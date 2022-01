Un daño en Santiago que debe ser investigado

1.- La descomposición de la sociedad dominicana se comprueba con suma facilidad. La disgregación se observa por todas partes y, particularmente yo, la vivo continuamente en la ciudad de Santiago de los Caballeros, donde nací, es mi casa grande y deseo dejar de existir.

2.- Para decir que Santiago de los Caballeros, está averiado, no procedo como un alarmista cualquiera, sino que manifiesto el sentir de lo que percibo, y lo expreso, no para asustar, sino como una forma de aliviar mi pena, la angustia que siento por lo que veo con anímico pesar.

I.- Una burla en Santiago de los Caballeros

3.- Desde hace más de 42 años, tránsito todos los días, en Santiago, por la esquina formada por la calle Del Sol y avenida Francia, lo que me permite conocer perfectamente todo lo que existe en esa demarcación, de la que tengo en mi cabeza una especie de reproducción de todo lo que la circunda.

4.- Desde finales del mes de diciembre del pasado año, 2021, en mi diaria movida por la esquina Sol con Francia, observé que una hermosa mata, con muchas ramas y hojas, comenzó a secarse, de un día para otro.

5.- Ahora, a mediados de enero, comprobé que el citado árbol se había secado por entero, lo que me motivó a hacer una llamada telefónica a la oficina central del Ministerio de Medio Ambiente y denunciar la situación de lo que había visto, donde me informaron que el asunto de mi interés era de la competencia de la Alcaldía de Santiago.

6.- Siguiendo la orientación que me dieron en el Ministerio de Medio Ambiente, me comuniqué en la Alcaldía de Santiago con el departamento correspondiente y le expuse lo que había visto con relación al aniquilamiento del arbusto. Lo mismo hice directamente con el alcalde, licenciado Abel Martínez Durán, quien me hizo saber que investigaría el asunto.

7.- El día jueves 20 de enero en curso, en mi cotidiano tránsito por la esquina ya mencionada, vi una brigada de la Alcaldía de Santiago procediendo a convertir en leña lo que había sido una bella mata, quedando solamente una parte del tronco de la misma.

8.- Una voluntad criminal dejó listos para el fuego los trozos de una bonita mata que engalanaba, como expresión viva de la naturaleza, el espacio monumental de mi querido Santiago de los Caballeros.

9.- Así por así, como si nada, los designios de ejecutar una acción criminal, un daño, había sido materializado y con este hecho infame e infecundo se le hace una ofensa a la sociedad dominicana y, a la vez, se le da una fuerte bofetada en la misma cara a santiagueras y santiagueros de honor y vergüenza.

Por si Santiago tiene dolientes

10.- Confieso que no salgo del asombro por la forma como la mayoría de mis coterráneos de hoy, sin ninguna clase de protesta, toleran actos contra la ley y las buenas costumbres. Al parecer, hay toda una cultura de parte de la generación de los comunitarios santiagueros de hoy de indiferencia a los desafueros.

11.- Ahí está a la vista de todas y de todos los habitantes de Santiago un hecho desafiante a la fiscalía, a la Policía Nacional, al Ministerio de Medio Ambiente y, principalmente. a lo que queda de conciencia cívica en la hidalga ciudad de Santiago de los Caballeros.

12.- Este escrito vale como denuncia para todas aquellas instituciones públicas y privadas a las cuales corresponde, por principio, legalidad y honor, enfrentar todo hecho que no debe quedar impune