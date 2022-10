Un libro del doctor Sergio Bencosme (II)

Continuando con el interesante libro del doctor Bencosme, hay una sección en que diversas personas opinan sobre los planteamientos del doctor Bencosme. Así el economista José Luis Alemán expresaba: “ Una de las temáticas importantes tratadas por el Dr. Bencosme es la transmisión deseable de los resultados de la investigación médica del primer mundo a nuestros países. La investigación del primer mundo es vertical y focal y cada vez se aparta más de una práctica médica que integra horizontal-mente sus descubrimientos. Bencosme busca, esa es mi lectura, integrar a la práctica médica los resultados de esa investigación que en forma creciente es dominio de biólogos, físicos y químicos. Niega la posibilidad actual de la investigación de punta como directriz primaria de una política de investigación médica. Bencosme acentúa la prioridad en el tiempo de una asimilación comprensiva de las técnicas y resultados de esa investigación para integrarlas en la práctica médica”.

El doctor Andrés Peralta comentaba: “Deseo expresar sinceramente la satisfacción de observar la evolución del pensamiento del Dr. Sergio Bencosme en nuestro país, de lo cual he sido testigo, y me satisface sobre manera el cambio de pensamiento que él ha experimentado y que ha sido capaz de adaptarlo a la realidad de un país en desarrollo y que ya puede hablar de su método de trabajo, para el proceso de transferencia científico-tecnológica, al cual él se ha referido en su disertación de cómo crear ciencia en un país del tercer mundo. En mi opinión, para crear ciencia debe haber un motor y una actividad que impulse nuestras ideas y convicciones. Ese motor lo llaman algunos inspiración y otros intuición. Pero para crear ciencia para el bien, es necesario elaborar una metodología que oriente nuestras actividades hacia un estilo de vida y a unos pro-pósitos que tiendan siempre hacia el bien y evitar el mal”. De igual forma la doctor Victoria de Peralta refería: “ Después que un profesional se entrena en un país desarrolla-do para aplicar sus conocimientos y habilidades en un país en desarrollo, tiene que hacer grandes decisiones para no sentirse frustrado. Al regresar a su país de origen, lo que usualmente se expresa, es el deseo de aplicar en su actividad profesional los conocimientos aprendidos durante la especialización. Esa fue también mi experiencia al regresar a mi país como la primera mujer en ejercer la Especialidad de Patología en la Re-pública Dominicana. Pude observar que la mayoría de los informes de biopsia y de las piezas operatorias eran positivas para un diagnóstico que se presuponía. Sólo se hacia lo evidente y existía muy poco espíritu para investigar a profundidad los posibles diagnósticos. Con el transcurrir del tiempo las cosas fueron cambiando hacia una práctica medica más científica”.

El doctor Santiago Collado a propósito del Instituto de Estudios Biomedicos, asociado a la UNPHU y el primer centro en tener un microscopio electrónico en el país señalaba: “Aunque en esa época el Dr. Bencosme todavía no había acuñado el término de “Investigación Horizontal”, esa fue la idea central que motivó la creación del Instituto. La misma consistía en transferir a nuestro país la tecnología y los conocimientos desarrollados en países avanzados, de modo que sirvieran para la formación de especialistas en ciencias biomédicas, permitiendo de manera inmediata una mejoría en la calidad de los servicios de salud. Para expresarlo de forma gráfica, el Instituto sirvió como una “estación de relevo” en la transmisión de este tipo de tecnología, formándose en el mismo material humano que ha sido en gran parte responsable del desarrollo del laboratorio clínico en nuestro país”.

Como vemos la impronta del doctor Bencosme en el desarrollo científico de la medicina dominicana es enorme