Un homenaje, llamado por los dioses, al camarada José Noel Germán Ramos

Los partidos políticos que se alternan el poder comienzan a mover sus cocteleras al comprobar que la pava no pone donde ponía. Desde amarrar su chiva hasta hablar, si es preciso, con el mismo enemigo malo. Se han dado cuenta de que el juego puede trancarse sin saber quién tendrá el doble seis.

La otra alternativa electoral, progresista y de izquierda acelera sus movimientos para dejar creado una Gran Alianza Política con fines electorales. Un proyecto ideado para participar en las próximas elecciones de 2024 y, si es posible, continuar más allá. Hablamos de un Polo Electoral capaz de comerle los dulces, en el campo menos esperado, a los que nos han gobernado.

Indudablemente, el proceso electoral se desenvuelve con marcada discriminación, iniquidad y una permisibilidad que favorece a los partidos mayoritarios. Con todas las desigualdades que lo caracteriza, hay que participar en las elecciones dispuestos a disputar el espacio ganado y defender los votos en cada colegio electoral.

El tiempo apremia, no se debe perder ni un segundo en vacuencias. Los desafíos son comprometedores; enfrentarlos sin vacilaciones, con un Proyecto de Nación convincente y la integración de hombres y mujeres dispuestos a dejarlo todo por la salud de la patria. La coyuntura es para avanzar, solo se logra con la unidad.

José Noel Germán Ramos

La derecha y los corruptos se ponen de acuerdo en un santiamén. El progresismo y la izquierda tienen que afinar muy bien sus movimientos de modo que vayan en sintonía con los acuerdos y compromisos contraídos. La historia reciente demuestra que ellos no tienen escrúpulos para alcanzar sus objetivos. Los revolucionarios, aprender a ser pragmáticos, sin caer en el mercado persa, y tener presente que para llegar al poder en este momento se requiere habilidad y destreza, inteligencia.

En esta coyuntura electoral hay que ser diferente, mostrar la diferenciación en la práctica y de esta manera exponer los planteamientos, cuerpo teórico, que desnuden las precariedades de la población, presentando soluciones objetivas para resolver. Hasta ahora, ellos gobiernan con políticas neoliberales y clientelares, sin llegar al fondo del problema, para mantener en el oscurantismo a la inmensa mayoría.

Ahora, si es verdad, no hay tiempo que perder. Ni permitir que las habichuelas se quemen, por pendejadas. Es la hora de los hornos en que no se ha de ver más que luz, dijo José Martí. ¡Máquina! A marchar, caminar, los que están de acuerdo con participar en el proceso electoral de 2024, para ensanchar la democracia secuestrada y empezar a construir un país donde sus riquezas no se queden en pocas manos y con un alto espíritu de justicia social.

Con estas breves palabras, he querido rendir homenaje y recordación a un ser humano excepcional que acaba de partir al más allá, José Noel Germán Ramos. Su partido, Fuerza de la Revolución (FR), ha expresado a través de su presidente, Víctor Gerónimo, en sentidas palabras, frente a su cuerpo inerte: … en eso estamos, camarada, tratando de llevar a cabo esa propuesta tuya, de la creación de un solo Polo Electoral de todas las izquierdas, progresistas… En eso estamos, camarada