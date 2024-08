Your browser doesn’t support HTML5 audio

06/08/2024

La movilidad internacional es una ventaja incalculable (especialmente para los ciudadanos que requieren procedimientos de visado constantemente). Un “buen” pasaporte puede proporcionar y abrir oportunidades para estudiar y trabajar en el extranjero.

Pero también hay un aspecto más humano en la Ciudadanía por Ascendencia; una gran cantidad de mis clientes buscan conectarse con sus raíces, con la historia y el linaje de su familia. Como seres humanos, siempre estamos buscando entender: yo, quién, por qué, dónde.

Cada día recibo solicitudes y consultas de clientes que hacen una multitud de preguntas, tratando de entender este proceso judicial que otorga a una persona que vive y/o nació fuera de Francia el derecho de solicitar un Certificado de Nacimiento Francés “Certificat de Naissance Français-CNF”.

Para evaluar mejor el proceso de Ciudadanía por Ascendencia ; permítanme responder las preguntas más frecuentes de los clientes:

CALIFICACIÓN PARA LA NACIONALIDAD FRANCESA POR ASCENDENCIA

P1. ¿Qué es la Ciudadanía por Ascendencia ?

La Ciudadanía por Ascendencia francesa es un proceso judicial mediante el cual una persona obtiene la ciudadanía francesa a través de su filiación directa (jus sanguini) con un padre, abuelo o bisabuelo francés.

P2. ¿Cuál es la base/fundamento legal para la CBA?

El principio se encuentra en el Artículo 18 del Código Civil Francés, que establece: “Es francés, un niño de quien al menos uno de los padres es francés”[1].

P3. ¿Quién es elegible para solicitar la CBA francesa?

Un solicitante es elegible para solicitar la CBA francesa si:

el solicitante nace de al menos un padre, abuelo o bisabuelo francés (teniendo en cuenta que el proceso no debe saltar una generación); el solicitante está bajo el cuidado y custodia del padre francés antes de cumplir 18 años;

el solicitante y el padre francés han interactuado con la autoridad francesa en los últimos 50 años (es decir, ausencia de obsolescencia)[2]

EL PROCESO DE SOLICITUD

P5. ¿Cuál es el proceso para reclamar la ciudadanía francesa por ascendencia?

El proceso es judicial, es decir, el expediente se presenta físicamente (el cual deberá contener todos los documentos que prueben el vínculo de familia con el ascendente y el formulario CERFA No. 16237-02) en el Tribunal Judicial de París "Tribunal Judiciaire de Paris – Pole de la nationalité française".[3]

Si se cumplen todos los requisitos, se otorgará una decisión positiva concediendo el certificado de nacionalidad francesa, y los solicitantes exitosos podrán entonces solicitar una identificación francesa y, posteriormente, un pasaporte francés, disfrutando de todos los derechos y libertades típicamente conferidos a los ciudadanos de la UE.

P6. ¿Cuál es el tiempo promedio de procesamiento?

En promedio, las autoridades francesas tardan entre 1 y 2 años en procesar las solicitudes.

P7. ¿Qué es un sello de apostilla? ¿Por qué lo necesito si los documentos han sido traducidos por un traductor certificado?

El sello de apostilla autentica los sellos y firmas de los funcionarios en documentos públicos, por ejemplo, certificados de nacimiento. Esto certifica que el documento puede ser reconocido en países extranjeros, es decir, Francia, que son miembros del Tratado de la Convención de La Haya de 1961.

P8. ¿Necesito viajar o residir en Francia como parte del proceso de solicitud?

No. Los solicitantes no necesitan visitar o residir en Francia durante el proceso de solicitud.

P9. ¿Necesito proporcionar pruebas de conocimiento del idioma francés (prueba y/o entrevista), historia o cultura durante el proceso de solicitud?

No. Como es un proceso judicial (no administrativo), los solicitantes no están obligados a validar/pasar una prueba de idioma y/o entrevista.

P10. ¿Se permite la doble ciudadanía en Francia?

Sí. Francia reconoce la doble ciudadanía, por lo que no es necesario renunciar a la(s) ciudadanía(s) antes de obtener la francesa.

Finalmente, se recomienda encarecidamente estar acompañado por un abogado cualificado, habilitado para ejercer la abogacía en Francia, como medio para ser guiado de manera adecuada y diligente a través del proceso. Como se indicó anteriormente, es un proceso largo que debe asegurar un asesoramiento legal efectivo y exhaustivo.

Ya sea que te jubiles en el extranjero, inicies un negocio o busques obtener una segunda ciudadanía sin tener que residir en un país en particular, la Ciudadanía Francesa por Ascendencia ofrece una amplia gama de beneficios que pueden satisfacer tus necesidades.

