Un gesto de amor digno a emular en los tiempos de COVID

La historia de la canción "Nosotros" fue un gesto de amor digno a emular. Pedro Junco compuso este gran bolero, lleno de pasión, amor, enfermedad y muerte, cantado por grandes íconos de la música, entre amigos y familiares. En el caso particular, recuerdo a mi tío Rafelito cómo nos deleitaba con tan bella melodía. De tal manera, existen miles de historias con esta canción; ha sido muy famosa y de seguro les ha tocado escucharla.

Esta historia narra cómo un joven debe separarse de su amada de manera involuntaria, pues él padecía una enfermedad poco curable y muy contagiosa para la época, la tuberculosis. El amor de su vida no entendía cómo alguien que decía que la amaba tenía que separarse de ella, y es que de manera paradójica existen detalles importantes que se solapan, pero en el fondo son el más bello gesto de amor.

El amor es algunas veces. como dirían los franceses, 'laisse aller'. Así es, dejar ir es separarse aunque no se quiera, es respetar y tener un verdadero amor al prójimo más que a ti mismo.

Es propicio emular este gesto de amor hoy en día, la pandemia continúa azotando, los niveles de contagio son altos y la gente sigue gozando. Si estás contagiado de COVID, no salgas; si estuvo con alguien que está contagiado, no salgas; si crees o tienes síntomas relacionados a la COVID, no salgas. Evitemos juntarnos, evitemos más contagios, evitemos más muertes. Pues, aunque el túnel no parezca tener luz al final del camino, siempre habrá un mañana, donde volveremos a reencontrarnos, abrazarnos y amarnos de la mejor manera. Mientras tanto, convidamos a la ciudadanía a respetar los protocolos establecidos por salud pública, a separarnos por nuestro bien y el de los demás, a vivir y aprender de esta nueva normalización del mundo. "Debemos separarnos, no me preguntes más, no es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que de adoro y en nombre de este amor y por tu bien… te digo adiós".

Esto se llama, "amor en los tiempos de COVID"