Un crimen del Poder Ejecutivo

Los recortes en el presupuesto de Educación, es el error más grave, hasta ahora, del gobierno de Abinader. Más aún, es su sello de hacia qué clase y categorías sociales se dirige lo esencial de su accionar.

Si la RD carece de algo es de tener el número necesario de personas bien formadas a nivel de educación primaria, secundaria, de formación profesional y de licenciados, ingenieros y médicos con el nivel internacional requerido.

Lo cual no implica que nuestra gente no sea inteligente, sino que no se destina la asignación necesaria para formar a la población de acuerdo a los estándares promedio a nivel internacional.

Hacer eso necesita miles de millones de pesos. En establecer currículums en cada nivel de enseñanza adecuados. Y que las evaluaciones sean generales y obligatorias, tanto para los maestros, profesores, como para los alumnos.

Se necesita MAS no MENOS presupuesto en Educación. Porque la educación de calidad es lo que asegura que, al menos en teoría, las clases populares y medias, puedan mejorar sus condiciones de vida. La educación es el “ticket” para la movilidad social ascendente, tanto individual como grupal.

Una sociedad no puede progresar a medio y a largo plazo sin un porcentaje alto de su población bien formada. Desde los médicos a los obreros especializados.

Por eso, también, la gran mayoría de los dominicanos estamos contra una inmigración indiscriminada, desordenada, sin control ni criterios y súper masiva hacia la RD de haitianos.

No es por racismo de los dominicanos, es por el deseo de progresar, de elevar nuestro nivel medio cultural y de preservar un estilo de vida cada vez más civilizado. Simplemente no queremos retroceder. El futuro no es de los pueblos con masas no educadas sino de personas cualificadas a todos los niveles. Mientras más formadas mejor.

La meta de nosotros, Juan Pueblo, los llamados "hijos de machepa", no es querer vivir como semiesclavos de ustedes, la clase dirigente económica y política, sino vivir, al menos, con el 30 o el 60% de su calidad de vida.

Y eso se consigue no llenando el país de atraso, de mano de obra paupérrima, que trabaje por una miseria, super explotados, sino tener a los dominicanos pobres trabajando, con pleno empleo, con salarios dignos y a sus hijos bien educados en escuelas públicas y gratuitas. Con maestros muy bien formados y, al menos, con desayuno escolar y comida dispensada en las escuelas. La alimentación influye en la capacidad para aprender.

El recorte en Educación es un crimen contra los pobres y contra la clase media inferior. Una retranca para un futuro mejor. Es ampliar la brecha de desigualdad de oportunidades.

Una parte, no menor, del recorte en educación parece que es para gastarlo en "publicidad institucional". O sea, hacer como el PLD de Danilo y Leonel, usarlo para comprar comunicadores, periodistas, pseudo periodistas y relacionadores públicos, para que apoyen al gobierno y a la reelección, creando opinión pública.

Y apoyar eso quiere decir también atacar a Guido Gómez y otros posibles aspirantes a candidatos a postularse por el PRM para la Presidencia de la república.

Junto a ello y todo entrelazado, está la cooptación para formar parte del "Comité político" del PRM, de personas sin el famoso Currículum vitæ o el perfil, (es decir los méritos y capacidades, en este caso, políticas) que sí se le exigía a los militantes del PRM, para poder ser designados en un cargo o carguito. Ello es una muestra de que la cabra tira siempre para el monte.

¿Cuál es el monte de la cúpula del PRM?

Primero, poner incondicionales de Abinader o de su Estado Mayor Político, gente oportuna para responder siempre con un, "Si señor".

Segundo, copar ese organismo con individuos neoliberales, agentes libres o pagados, de los grandes grupos empresariales, que además de seres servi(cia)les, partan de la precondición de que se habla del pueblo y lo popular para buscar votos, PERO ¡nunca! para tratar de hacer políticas para mejorar la inclusión social y disminuir la desigualdad.

Para mí es muy interesante observar como tanta gente intercambiable para estar con el PLD (de Danilo o Leonel) o con el PRM de Abinader, saltan hiper sensibles, acusando a los dominicanos, que somos la inmensa mayoría mezclados, mulatos y negros, de ser RACISTAS, simplemente por no estar de acuerdo en dejar que entren como "perro por su casa" en RD miles y miles de haitianos cada mes y decenas de miles cada año, cercenando el futuro de la clase popular dominicana y, más aún, si cabe, de sus hijos.

Y quienes así acusan son por demás blancos o blanquitos (que no es lo mismo, uno es un término descriptivo étnico y lo otro es una conceptualización socio-económica, es decir, se puede formar parte de los blanquitos siendo de todo tipo de color de piel), más o menos ricos. Es decir, se trata de una minoría que forma una "clase política gobernante" (no importa quién gobierne estarán ahí) todos ellos muy listos, muy oportunistas. Y también muy callados, mudos más bien, para no decir nada del recorte en Educación.

A mi estos señoritos y señoras no me pueden dar lecciones ni de patriotismo, ni de progresismo, ni de igualdad racial y, mucho menos, de Ética ni de búsqueda del bien común. Con eso digo bastante