse en el poder, su organización a esgrimido la polarización, el entorpecimiento de las deliberaciones en el congreso por medio del filibusterismo, el bloqueo de nominaciones, la prohibición al voto de las minorías, los cambios a las leyes que faciliten la entrada sin limite de las donaciones de grandes corporaciones, el culto desmedido a la figura del líder, el silencio cómplice, la censura y autocensura, la diseminación de las mentiras o verdades alternativas, el racismo; y la glorificación del supremacismo blanco entre otros son la cara de esta nueva comedia que hoy representa el partido republicano como se ha visto en estos tres actos